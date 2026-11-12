भाऊबीजेला जाता न आल्यानं संतप्त प्रवाशाची मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर टीका; नेमकं काय घडलं?
ऐनवेळी विमान उड्डाण रद्द झाल्यामुळे पुण्यातील प्रवाशाला त्रासाला सामोरं जावं लागलं. या प्रवाशानं थेट केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर टीका करत कारवाईची मागणी केली.
Published : November 12, 2026 at 7:48 PM IST
पुणे - भाऊबीजनिमित्त बहिणीला भेटण्यासाठी एका नागरिकाला गलथान कारभारामुळे विमानतळावर 12 तास ताटकळत थांबावं लागलं. प्रवाशानं थेट केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर टीका करत सोशल मीडियावर व्हिडिओ पोस्ट केल्यानंतर दखल घेण्यात आली आहे. प्रवाशाच्या माहितीनुसार मंत्री मोहोळ यांच्या कार्यालयाकडून कारवाई करण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे.
नवनीत मानधनी यांनी भाऊबीजेनिमित्त बहिणीला भेटण्यासाठी एक महिन्यापूर्वीच तिकीट बुक केलं. त्यासाठी सर्व कुटुंबाचं तिकीट काढून 80 हजार रुपये भरले. तरीही भाऊबीजेदिवशी त्यांना विमान प्रवास करता आला नाही. त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त करत केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना प्रश्न विचारला आहे.
कारवाईची मागणी- केंद्र सरकारच्या माध्यमातून देशभरात उड्डाण योजना सुरू करण्यात आली. छोट्या शहरातील प्रवाशांना विमान प्रवासाच्या सोयी -सुविधा मिळाव्यात हा या योजनेचा उद्देश आहे. मात्र, नवनीत मानधनी यांनी दिवाळीच्या एक महिन्या अगोदर पुणे ते नांदेड आणि नांदेड ते पुणे असे 80 हजार रुपयांचं सर्व कुटुंबाच तिकीट काढूनही त्यांना त्रासाला सामोरं जावं लागलं. याबाबत त्यांनी थेट केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना प्रश्न विचारत कारवाईची मागणी केली आहे.
भोंगळ कारभार थांबवा- पुणे–नांदेड विमानसेवेच्या अनुभवाबाबत नाराजी व्यक्त करताना मानधनी यांनी विमानाच्या वेळा वारंवार बदलल्या जात असल्याचा आरोप केला. तसेच शेवटच्या क्षणी विमान रद्द झाल्याचं सांगितलं, अशी माहिती दिली. अशा परिस्थितीत जड बॅगा आणि लहान मुलांना घेऊन प्रवाशांनी जायचे कुठे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. “एक महिना आधी तिकीट काढायचं. त्यानंतर वेळोवेळी विमानाच्या वेळा बदलायच्या. ऐनवेळी विमान रद्द झाल्याचं सांगायचं. हा भोंगळ कारभार थांबवा,” अशा शब्दांत त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली.
संबंधित कंपनीवर कारवाई करणार का- याबाबत नवनीत मानधनी म्हणाले की, दिवाळीच्या काळात कुटुंबासह प्रवासासाठी पुणे–नांदेड–पुणे अशी विमानतिकिटे सुमारे महिनाभर आधी आरक्षित केली होती. मात्र, येथून जाताना चार दिवसाच्या आधी एकदा सांगितलं की विमान सेवा रद्द झाली. मग, दोनवेळा वेळ बदलण्यात आली. याबाबत मी लगेच ट्विटदेखील केलं. मात्र, कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. माझं गाव नांदेड स्टेशनवरून 150 किलोमीटर लांब असताना सकाळची फ्लॅट असल्यानं आम्ही 80 किलो वजन लगेज घेऊन स्टेशनवर आलो. तिथं विमान सेवा रद्द करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. मग, काही अडचणी दाखवण्यात आला. असे करत करत 12 तास आम्हाला तिथेच थांबवा लागलं. यात अनेक प्रवासी होते. एक गर्भवती महिलादेखील होती. तिला त्रासदेखील झाला. या घटनेबाबतदेखील ट्विट आणि ई-मेल करून कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. माझी बहीण वाट पाहत असताना मला भाऊबीज करता आली नाही. यानंतर मी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यावर उड्डाण विभागाकडून एक कॉल आला. त्यांनी याबाबत माहिती घेत कारवाई करू, असं सांगितलं. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ हे या विभागाचे मंत्री असून ते पुण्याचे खासदारदेखील आहेत. त्यांना माझं प्रश्न आहे की, जो त्रास मला झाला आहे, त्याबाबत आपण संबंधित कंपनीवर कारवाई करणार का? असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.