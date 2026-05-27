नीट पेपरफुटी प्रकरण : सीबीआयकडून आणखी दोघांना अटक; लातूरच्या डॉक्टरसह पुण्यातील शिक्षक जाळ्यात
नीट पेपरफुटी प्रकरणात CBI कडून मोठी कारवाई करण्यात आली असून आणखी दोघांना अटक करण्यात आली आहे.
Published : May 27, 2026 at 1:29 PM IST
पुणे : नीट पेपरफुटी प्रकरणाचा सीबीआयकडून वेगानं तपास सुरू असून, या प्रकरणात आणखी दोन जणांना अटक करण्यात आली आहे. लातूर येथील डॉ. मनोज शिरुरे आणि पुण्यातील ‘डॉ. अभंग प्रभू मेडिकल ॲकॅडमी’मध्ये भौतिकशास्त्राचा शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेला तेजस हर्षदकुमार शाह याला सीबीआयनं अटक केली आहे.
आरोपींची एकूण संख्या आता 13 : या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची एकूण संख्या आता 13 झाली आहे. अटक करण्यात आलेला डॉ. मनोज शिरुरे हा लातूरचा रहिवासी असून पेशानं डॉक्टर आहे. कोचिंग सेंटरच्या एका मालकाचा मुलगा, जो या प्रकरणातील आरोपी आहे. तसेच इतर दोन विद्यार्थ्यांना आरोपी पी. व्ही. कुलकर्णी याच्याकडून रसायनशास्त्राचे प्रश्न मिळवून देण्यात डॉ. शिरुरे यानं महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचा आरोप आहे. तर दुसरा आरोपी तेजस शाह हा पुण्यातील ‘डॉ. अभंग प्रभू मेडिकल ॲकॅडमी’मध्ये भौतिकशास्त्राचा शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे. त्यानं नीट परीक्षेतील फुटलेले भौतिकशास्त्राचे प्रश्न यापूर्वी अटक करण्यात आलेल्या आरोपी मनीषा हवालदार हिच्याकडून मिळवल्याचं तपासात समोर आलं आहे.
49 ठिकाणी छापे टाकले : सीबीआयनं आतापर्यंत विविध 49 ठिकाणी छापे टाकले असून, त्यामध्ये अनेक महत्त्वाची कागदपत्रं, लॅपटॉप आणि मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले आहेत. जप्त करण्यात आलेल्या वस्तूंचं सखोल विश्लेषण सध्या सुरू आहे. या प्रकरणात दिल्ली, जयपूर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, लातूर आणि अहिल्यानगर येथून आतापर्यंत 13 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. विविध विशेष पथकं परस्पर समन्वयानं तपास करत असून, परीक्षेपूर्वीच प्रसारित करण्यात आलेल्या रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि भौतिकशास्त्राच्या प्रश्नपत्रिकांच्या फुटीचा मूळ स्रोत शोधण्यात तपास यंत्रणेला यश आलं आहे.
