दोन राष्ट्रवादी एकत्र येणार असल्याच्या चर्चा असताना प्रशांत जगताप यांचा राजीनामा; कारण काय?
दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्या तर राजीनामा देईन, अशी घोषणा करणाऱ्या प्रशांत जगताप यांनी आज राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या शहराध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. जाणून घ्या, कारण
Published : December 24, 2025 at 10:37 PM IST
पुणे- राज्यात मनसे आणि शिवसेना (यूबीटी) एकत्र येण्याची घोषणा केल्यानंतर दोन्ही पक्षाच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी निर्णयाचं स्वागत केलं. मात्र, राष्ट्रवादीत परिस्थिती वेगळी आहे.
महापालिकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असताना अजित पवारांची राष्ट्रवादी आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी एकत्र येणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. अशातच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी आज शहराध्यक्ष पदाचा तसेच पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. जगताप यांच्या या निर्णयानं महापालिकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे.
पुण्यातील महापालिकेच्या मैदानावर आयोजित पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याची घोषणा केली आहे. यावेळी उपस्थित महिला कार्यकर्त्यादेखील भावुक झाल्याचं दिसून आलं.
यावेळी प्रशांत जगताप म्हणाले, "छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले यांना वंदन करून मी पत्रकार परिषद सुरू करत आहे. दहा जून १९९९ साली देशाचे नेते लोकनेते शरद पवार यांच्या हाकेला साथ देत मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला होता. २६ वर्ष ६ महिने १४ दिवस पक्षात राहिलो. हा खूप मोठा ठेवा, माझ्याकडं आहे. पक्षाचे नेते शरद पवार साहेब, अजित पवार आणि लाडक्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करायला मिळालं, त्याबाबत धन्यवाद! माझ्या आयुष्यात, मला खूप खडतर प्रवास सहन करावा लागला. या सगळ्या काळात मला पक्षाच्या नेत्यांनी नेहमीच साथ दिली आहे. कुठलीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या माझ्या सारख्या एका व्यक्तीला पक्षानं खूप काही दिलं. मध्यंतरी जे काही झालं, त्यात मी माझी भूमिका मांडली आहे. आता, मी माझ्या शहराध्यक्ष तसेच पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देत आहे".
मी राजकारण सोडणार नाही. मी माझं राजीनामा पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष यांना ई-मेल केला आहे. मला जे प्रेम राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून मिळालं आहे, ते घेऊन मी कुठेही पक्षाला अडचणीत आणत नाही. लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. मी माझ्या विवेकबुद्धीला जागून मी निर्णय घेतला आहे. मी माझं लढणार आहे-प्रशांत जगातप, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष, पुणे शहराध्यक्ष
सुप्रिया सुळे यांच्याशी केली होती चर्चा- राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी महानगरपालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडी म्हणूनच लढू, अशी भूमिका घेतली होती. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यास आपण राजकारणातून काही काळासाठी थांबू, असा इशारादेखील प्रशांत जगताप यांनी दिला होता. कोणत्याही परिस्थितीत अजित पवार यांच्यासोबत आम्ही आघाडी करणार नाही, अशी त्यांनी भूमिका घेतली होती. गेल्या आठवडाभरापासून महाविकास आघाडीसोबत त्यांची चर्चादेखील सुरू होती. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याशी जगताप यांनी मंगळवारी चार तास चर्चा केली होती. त्यांनी आज थेट पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे.
पवारांच्या नावाची कोनशिला फोडल्यानं झाला होता गुन्हा दाखल- फेब्रुवारी २०२४ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यालयातून अजित पवार यांच्या नावाचा कोनशिलेची तोडफोड केल्या प्रकरणात शरदचंद्र पवार यांच्या पक्षाच्या 9 कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांचादेखील समावेश होता. 23 वर्षे ज्यांच्यासोबत आम्ही काम केलं, ते अजित पवार एवढे बदलतील असं वाटलं नव्हतं, अशी त्यांनी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर प्रतिक्रिया दिली होती.
हेही वाचा-