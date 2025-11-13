ETV Bharat / state

नवले पुलाजवळील भीषण अपघाताचं दृश्य सीसीटीव्हीत कैद; ब्लॅक स्पॉटवर उपाययोजना करण्याची रोहित पवारांची मागणी

पुण्यातील नवले पुलाजवळ घडलेल्या भीषण अपघाताचा सीसीटीव्ही समोर आला आहे. या अपघातानंतर आमदार रोहित पवार यांनी नवले पुलाजवळ गांभीर्यानं उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.

Pune navale bridge accident
नवले पुलाजवळील अपघात, उजवीकडे सीसीटीव्हीमधील दृश्य (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 13, 2025 at 10:20 PM IST

Updated : November 13, 2025 at 10:35 PM IST

पुणे: पुण्यातील नवले पूल येथे आज संध्याकाळी झालेल्या भीषण अपघातात ७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या अपघाताचा सीसीटीव्ही समोर आला आहे. नवले पूल हा अपघातप्रवण झाल्याचं सांगत गांभीर्यानं उपाययजोना करण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे (शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवार यांनी केली. अपघातातील मृतांच्या वारसांना 5 लाख रुपये आर्थिक सहाय्य देण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलं आहे.

अपघातग्रस्त कंटेनरमधील दोन पुरुष, कारमधील दोन पुरुष, दोन महिला आणि एक मुलगी असे एकूण 7 जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. तर काही जखमींना पुण्यातील नवले आणि ससून रूग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. यात कारमधील पाच जणांचा मृत्यू झाला. ते कुटुंब हे पुण्यातील धायरी या गावातील रहिवासी आहे. आज सकाळीच हे सगळे नारायणपूर येथे देव दर्शनासाठी गेले होते. दर्शन घेऊन परत आले असताना संध्याकाळच्या वेळेस झालेल्या या अपघातात एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे.या अपघात तीन वर्षाची मुलगी मृत्यूमुखी पडली आहे. ती चिखली येथील असून नारायणपूर येथे जाण्यासाठी ती वडिलांच्या मित्रांच्या घरी आली होती. नारायणपूर येथे दर्शन घेऊन आल्यानंतर तिचा अपघातात मृत्यू झाला.

नवले पूल अपघात (Source- ETV Bharat)

अपघातात सात जणांचा मृत्यू- प्राथमिक माहिती अशी की, आज सायंकाळी ५ वाजून ४० मिनिटांनी अग्निशमन दल नियंत्रण कक्षात नवले पुलावर अपघात होऊन तीन वाहनांनी पेट घेतल्याची माहिती मिळाली. त्याचवेळी तात्काळ सिंहगड, नवले, कात्रज, एरंडवणा टँकर, मुख्यालयातील रेस्क्यु व्हॅन तसेच पीएमआरडीए येथील एक रेस्क्यु व्हॅन आणि दोन फायरगाडी अशी एकूण ८ अग्निशमन वाहने घटनास्थळी रवाना झाली. दोन कंटेनर आणि त्यामध्ये चारचाकी वाहन अडकून मोठ्या प्रमाणात वाहनांनी पेट घेतला होता. जवानांनी पाण्याचा मारा करीत आग आटोक्यात आणली. परंतु, अपघातात सात जणांचा मृत्यू झाला. एका मोठ्या कंटेनरनं आग लागण्याआधी मागे बर्‍याच वाहनांना धडक दिली होती. त्यामध्ये ही अनेक जण जखमी झाले आहेत. याठिकाणी अग्निशमन दलाचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र पोटफोडे यांच्यासह चार अधिकारी आणि जवळपास अग्नीशमन दलाचे चाळीस जवान कार्यरत होते.

ब्लॅक स्पॉट होऊनही लक्ष नाही- नवले पूल ब्लॅक स्पॉट होऊनही शासनानं गांभीर्यानं लक्ष दिले नसल्याचा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला. त्यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं, इथं आतापर्यंत झालेल्या विविध अपघातात अनेक जणांचे बळी गेले आहेत. आजही झालेल्या विचित्र अपघात नऊहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला. नवले पुलावर होणारी वाहतूक कोंडी आणि अवजड वाहनांची वाहतूक अत्यंत धोकादायक बनली आहे. इथं वारंवार अपघात होऊनही प्रशासनाकडून आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जात नाहीत. शासनाने या विषयाकडे गांभीर्यानं लक्ष देऊन योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात.

Last Updated : November 13, 2025 at 10:35 PM IST

