करुन दाखवलं! पुण्यात लागला एलपीजीपेक्षा स्वस्त गॅसचा शोध, 20 वर्षाची अथक मेहनत आली कामी
पुण्यातील 'नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी संस्थे'नं एलपीजी गॅसला 20 वर्षांच्या संशोधनातून पर्याय शोधला आहे.
Published : March 14, 2026 at 9:40 PM IST
By - Sajjad Sayyed
पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात निर्माण झालेल्या युद्ध परिस्थितीमुळं आखाती देशांमध्ये तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीचा फटका जगभरात आता जाणवू लागला आहे. इराणनं होर्मुझ मार्ग बंद केल्यानं गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळं भारतातील व्यावसायांवर टांगती तलवार आहे. तसंच घरगुती गॅस मिळवण्यासाठी नागरिकांना मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. असं असताना पुण्याच्या 'नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी'मधील शास्त्रज्ञांनी एलपीजी गॅसला पर्याय शोधला आहे. तब्बल 20 वर्ष संघर्ष करून इथल्या शास्त्रज्ञांनी 'डायमिथाईल इथर डीएमई' या गॅसची निर्मिती केली आहे.
लवकरच होणार गॅसच्या वापराला सुरुवात : मागील 20 वर्षापासून 'नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी'मधील शास्त्रज्ञ डॉ. तिरुमलाईवामी राजा आणि त्यांच्या टीमनं संशोधन करून या गॅसची निर्मिती केली आहे. या गॅसच्या घरगुती आणि व्यावसायिक वापरासाठी शासनाच्या काही परवानगी मिळाल्यावर याच्या वापराला सुरुवात होणार आहे.
गॅसची किंमत एलपीजीपेक्षा कमी असणार : "आम्ही मेथेनॉलपासून डायमिथाईल हा पदार्थ बनवतो. कारण याचं एलपीजीसारखं द्रव्य पदार्थामध्ये रूपांतर करत असतो. गेल्या 20 वर्षापासून आमची टीम यावर संशोधन करत होती. आता 'डीएमई' या गॅसची निर्मिती केली आहे. या उत्प्रेरकापासून तयार झालेल्या डीएमई गॅसचा व्यावसायिक वापरासाठी उत्पादन करण्यात देखील यश आलं आहे. सध्या पायलट प्रोजेक्टमध्ये दररोज अडीचशे किलोच्या प्रमाणात हा गॅस तयार होत आहे. औद्योगिक कंपन्यांसोबत करार करुन या गॅसचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाल्यास हा गॅस एलपीजीमध्ये आठ टक्के इतक्या प्रमाणात मिसळता देखील येऊ शकतो. त्यामुळं इंधनासाठी इतर देशांवर असलेलं अवलंबत्व कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसंच मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाल्यास या गॅसची किंमत एलपीजीपेक्षा कमी असेल," असा विश्वास 'नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी'चे डायरेक्टर डॉ. आशिष लेले यांनी व्यक्त केला.
देशभरात गॅसची टंचाई : युद्धामुळं गॅस, तेल भारतात आयात केलं जात नाही. त्यामुळं संपूर्ण भारतात गॅसची टंचाई जाणवू लागली आहे. मात्र, गॅसची टंचाई नसल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून दिली जात आहे. पर्याय म्हणून व्यावसायिक गॅस सिलेंडरवर सध्या बंदी आणली आहे. व्यावसायिक नवीन गॅस टाकी दिली जात नाही. त्यामुळं याचा फटका अनेक उद्योगांना बसला आहे. महाराष्ट्रातील अनेक छोटे उद्योग बंद पडले आहेत. अनेक हॉटेल देखील बंद पडले आहेत.
