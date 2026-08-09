पुणे-नाशिक रेल्वे मार्ग बदलल्याने ग्रामस्थांचा संताप; चाकणसह 5 ठिकाणी एकाचवेळी रास्ता रोको
पुणे-नाशिक महामार्गाला समांतर असलेल्या मूळ सरळ मार्गाऐवजी रेल्वेचा मार्ग अहिल्यानगरमार्गे वळविण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
Published : August 9, 2026 at 2:28 PM IST
पुणे (चाकण) : पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेचा प्रस्तावित मार्ग बदलल्याच्या निषेधार्थ पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामस्थांनी आज (9 ऑगस्ट) क्रांतिदिनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ‘जमिनी आमच्या, मग रेल्वेचा मार्ग बदलला कसा?’ असा संतप्त सवाल करत चाकण, राजगुरूनगर, मंचर, जुन्नर आणि संगमनेर इथं सकाळी 10 वाजल्यापासून एकाचवेळी रास्ता रोको आणि चक्काजाम आंदोलन करण्यात आलं.
पुणे-नाशिक महामार्गाला समांतर असलेल्या मूळ सरळ मार्गाऐवजी रेल्वेचा मार्ग अहिल्यानगरमार्गे वळविण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. महामार्गावरील वाढती वाहतूक कोंडी, प्रवासाचा वाढता वेळ आणि औद्योगिक पट्ट्याचा विस्तार लक्षात घेता पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र, मार्ग बदलल्यानं स्थानिक ग्रामस्थ आणि जमीनधारकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
मार्ग पूर्ववत करण्याची मागणी : सन 2026 मध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मार्गानुसार पुणे-चाकण-खेड-मंचर-नारायणगाव-सिन्नर-नाशिक असा पुणे-नाशिक महामार्गाला समांतर रेल्वेमार्ग अपेक्षित होता. या मार्गामुळे पुणे, चाकण, खेड, मंचर आणि नारायणगावसह औद्योगिक व कृषी पट्ट्याला मोठा फायदा होणार असल्याचं ग्रामस्थांचे म्हणणं आहे. मात्र, सध्याच्या प्रस्तावानुसार पुणे-अहिल्यानगर-शिर्डी-पुणतांबा-सिन्नर-नाशिक असा रेल्वेमार्ग करण्यात येत असल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे मूळ प्रस्तावित मार्गावरील गावांना आणि जमीनधारकांना मोठा फटका बसणार असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. मार्ग पूर्ववत करण्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात आलं.
'... हा तर आमच्यावर अन्याय' : पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासाठी अनेक ग्रामस्थांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या असून काही जमीनधारकांना शासनाकडून मोबदला देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता प्रकल्पाचा मार्ग बदलला जात असेल तर जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याची भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.
“रेल्वे प्रकल्पासाठी आमच्या जमिनी गेल्या. त्यासाठी शासनाकडून काही प्रमाणात मोबदला देखील देण्यात आला. आता प्रकल्प दुसऱ्याच मार्गानं जाणार असेल तर आमच्या जमिनींचं काय? आम्हाला विश्वासात न घेता निर्णय घेतला जात असेल तर हा आमच्यावर अन्याय आहे,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया ग्रामस्थांनी दिली.
‘राजकारणाचा फटका ग्रामस्थांना का?’ : या आंदोलनामागे राजकीय संघर्षाची पार्श्वभूमी असल्याचा आरोपही ग्रामस्थांनी केला आहे. अहिल्यानगर आणि शिरूर मतदारसंघातील दोन नेत्यांच्या राजकीय वादाचा फटका सामान्य ग्रामस्थांना बसत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. “नेत्यांनी त्यांचे राजकारण करावे; मात्र आमच्या जमिनी गेल्यानंतर आम्हाला रस्त्यावर येण्याची वेळ आणू नये. आमच्या हक्काचा प्रकल्प राजकीय सोयीसाठी स्थलांतरित केला जात असेल तर ते आम्ही सहन करणार नाही,” असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला.
शासनाच्या भूमिकेकडे ग्रामस्थांची लक्ष : पुणे-नाशिक औद्योगिक आणि कृषी पट्ट्याला जलद, सुरक्षित आणि सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जातो. त्यामुळे प्रकल्पाचा मार्ग बदलण्याऐवजी मूळ प्रस्तावित मार्गाचा पुनर्विचार करून स्थानिक ग्रामस्थांना न्याय द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
दरम्यान, आजच्या चक्काजाम आंदोलनातून सरकारला कोणता संदेश दिला जातो आणि रेल्वे मार्गाबाबत शासन कोणती भूमिका घेते, याकडे पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामस्थांचे लक्ष लागलं आहे.
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