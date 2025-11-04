धक्कादायक! पुण्यातील बाजीराव रोडवर दिवसाढवळ्या तरुणाचा खून
पुण्यातील बाजीराव रोडवर दिवसाढवळ्या धारदार शस्त्राने वार करून एका तरुणाचा खून (Pune Murder) करण्यात आला आहे. पुण्यात पुन्हा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
Published : November 4, 2025 at 7:38 PM IST
पुणे : शहरात गेल्या काही दिवसांपासून विविध गुन्ह्यात वाढ होताना पाहायला मिळत आहे. दोन दिवसापूर्वी पुण्यातील कोंढवा परिसरात दुपारच्या सुमारास खून (Pune Murder) झाल्याची घटना घडली होती. त्यानंतर आज पुण्यातील मध्यवर्ती आणि नेहमी गजबजलेल्या बाजीराव रोडवर दुपारच्या सुमारास तरुणाचा खून झाल्याची घटना घडली. मयंक खराडे असं खून झालेल्या तरुणाचं नाव असून हा तरुण आंबील ओढा येथे राहात असल्याची प्राथमिक माहिती पोलीस उपायुक्त कृषिकेश रावले यांनी दिली. यावेळी तत्काळ पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले, आरोपीला पकडण्यासाठी शोध मोहीम चालू करण्यात आली आहे.
"तरुणांमधील पूर्वीचा जो वाद होता त्यातून हा खून झाला आहे. आम्ही तत्काळ तपासाला सुरुवात केली असून फिर्याद दाखल करण्याचं काम सुरू आहे. आरोपींना पकडण्यासाठी पथक रवाना करण्यात आलं आहे. यात टोळीयुद्ध प्राथमिक तपासात दिसत नाही. छोट्या मोठ्या वादातून ही घटना घडली आहे." - कृषिकेश रावले, पोलीस उपायुक्त
दोन दिवसांपूर्वी एकाची गोळ्या झाडून हत्या : पुणे शहरात दोन दिवसापूर्वी कोंढवा येथे गणेश काळेची देखील दिवसा गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. आता देखील बाजीराव रोड येथे भर दुपारी धारदार शस्त्राने वार करून खराडे याची हत्या करण्यात आली आहे. त्यामुळं पोलिसांच्या कामगिरीवर नागरिकांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे.
गोळ्या झाडून कोयत्याने वार करून हत्या : पुण्यात आंदेकर टोळीकडून आयुष कोमकरची हत्या केल्यानंतर पोलिसांकडून बंडू आंदेकर याच्यासह त्याच्या टोळीतील १३ जणांना अटक केली होती. तसंच नाना पेठ येथे आंदेकर टोळीच्या बेकायदेशीर बांधकामांवर जोरदार कारवाई करत आंदेकर टोळीने जमा केलेली माया देखील जप्त केली होती. पोलिसांच्या या जोरदार कारवाईनंतर शहरातील गुन्हेगारी शांत होईल अशी चर्चा असताना, कोंढवा येथील खडी मशीन चौक येथे भर दुपारी गणेश काळेची हत्या करण्यात आली होती. आजही भर दिवसा गजबजलेल्या ठिकाणी हत्या करण्यात आल्यानं, पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे.
