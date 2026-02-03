ETV Bharat / state

पुणे महापालिका : भाजपाकडून महापौरपदासाठी मंजुषा नागपुरे, तर उपमहापौरपदासाठी परशुराम वाडेकर यांना उमेदवारी

पुणे महानगरपालिकेत भाजपाचे 119 नगरसेवक निवडून आल्यानं संख्याबळाच्या आधारावर ही निवडणूक बिनविरोध होणार, अशी चर्चा सुरू होती. पण काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांनीही अर्ज दाखल केले आहेत.

पुणे महापालिका (ETV Bharat)
Published : February 3, 2026 at 4:18 PM IST

पुणे : महापालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला मोठं यश मिळालं. पुण्यात भाजपाचे 119 नगरसेवक निवडून आले. यानंतर आज मंगळवारी (3 फेब्रुवारी) महापौरपदासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यात आले असून येत्या 9 तारखेला महापौरपदाची निवड होणार आहे. आज भारतीय जनता पक्षाकडून महापौरपदासाठी मंजुषा नागपुरे आणि उपमहापौरपदासाठी परशुराम वाडेकर यांनी उमेदवारी अर्ज भरला आहे. पुणे महापालिकेत भाजपाचे सर्व नगरसेवक उपस्थित होते. यावेळी गटनेते गणेश बिडकर यांनी पक्षाच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांना मार्गदर्शन केलं. यावेळी शहराध्यक्ष धीरज घाटे, श्रीनाथ भिमाले आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

काँग्रेस, राष्ट्रवादीनंही महापौरपदासाठी अर्ज भरले : दरम्यान, पुणे महानगरपालिकेत भाजपाचे 119 नगरसेवक निवडून आल्यानं संख्याबळाच्या आधारावर ही निवडणूक बिनविरोध होणार, अशी चर्चा सुरू होती. पण काँग्रेसकडून अश्विनी लांडगे यांनी महापौरपदासाठी तर उपमहापौरपदासाठी साहिल केदारी यांनी उमेदवारी अर्ज भरला आहे. यासोबतच, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून शीतल सावंत यांनी महापौरपदासाठी तर दत्तात्रय बहिरट यांनी उपमहापौरपदासाठी अर्ज भरला आहे.



'अजित पवारांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करायचं होतं' : भाजपाकडून महापौरपदासाठी अर्ज भरल्यानंतर मंजुषा नागपुरे यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. त्यांनी सांगितलं की, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसंच, पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी माझ्यावर जो विश्वास व्यक्त केला आहे आणि जी संधी दिली आहे, त्याबद्दल सगळ्यांचे आभार मानते. महापौरपद हे सत्तेसाठी नव्हे तर सर्वसामान्य लोकांची कामं करण्यासाठी आहे. पक्षानं दिलेल्या संधीचं येत्या काळात मी सोनं करणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मला आज उणीव जाणवत असून, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मला काम करायचं होतं. मात्र, ते नसल्यानं खूप दुःख होत असल्याचंही यावेळी त्यांनी सांगितलं.

