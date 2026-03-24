'लाडकी बहीण योजने'नंतर पुणे महानगरपालिकेतर्फे महिलांना 'करमाफी योजना'; 15 हजार 669 कोटींचं अंदाजपत्रक सादर
मंगळवारी स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी पुणे महानगरपालिकेचं अंदाजपत्रक सादर केलंय. यावेळी त्यांनी विविध योजनांची माहिती दिली.
Published : March 24, 2026 at 5:24 PM IST
पुणे : राज्य सरकारच्या 'लाडकी बहीण योजने'नंतर आता पुणे महानगरपालिकेनं शहरातील भगिनींच्या मालकी हक्काला प्रोत्साहन देणारी करमाफी योजना मंगळवारी जाहीर केली. या योजनेत महिलांच्या मालकी हक्काला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि शहरातील मालमत्ता नोंदणीला चालना देण्यासाठी 31 मार्च 2026 पर्यंत महिलांच्या मालकीच्या 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या मिळकतींना 50 टक्के मिळकत करमाफी देण्याची योजना राबवण्याची घोषणा पुणे महानगरपालिकेचे स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी केलीय.
पुणे महानगरपालिकेचं अंदाजपत्रक सादर : "महानगरपालिकेच्या मुख्य सभागृहात मंगळवारी महानगरपालिकेचे स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी 15 हजार 669 कोटींचं अंदाजपत्रक सादर केलंय. आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी 13 हजार 995 कोटींचं अंदाजपत्रक स्थायी समितीसमोर सादर केलं होतं. यात 1,674 कोटींची वाढ करत स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी अंदाजपत्रक सादर केलं. पुणे महानगरपालिकेचे एकूण 53 बाह्य विभाग, 20 प्रसूतिगृह, 400 खाटांचे एक सर्वसाधारण रुग्णालय आणि एक सांसर्गिक आजाराचे रुग्णालय कार्यरत आहे. बाह्य रुग्ण विभागात दररोज सरासरी 12 हजार रुग्ण आणि 300 आंतररुग्ण उपचार सेवा घेतात. दरवर्षी 30 लाख रुग्ण आरोग्य सेवेचा लाभ घेतात. दरवर्षी 8,500 प्रसूती होतात. या सर्व सुविधा विनामूल्य पुरवण्यात येतात," असं श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितलं.
मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालय विकसित करणार : "'शहरी गरीब औषधं वैद्यकीय सहाय्यक योजना', 'अंशदायी वैद्यकीय सहाय्यक योजनां'चा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांची संख्या एक लाखाहून अधिक आहे. त्यासाठी सुमारे 150 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद आहे. महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय सेवांचं सक्षमीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. त्यामध्ये कमला नेहरू रुग्णालय आणि अण्णासाहेब मगर रुग्णालयातील आरोग्य सेवांचं विस्तारीकरण आणि अद्ययावतीकरण करण्यात येणार आहे. तसंच सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावरील पुणे महानगरपालिकेचं देशातील पहिलं कॅन्सर हॉस्पिटल बाणेर इथं लवकरच सुरू होत आहे. पुणे महानगरपालिकेची शहरातील सहा प्रसूतिगृह आणि पाच रुग्णालय मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालय म्हणून विकसित करणार आहे. या रुग्णालयांमध्ये विविध अत्याधुनिक उपचार सुविधा विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत," अशी माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
'स्वर्गीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार शहरी गरीब योजना' : "पुणे महापालिकेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या शहरी गरीब योजनेचे 'स्वर्गीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार शहरी गरीब योजना' असं नामकरण केलंय. योजनेचा सविस्तर फेरआढावा घेऊन ती अधिक सक्षम करण्यात येईल. योजनेतील त्रुटी दूर करून नव्यानं आजारांचा समावेश करून अर्थसहाय्य दिलं जाणार आहे. कर्करोगावरील उपचार आणि मूत्रपिंडाच्या आजारानं ग्रस्त रुग्णांसाठी डायलेसिस उपचारांवरील मर्यादा 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल. तसंच बाबुराव सणस स्पोर्टस ग्राउंड समोरील पेट स्कॅन डायक्रोस्टिक सेंटरला स्वर्गीय खासदार गिरीश बापट यांचं नाव देण्यात आलंय. यासह ते लवकरच सुरू होणार आहे," असं स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितलं.
महिला सक्षमीकरण योजना राबवणार : "अंदाजपत्रकात महिलांचे आरोग्य, सुरक्षा आणि सन्मान याचा विचार करून शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छ, सुरक्षित आणि सुसज्ज अशा 100 स्वच्छतागृहांची उभारणी करण्यात येणार आहे. त्याची कायमस्वरूपी देखभालीची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. यासह महिलांना शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशानं 'राणी लक्ष्मीबाई महिला सक्षमीकरण योजना' राबवण्यात येणार आहे. या योजनेची पुनर्रचना केली जाणार असून, त्यामध्ये महिलांचे विविध प्रश्न सोडवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यांना कौटुंबिक सल्ला, अधिकार कायद्यांबाबत मार्गदर्शन आणि समुपदेशन सेवा देण्यात येणार आहे," अशी माहिती श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
प्राणी संग्रहालय अद्यावत करणार : "पुणे महानगरपालिकेच्या 130 एकर परिसरात पसरलेल्या राजीव गांधी प्राणी संग्रहालयाचा विकास करण्यात येणार आहे. या प्राणी संग्रहालयात नीलगाय, जंगली मांजर, बिबट मांजर, शेकरू, आशियाई सिंह, तरस, चौशिंगा अशा विविध 104 वन्यजीव प्रजाती आहेत. सुधारित आराखड्यात वन्यजीव प्रजातींची संख्या 150 करणार आहोत. यामध्ये जिराफ, झेब्रा, आफ्रिकन चित्ता, अॅनाकोंडा, मॉमोंसेंट टॅमरीन आणि बबून या विविध खंडातील वन्यप्रजातींचा समावेश आहे. 1986 मध्ये उभारलेला प्राणी संग्रहालयाचा प्रकल्प कालबाह्य झाल्यामुळं तो अद्ययावत करण्यात येणार आहे. पिसोरी हरिण आणि हमाद्रास बबून या दोन प्रजातींच्या प्रदर्शनाचं काम पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचं नियोजन आहे. मॉमोंसेंट आणि टॅमरीन या विदेशी प्रजाती, रानकुत्रा या प्रजातींचे प्रदर्शन लवकरच भरवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात देशी-विदेशी पक्ष्यांच्या अशा 60 प्रजातींचं संकलन करून बर्ड पार्कमध्ये संवर्धन करण्यात येणार आहे. यासह संग्रहालयाचं भव्य प्रवेशद्वार साकारण्यात येणार आहे," असं श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितलंय.
शहरातील पर्यटनासाठी उभारणार रोप-वे : "पुण्यातील लोहगाव इथं सुमारे 19.73 हेक्टर जागेवर नवी दिल्लीच्या धर्तीवर 'भारत मंडपम' प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला जाणार आहे. या प्रकल्पामुळं आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अधिवेशन, प्रदर्शन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी अत्याधुनिक सुविधा निर्माण होऊन पुण्याच्या विकासाला आणि जागतिक ओळखीला चालना मिळणार आहे. शहरातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सारसबाग ते पर्वती दरम्यान रोप-वे उभारण्याचं नियोजन केलं आहे. या रोप-वेच्या माध्यमातून पर्यटकांना अल्प वेळात सुरक्षित आणि सोयीस्करपणे पर्वती टेकडीवर जाता येईल. पर्यावरणपूरक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून हा रोप-वे विकसित करण्यात येईल. अशा विविध योजना अंदाजपत्रकमध्ये जाहीर केल्या आहेत," अशी माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
