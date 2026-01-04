ETV Bharat / state

पुण्यातील त्रिकूट कारभारी बदलण्याची गरज, शहरातील समस्यांचा पाढा वाचत अजित पवार यांचा भाजपावर हल्लाबोल!

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रचार सभेनंतर पुण्यात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी पुण्यातील समस्यांचा पाढा वाचत भाजपावर जोरदार हल्ला चढवला.

pune municipal corporation Elections 2026
अजित पवार यांचा भाजपावर हल्लाबोल (ETV Bharat)
ETV Bharat Marathi Team

January 4, 2026

पुणे : महापालिका निवडणुकीचा प्रचार सध्या रंगात आला आहे. शनिवारी (3 जानेवारी) उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष अजित पवार यांची पिंपरी-चिंचवडमध्ये प्रचार सभा झाली. या सभेत त्यांनी भाजपावर जोरदार टीका केली. पिंपरीतील सभेत भाजपावर हल्लाबोल केल्यानंतर त्यांनी पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेतही भाजपावर जोरदार टीका केली.

पुण्यातील जनतेनं ‘त्रिकूट कारभारी’ बदलण्याची गरज असल्याचं सांगत अजित पवारांनी गेल्या 8 वर्षांतील नागरी समस्यांचा पाढा वाचून दाखवला. महापालिकेत भाजपाची सत्ता असताना नागरिकांच्या मूलभूत समस्यांकडे कसं दुर्लक्ष करण्यात आलं? यावर त्यांनी सविस्तर माहिती केली.

अजित पवारांची भाजपावर टीका : यावेळी अजित पवार म्हणाले की, 2017 साली पुणे महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आली. त्यानंतर गेल्या 8 वर्षांत सत्ताधाऱ्यांनी जो कारभार केला आहे, तो पुणेकरांच्या लक्षात यावा यासाठीच ही पत्रकार परिषद घेण्यात आली आहे. प्रत्येक निवडणुकीत मतदार वेगळ्या विचारानं मतदान करत असतात. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत आमची सत्ता असताना काही कठोर निर्णय घ्यावे लागले. पुणे महापालिकेत एकहाती सत्ता भाजपाकडे असताना तेथील नेतृत्व अपयशी ठरलं आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्ष, आरपीआय आणि इतर पक्षांसोबत युती केली असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. गेल्या 8 वर्षांत निधीची कमतरता नसतानाही सर्वसामान्य पुणेकरांच्या अडचणी वाढल्या असून नागरिकांना मूलभूत सुविधा देण्यात सत्ताधारी अपयशी ठरले आहेत, अशी टीका अजित पवारांनी केली.

'त्रिकूट कारभारी बदलण्याची गरज' : ते पुढे म्हणाले की, नवले पुलाबाबत काही बोलण्यासारखं उरलेलं नाही, तसेच सिंहगड रोडवरील उड्डाणपुलाचं कामही चुकीच्या पद्धतीनं करण्यात आलं आहे, असा आरोप त्यांनी केला. पुण्यातील कारभारी कमी पडल्यामुळे शहरातील रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. जे स्वतःला पुण्याचे शिल्पकार म्हणवतात, त्यांनी याचं उत्तर दिलं पाहिजे.

नियोजनशून्य कारभारामुळे पुण्यात पाणीटंचाईचा प्रश्न निर्माण झाला असून पुण्यातील ‘त्रिकूट कारभारी’ बदलण्याची गरज आहे. पुणेकरांनी संधी दिली तर हे सर्व बदल घडवून आणू, असा विश्वास अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

भाजपाचे नेते चंद्रकांत पाटील यांनी केलेल्या वक्तव्यावर अजित पवार यांना विचारले असता, ते म्हणाले की, मी राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारच्या विरोधात बोलत नाही. चंद्रकांत पाटील यांनी केलेल्या सूचनेची मी दखल घेत आहे. मात्र, ज्यांनी महापालिकेचा कारभार पाहिला तो अपयशी ठरला आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केलं.

गुन्हेगारांना उमेदवारी देण्याबाबत अजित पवार काय म्हणाले? : पुण्यात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना उमेदवारी देण्यात आल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. याबाबत विचारलं असता अजित पवार म्हणाले की, एखादी व्यक्ती गुन्हेगार असल्यास त्याच्या पत्नीचा किंवा कुटुंबाचा काय दोष आहे? मित्र पक्षांनी कोणाला उमेदवारी द्यायची? हा त्यांचा अधिकार आहे. मी स्वतः गुन्हेगारांना उमेदवारी दिलेली नाही.

