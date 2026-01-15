मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर भाजपाकडून 'भेळभत्ता' कार्यक्रम; मुरलीधर मोहोळ म्हणाले...
मतदान प्रक्रिया पार पडल्यावर भाजपाच्या नेत्यांनी एकत्र येत आज भेळ खात 'भेळभत्ता' कार्यक्रम घेतला.
Published : January 15, 2026 at 8:28 PM IST
पुणे : पुणे महापालिकेच्या जाहीर झालेल्या निवडणुकीसाठी आज मतदान पार पडलं असून पुण्यात काही ठिकाणी उशिरापर्यंत मतदान सुरू असल्याचं पाहायला मिळालं. महापालिकेच्या जाहीर झालेल्या निवडणुकीपासून ते मतदान प्रक्रिया पार पडेपर्यंत सर्वच राजकीय पक्षांना मोठी धावपळ करावी लागली. दरम्यान, मतदान प्रक्रिया पार पडल्यावर भाजपाच्या नेत्यांनी एकत्र येत आज भेळ खात 'भेळभत्ता' कार्यक्रम घेतला. पुण्यातील शनिवार पेठमधील भाजपाच्या कचेरी इथं केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, आमदार हेमंत रासने आणि विविध उमेदवारांनी एकत्र येत निवांत भेळ खाण्याचा आनंद घेतला.
उद्या गुलाल उधळण्यासाठी सर्वांनी उपस्थित राहा : यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले की, "भाजपामध्ये वर्षानुवर्षे एक परंपरा आहे. निवडणूक प्रक्रियेनंतर सर्वजण एकत्र येऊन भेळभत्ता करतात. कसबा मतदारसंघात यंदा हा कार्यक्रम घेण्यात आला असून ही जुनी परंपरा संघटनेतील एकतेचं प्रतीक आहे.निवडणुकीत काहींना संधी मिळते तर काहींना मिळत नाही. मात्र उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर सर्व कार्यकर्ते एकदिलानं काम करतात. प्रतिकूल परिस्थितीत पक्षासाठी झटणाऱ्या जुन्या कार्यकर्त्यांची आठवण ठेवूनच आज भाजपा वटवृक्षासारखा उभा आहे. संघटना म्हणून काम केल्यामुळं आज सर्वांच्या चेहऱ्यावर आनंद आहे. तसंच उद्या गुलाल उधळण्यासाठी सर्वांनी उपस्थित राहा," असं मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितलं.
आरोप झाले तर प्रत्युत्तर द्यावंच लागतं : याचबरोबर, मुरलीधर मोहोळ यांनी विरोधकांवर टीका करताना सांगितलं की, "काही ठिकाणी मतदानावेळी ईव्हीएम मशीनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. निकालानंतरही विरोधक ईव्हीएमवर आरोप करत बसतील. पुण्यात भाजपानं मोठ्या प्रमाणात विकासकामं केली आहेत. राज्यात आणि केंद्रात भाजपा व राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र असले तरी स्थानिक पातळीवर मैत्रीपूर्ण लढत व्हावी, अशी अपेक्षा होती. मात्र आरोप झाले तर प्रत्युत्तर द्यावंच लागतं. गुंड निलेश घायवळ प्रकरणात माझ्यावर झालेले आरोप अजित पवार यांनी पुराव्यानिशी सिद्ध करावेत," असं आव्हानही मुरलीधर मोहोळ यांनी दिलं.
भाजपाला 120 ते 125 जागा मिळतील : पुढं मुरलीधर मोहोळ म्हणाले की, "पुणेकरांनी मागील निवडणुकीत कारभारी बदलण्याचा स्पष्ट संदेश दिला असून, यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळेल," असा विश्वास केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी व्यक्त केला. तसंच "पुण्यात भाजपा स्वबळावर निवडणूक लढत असून सत्तास्थापनासाठी कोणत्याही पक्षाची गरज भासणार नाही. निकालात भाजपाला 120 ते 125 जागा मिळतील," असा दावा देखील मुरलीधर मोहोळ यांनी केला.
