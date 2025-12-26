ETV Bharat / state

शरद पवारांच्या पक्षातील पदाधिकाऱ्यांनी घेतली अजित पवारांची भेट; लवकरच आघाडीबाबत होणार घोषणा!

पुणे महानगरपालिकेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंंद्र पवार पक्ष एकत्र येण्याची तयारी सुरू आहे. याबाबत शुक्रवारी दोन्ही पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी बैठक घेतली.

NCPSP AND NCP PUNE MEETING
पत्रकार परिषदेत बोलताना अंकुश काकडे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 26, 2025 at 6:55 PM IST

1 Min Read
पुणे : महापालिकेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगानं गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातील कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी यांच्या माध्यमातून बैठकांचं सत्रदेखील सुरू आहे. शुक्रवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातील पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली असून लवकरच आघाडीबाबत चर्चा होणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.

दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची बैठक : पुण्यातील बारामती हॉस्टेल इथं शुक्रवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातील पदाधिकाऱ्यांची बैठक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अंकुश अण्णा काकडे, आमदार बापू पठारे आणि विशाल तांबे हे उपस्थित होते. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून शहराध्यक्ष सुनील टिंगरे, रुपाली चाकणकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस लवकरच एकत्र येणार : "आम्ही चौघांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. या भेटीत आमची भूमिका त्यांना सांगितली आणि यानंतर चर्चा झाली. पण आम्ही अजूनही कोणत्याही निर्णयापर्यंत पोहोचलो नाही. सध्या तरी आमच्याकडं सांगण्यासारखं काही नाही. अजून चर्चा करायची आहे. ती होईल व काही प्रस्ताव दिले आहेत. त्याबाबत चर्चा केली आहे. तसंच आमची चर्चा महाविकास आघाडीसोबत देखील सुरू आहे. काँग्रेसनं गुरुवारी घेतलेल्या भुमिकेमुळं महाविकास आघाडीचं स्वरूप आता बदललं आहे. पुढील बैठकीत जे काही निर्णय होईल त्याबाबत कळवलं जाणार आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष लवकरच एकत्र येतील," असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे पदाधिकारी अंकुश काकडे यांनी पत्रकार परिषदेतून व्यक्त केला.

