पुणे पालिका निवडणूक रणसंग्राम, शेवटच्या दिवशी २ हजार २९८ उमेदवारी अर्ज दाखल, अनेक गुंडांना उमेदवारी
पुणे महानगरपालिका निवडणुकीसाठी तिरंगी लढत होत आहे. त्यासाठी जवळपास तीन हजार पेक्षा जास्त अर्ज दाखल झाले आहेत.
Published : December 30, 2025 at 9:56 PM IST
पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरू झाला असून, मंगळवारी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस होता. या शेवटच्या दिवशी सर्वच पक्षाकडून उमेदवारांना वेळेवर एबी फॉर्म देण्यात आले असल्याने मोठी गडबड झाल्याचं पाहायला मिळालं. अनेकांच्या उमेदवारी नाकारल्यावर थेट दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करत तत्काळ एबी फॉर्म भरण्यात आले. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेला मोठा प्रतिसाद मिळाला असून, पुणे शहरातील १५ निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयांत मोठ्या प्रमाणावर उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत.
निवडणूक प्रशासनानं दिलेल्या माहितीनुसार, २३ डिसेंबर २०२५ ते २९ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत एकूण ७४३ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते, तर मंगळवारी दिवसभर विविध कार्यालयांत मिळून २ हजार २९८ नामनिर्देशन अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत.
कुठे किती अर्ज दाखल झाले? : पुण्यातील १५ क्षेत्रीय कार्यालयात निवडणुकीचे अर्ज स्वीकारण्यात येत होते. ज्यात येरवडा, कळस, धानोरी येथे १८२ अर्ज तर नगर रोड, वडगाव शेरी येथे १४१ अर्ज, कोथरूड, बावधन येथे १७४ अर्ज, औंध, बाणेर येथे ११० अर्ज, शिवाजीनगर, घोले रोड येथे १४८ अर्ज, कै. वसंत ढोले पाटील रोड येथे १२२ अर्ज, हडपसर, मुंढवा येथे २१३ अर्ज, वानवडी, रामटेकडी येथे ८० अर्ज, बिबवेवाडी येथे १६२ अर्ज, भवानी पेठ येथे २२४ अर्ज, कसबा विश्रामबागवाडा येथे १६० अर्ज, वारजे, कर्वेनगर येथे १७१ अर्ज, सिंहगड रोड येथे १३४ अर्ज, धनकवडी, सहकारनगर येथे १८३ अर्ज, कोंढवा, येवलेवाडी येथे १०४ अर्ज स्वीकारण्यात आले आहेत.
पुण्यात तिरंगी लढत : यंदाच्या निवडणुकीत शेवटच्या दिवशी एबी फॉर्म वाटप : महापालिकेच्या निवडणुकीत यंदा सर्वच पक्षांनी बंडखोरी होऊ नये म्हणून शेवटच्या दिवशी उमेदवारांना एबी फॉर्म वाटप केले. अनेकांना आधीच फोन आल्याने त्यांना आपली उमेदवारी निश्चित झाल्याचं कळालं, तर काहींनी थेट बंडखोरी करत विविध पक्षात प्रवेश करत दुसऱ्या पक्षातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तसंच युती म्हणून भाजपा आणि शिवसेना, तर काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना अशी तिरंगी लढत होणार आहे.
अनेक गुंडांना उमेदवारी : पुणे शहरात गेल्या काही दिवसांपासून सातत्यानं गुन्हेगारी वाढत असून, शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत विविध पक्ष तसंच शहरातील नागरिक आपलं मत मांडत आहेत. असं असलं तरी विविध पक्षांकडून गुन्हेगारांनाच उमेदवारी देण्यात आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कुख्यात गुंड बंडू आंदेकर कुटुंबीय निवडणूक लढवणार असल्याची चर्चा सुरू होती. न्यायालयानं आदेश दिल्यावर मंगळवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून लक्ष्मी आंदेकर, सोनाली आंदेकर यांनी उमेदवारी अर्ज भरला आहे. दुसरीकडं गुंड गजानन मारणे याची पत्नी जयश्री मारणे आणि बापू नायर यांना देखील उमेदवारी देण्यात आल्याने राजकीय चर्चा जोरदार सुरू आहेत.
