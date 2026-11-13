पुण्यात पाणी वापरावर निर्बंध; एक दिवसाआड पाणी कपात होण्याची शक्यता
दुष्काळाच्या झळा आता पुणे शहरालाही बसू लागल्या आहेत. पुण्यात एक दिवसाआड पाणी कपात होण्याची शक्यता आहे.
Published : November 13, 2026 at 7:46 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 7:52 PM IST
पुणे- कालवा समितीच्या बैठकीनुसार पाण्याचं नियोजन शक्य नसल्यानं पुणे महापालिकेनं 10 टक्के पाणी कपातीचा निर्णय घेतला आहे. आठवड्याच्या दर गुरुवारी पाणीकपात केली जात आहे. पुढील काही दिवसांत एकदिवसाआड पाणीकपात केली जाणार असल्याची शक्यता आहे. वाढती लोकसंख्या आणि शहराची पाण्याची गरज लक्षात घेता हे शक्य नसल्यानं महापालिकेकडूनदेखील पाणीवापराबाबत काही निर्बंध लावण्यात येत आहेत.
एक दिवसाआड पाणी कपात होण्याची शक्यता - पुणे शहरातील चारही धरणांचा सद्यस्थितीला 76 टक्के पाणीसाठा उपल्ब्ध आहे. कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत पुणे शहराला 13 टीएमसी पाणी मंजूर करण्यात आलं होतं. या मंजूर कोट्यातील 6.35 टीएमसी पाणी आतापर्यंत वापरण्यात आलं आहे. त्यामुळे 30 जून 2027 पर्यंत पुणेकरांसाठी केवळ 7.15 टीएमसी पाणी उपलब्ध राहणार आहे.
येत्या काळात पुण्यात लागणार निर्बंध- महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर जगताप म्हणाले की, एलनिनोमुळे पुढील वर्षीदेखील पाऊस लांबणार असल्याचा हवामान विभागचा अंदाज आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार 10 टक्के पाणी कपात तर 10 टक्के पाणी शिल्लक ठेवायचा आहे. तूर्तास आम्ही आठवड्यातून एक दिवस पाणी बंद ठेवण्याचं निर्णय घेतला आहे. कालवा समितीच्या बैठकीत 7 टीएमसी पाणीसाठा वापरावा, असं सांगितलं होतं. ते शक्य नसल्यानं येत्या काळात पाणी कसं वाचवावं, यासाठी विचारविनिमय सुरू आहे.
आता होणार दंडात्मक कारवाई - ते पुढे म्हणाले की, नागरिकांकडून पाण्याच्या टाक्या ओव्हर फ्ल्यू होणं, वॉल कॉक न बसवणं, रस्ते धुण्यासाठी पाण्याचं वापर करणं याबाबत दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या लोकांनादेखील सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर पाण्याची गळती झाल्यावर तत्काळ ती दुरुस्ती करणे, तसेच बेकायदेशीर नळजोडणी तोडणे ही कामे पाणी पुरवठा विभागाच्या वतीनं करण्यात येणार आहेत. वॉशिंग सेंटर आणि जलतरणतलाव यांच्यावरदेखील निर्बंध लावण्यात येणार असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं. बांधकाम क्षेत्रात एसटीपी पाण्याच्या वापरात तांत्रिक अडचणी असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
गळती 30 ते 35 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट... समान पाणी पुरवठा प्रकल्पांतर्गत गळती 30 ते 35 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचं उद्दिष्ट आहे. मात्र, जुन्या भूमिगत जलवाहिन्यांचे जाळे पूर्णपणे कागदपत्रांवर किंवा जीआयएस वर उपलब्ध नसल्यामुळे गळती शोधणे अवघड होते. जगातही भूमिगत गळती शोधण्यासाठी 100 टक्के अचूक खात्रीशीर यंत्रणा उपलब्ध नसल्यामुळे यात तांत्रिक मर्यादा येत असते. पाणी बचतीसाठी नागरिकांनी महापालिकेला सहकार्य करावे आणि पाण्याचा अपव्यय टाळावा, असं आवाहन यावेळी करण्यात आलं.
दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार - यावेळी स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले म्हणाले की, शहरातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करून पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी महापालिकेनं विशेष उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. पाणीपुरवठा विभागासह क्षेत्रीय कार्यालये, उद्यान, बांधकाम विकास, भवन रचना आणि पथ विभागांवर या आदेशाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. पाणी कपातीच्या कालावधीत सार्वजनिक आणि खासगी वाहन धुलाई केंद्रे (वॉशिंग सेंटर) बंद ठेवावी लागणार आहेत. अशी केंद्रे सुरू आढळल्यास दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल. मात्र, खासगी बोअरवेल किंवा विहिरींचे पाणी वापरणाऱ्या केंद्रांना रविवार, मंगळवार आणि गुरुवार असे आठवड्यातील तीन दिवस सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. खासगी आणि सार्वजनिक जलतरण तलाव तसेच खासगी उद्यानांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. नियम मोडल्यास दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे.
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