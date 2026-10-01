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मुंढवा जमीन घोटाळा : कायदेशीर पद्धतीनं तपास करण्याचे पुणे पोलीस आयुक्तांना निर्देश, राज्याच्या पोलीस महासंचालकांची हायकोर्टात कबूली

1800 कोटींच्या मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी कायदेशीर तपास करण्याचे निर्देश पुणे पोलीस आयुक्तांना दिले आहेत.

Pune Mundhwa Land Scam
मुंढवा जमीन घोटाळा : ज्याच्या पोलीस महासंचालकांची हायकोर्टात कबूली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2026 at 12:54 PM IST

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मुंबई : पुण्यातील बहुचर्चित 1800 कोटी रुपयांच्या मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी (DGP) मुंबई उच्च न्यायालयात मोठी कबुली दिली आहे. या प्रकरणाचा सखोल आणि कायदेशीर पद्धतीनं तपास करण्याचे लेखी निर्देश पुणे पोलीस आयुक्तांना देण्यात आले असून, "मी स्वतः या संपूर्ण तपासावर वैयक्तिकरित्या लक्ष ठेवून आहे", अशी ग्वाही महासंचालकांनी हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली आहे.

99% भागीदारी असलेल्या पार्थ पवारांना का वगळलं? हायकोर्टाचा सवाल

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठानं पोलिसांच्या तपासावर अत्यंत गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. 'अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी' या कंपनीत 99 टक्के भागीदारी असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांना आरोपी का केलं नाही, असा थेट सवाल कोर्टानं विचारला. केवळ 1 टक्का भागीदारी असलेल्या दिग्विजय पाटील यांना आरोपी केलं असताना मुख्य भागीदाराला सोडल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करत न्यायालयानं म्हटलं, "अजित पवार हे प्रतिभावंत व्यक्तिमत्त्व होतं. त्यांचे सुपुत्र आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री यांचे चिरंजीव या नात्याने त्यांना वेगळा न्याय मिळतोय का?"

सहआरोपी तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना दिलासा

याच सुनावणीदरम्यान, मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील सहआरोपी आणि पुण्याचे तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना हायकोर्टाने मोठा दिलासा देत अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.

काय आहे प्रकरण?

मुंढव्यातील 40 एकर जमीन दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र आणि नवनिर्वाचित खासदार पार्थ पवार यांच्या कंपनीसाठी खरेदी करण्यात आली होती. या प्रकरणातील तपासाचा वेग वाढवल्यानंतर पोलिसांनी मुख्य सुत्रधार म्हणून शीतल तेजवानीची याआधी दोन वेळा चौकशी केलीय. पुण्यात मुंढवा येथील 1800 कोटींची जमीन पार्थ पवारांच्या कंपनीनं केवळ 300 कोटींमध्ये खरेदी केल्याचा आरोप आहे. तसेच यासाठी स्टँप ड्युटी म्हणून केवळ 500 रूपये मोजल्याचा आरोप करण्यात आला होता. महत्वाचं म्हणजे पार्थ पवारांनी कोरेगाव पार्कात आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर उभारण्याची तयारीही चालवली असून अवघ्या एक लाख रूपयांचं भांडवल असलेल्या कंपनीला हे सारं कसं काय शक्य होतं?, असा सवालही विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.

या व्यवहारासाठी उद्योग संचालनालयानं 48 तासात स्टॅम्प ड्युटीही माफ केली, तर केवळ २७ दिवसांत हा व्यवहार पूर्ण झाला होता. तसेच काही जमीनींबाबत 2006 मध्येच तेजवानी यांनी 275 मूळ मालकांकडून आपल्या नावे मुखत्यारपत्र लिहून घेतलं होत. त्यानंतर साल 2025 मध्ये पार्थ पवार यांचे संबंध असलेल्या दिग्विजय पवार यांची भागीदारी असलेल्या अमेडिया कंपनीला ही सारी जमीन विकण्यात आल्याचा विरोधकांनी आरोप केला. हे प्रकरण माध्यमातून चर्चेत आल्यानंतर संबंधित व्यवहार रद्द करण्यात आल्याची माहिती अजित पवार यांना माध्यमांसमोर येऊन द्यावी लागली होती. त्यावेळी त्यांनी विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळले होते.

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TAGGED:

HC ON MUNDHWA LAND SCAM
MUNDHWA LAND SCAM DGP
मुंढवा जमीन घोटाळा
पुणे जमीन गैरव्यवहार मुंढवा
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