मुंढवा कथित जमीन घोटाळ्यातील संशयित रवींद्र तारु पोलिसांच्या जाळ्यात, उद्या कोर्टात हजर करणार
मुंढवा येथील कथित जमीन घोटाळ्यातील संशयित रवींद्र तारु अखेर पोलिसांच्या तावडीत सापडला आहे. त्याला भोर येथून पोलिसांनी अटक केली.
Published : December 8, 2025 at 11:12 AM IST|
Updated : December 8, 2025 at 11:36 AM IST
पुणे : मुंढवा येथील कथित जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील संशयित तथा निलंबित सह-दुय्यम निबंधक रवींद्र तारु याला अखेर बावधन पोलिसांनी अटक केली आहे. गेल्या एका महिन्यापासून फरार असलेल्या तारुचा कसून शोध घेतला जात होता.
पोलिसांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार तारु हा भोर तालुक्यातील आपल्या मूळ गावी लपून बसला असल्याचं समजताच पोलिसांनी तातडीने सापळा रचला आणि घरावर छापा टाकून त्याला ताब्यात घेतलं. आता उद्या मंगळवारी (9 डिसेंबर) दुपारी तारु याला पुण्यातील पौड रोड न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे.
कोट्यवधींची स्टॅम्प ड्युटी बुडवल्याचा आरोप : मुंढवा परिसरातील 40 एकर जमिनीच्या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात स्टॅम्प ड्युटी बुडवून शासनाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप आहे. याबाबत बावधन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. जिल्हा सह-निबंधक संतोष हिंगणे यांनी या व्यवहारात अनियमितता आढळल्यावर रवींद्र तारु, शीतल तेजवानी आणि दिग्विजय पाटील यांच्या विरोधात अधिकृत फिर्याद नोंदवली होती. चौकशीत अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान मुद्दामहून नियमांचं उल्लंघन करण्याचा आरोप करण्यात आला. आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी टाळण्यासह शासकीय महसूल बुडवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे.
तारु पोलिसांना सापडत नव्हता : रवींद्र तारु याच्यावर विभागीय चौकशीदरम्यान गैरव्यवहाराचे ठोस पुरावे आढळल्यानंतर त्याला तत्काळ निलंबित करण्यात आलं होतं. मात्र, गुन्हा नोंदविल्यानंतर तो पोलिसांना सापडत नव्हता. बावधन पोलिसांनी त्याचा शोध घेत विविध ठिकाणी शोधमोहीम राबवली. अखेर, भोर परिसरातील त्याच्या निवासस्थानी तो लपून बसल्याचं समजताच पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलं. तारुच्या अटकेनंतर संपूर्ण प्रकरणातील अनेक गुंतागुंतीचे पैलू उघड होण्याची शक्यता आहे. मुंढवा येथील कथित जमीन गैरव्यवहारात त्याने मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरफायदा घेतल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. तसेच, चौकशीदरम्यान त्याचं नेटवर्क आणखी व्यापक असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आणखी अनेक जणांचा सहभाग असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
नेमकं प्रकरण काय? : रवींद्र तारुवर 1800 कोटी रुपये किमतीची जमीन पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला 267 कोटी रुपयांना रजिस्टर्ड करून दिल्याचा आरोप आहे. रवींद्र तारुनं कायद्याचं उल्लंघन करून मुद्रांक शुल्कही माफ केलं.
दरम्यान, 6 सप्टेंबर रोजी पुणे पोलिसांनी बावधन पोलीस ठाण्यात स्टॅम्प ड्युटी बुडवल्याचा आरोप करत गुन्हा दाखल केला. जमीन विक्रेता शीतल तेजवानी, अमेडीया कंपनीतील पार्थ पवार यांचे भागीदार आणि दिग्विजय पाटील आणि सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारु यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. शीतल तेजवानीच्या अटकेनंतर रवींद्र तारु यालाही अटक करण्यात आली आहे. आता तिसऱ्या व्यक्तीला कधी अटक होणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील इतर आरोपींनाही लवकरच अटक केली जाईल असा पोलिसांचा दावा आहे.
267 कोटी रुपयांच्या व्यवहारावर 500 रुपये स्टॅम्प ड्युटी : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांनी त्यांच्या अमेडिया कंपनीमार्फत कोरेगाव पार्कमधील 40 एकर जमिनीचा व्यवहार केला. 267 कोटी रुपयांच्या व्यवहारावर फक्त 500 रुपये स्टॅम्प ड्युटी आकारली गेल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण माध्यमांमध्ये आल्यानंतर मोठा गदारोळ झाला. विरोधकांनी अजित पवार आणि भाजपावर हल्लाबोल केला.
तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यासह आठ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल : विशेष म्हणजे, याप्रकरणी पार्थ पवार यांच्याविरुद्ध कोणतीही तक्रार दाखल करण्यात आलेली नाही. हा गुन्हा फक्त जमीन विक्रेता शीतल तेजवानी, अमेडीयामधील पार्थ पवार यांचे भागीदार दिग्विजय पाटील आणि सह-दुय्यम निबंधक रवींद्र तारु यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आला आहे. यापैकी दोघांना अटक करण्यात आली आहे, तर पार्थ पवार यांचे भागीदार दिग्विजय पाटील यांना अटक होणार का? याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि रवींद्र तारु यांच्यासह एकूण 8 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी काय सांगितलं? : या प्रकरणाबाबत अधिक माहिती देताना पोलीस उपआयुक्त विशाल गायकवाड यांनी सांगितलं की, “गुन्ह्याची चौकशी अत्यंत बारकाईनं सुरू आहे. मुख्य आरोपीला अटक झाल्यानं तपासाला अधिक वेग येणार असून इतर संबंधितांबाबतही पुढील कारवाई निश्चित आहे.”
