ETV Bharat / state

मुंबईहून पुण्याकडं जाणारी लेन संथ; खंडाळा घाटात कोंडीसदृश स्थिती, पुणे-मुंबई एक्सप्रेस हायवेवर पुन्हा वाहतूक कोंडी

पुणे - मुंबई यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्गावर लागलेली वाहनांच्या रांगा अजूनही तशाच आहेत. मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनांची संख्या वाढल्यामुळं वाहतुकीचा तिढा अजून सुटलेला नाही.

PUNE MUMBAI EXPRESSWAY
पुणे - मुंबई यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्गावर लागलेल्या वाहनांच्या रांगा (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 6, 2026 at 11:37 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : मावळ तालुक्यातून जाणाऱ्या पुणे - मुंबई यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्गावर शुक्रवारी पुन्हा एकदा वाहतूक मंदावल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. मुंबईकडून पुण्याकडं जाणाऱ्या लेनवर मोठ्या प्रमाणात वाहनांची संख्या वाढल्यानं वाहतूक संथ गतीनं सुरू आहे. त्यामुळं खंडाळा घाट परिसरात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.

सकाळपासूनच मुंबईकडून पुण्याच्या दिशेनं प्रवास करणारी खासगी वाहनं, बस, मालवाहू ट्रक तसंच पर्यटनासाठी निघालेल्या वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. यामुळं खंडाळा घाटातील चढ-उताराच्या मार्गावर वाहतूक हळूहळू सरकत असल्यानं वाहनचालकांना मोठ्या प्रमाणात वेळेचा फटका बसत आहे. काही ठिकाणी वाहनांना काही मिनिटे थांबून पुढं जावं लागत असल्यानं प्रवाशांमध्ये अस्वस्थता दिसून येत आहे.

पुणे - मुंबई यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्गावर लागलेल्या वाहनांच्या रांगा (ETV Bharat Reporter)

वाढलेली वर्दळ हेच वाहतूक मंदावण्याचं कारण : वाहतूक पोलीस आणि महामार्ग सुरक्षा पथकाकडून परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. ते वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र वाहनांची सतत वाढणारी संख्या, जड वाहनं आणि घाटातील वळणदार रस्ता यामुळं वाहतूक सुरळीत होण्यास अडथळे निर्माण होत आहेत. कोणताही मोठा अपघात नसला तरी, वाढलेली वर्दळ हेच वाहतूक मंदावण्याचं मुख्य कारण असल्याचं सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, प्रवाशांनी शक्य असल्यास पर्यायी वेळेत किंवा पर्यायी मार्गाचा वापर करावा, तसंच घाट परिसरात संयम राखून वाहन चालवावं, असं आवाहन वाहतूक विभागाकडून करण्यात आलं आहे. पुढील काही तासांतही वाहनांची संख्या वाढण्याची शक्यता असल्यानं पुण्याकडं जाणाऱ्या प्रवाशांना प्रवासासाठी अधिक वेळ राखून ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

काही तासांत वाहतूक हळूहळू सुरळीत होईल : वारंवार होणाऱ्या अशा कोंडीमुळं वेळेचं नुकसान होत असून प्रवाशांचा मानसिक ताणही वाढत आहे. प्रशासनाकडून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पर्यायी मार्गांचा वापर, तसंच वाहतूक नियंत्रणासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ तैनात करण्यात आलं आहे. आगामी काही तासांत वाहतूक हळूहळू सुरळीत होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. तोपर्यंत प्रवाशांनी प्रवास करण्यापूर्वी वाहतूक स्थितीची माहिती घेऊनच मार्गक्रमण करावं, असं प्रशासनाकडून वेळोवेळी सुचवण्यात येत आहे.

हेही वाचा :

  1. झोपडपट्टीमधल्या शौचालयांची दररोज स्वच्छता तपासण्याची जबाबदारी आता सहाय्यक पालिका आयुक्तांची- उच्च न्यायालय
  2. अज्ञात कारणावरून ठाण्यात अल्पवयीन बालकाची आत्महत्या; पोलीस तपास सुरू
  3. राष्ट्रवादीच्या प्रचार सभेतील बॅनरवरून नवा वाद; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचा फोटो गायब

TAGGED:

PUNE MUMBAI EXPRESSWAY NEWS
पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे
खंडाळा घाट परिसर
EXPRESSWAY
PUNE MUMBAI EXPRESSWAY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.