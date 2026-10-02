एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासाठी रोहित पवार मैदानात! पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलाजवळ विद्यार्थ्यांसह 'सत्याग्रह' सुरू
एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी यापूर्वी केलेल्या आंदोलनावेळीही विवेक भीमनवार यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली होती.
Published : October 2, 2026 at 1:36 PM IST
पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (एमपीएससी) अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार आक्रमक झाले आहेत. आज शुक्रवारी (2 ऑक्टोबर) त्यांनी एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली.
आयोगाच्या अध्यक्षांचा राजीनामा हीच विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी असल्याचं रोहित पवारांनी सांगितलं. सरकार या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. आता राजीनामा घेतल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याची भूमिकादेखील रोहित पवारांनी घेतली आहे. त्यांनी पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलाजवळ एमपीएससी विद्यार्थ्यांसोबत सत्याग्रह आंदोलन सुरू केलं आहे.
एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा सत्याग्रह :
आमदार रोहित पवार यांनी काल गुरुवारी (1 ऑक्टोबर) संध्याकाळच्या सुमारास एमपीएससी विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा करून पुण्यात ठिय्या आंदोलन सुरू केलं होतं. त्यापूर्वी एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री यांच्यासोबत चर्चेसाठी गेलं होतं. या शिष्टमंडळातील विद्यार्थ्यांशी रोहित पवारांनी आज चर्चा केली.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांशी चर्चा सुरू असताना एका पत्रकाराला एका तरुणाकडून मारहाण करण्यात आली. या प्रकरणी पुण्यातील फरासखाना पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
'राजीनाम्याशिवाय आंदोलनातून माघार नाही' :
यावेळी रोहित पवार म्हणाले की, विद्यार्थी आंदोलकांची काल मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली असून त्यात काही मुद्द्यांवर चर्चा झाली आहे. तसेच आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांची न्यायालयीन चौकशी लावण्यात आली आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी ही आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची आहे.
एमपीएससी विद्यार्थ्यांनी यापूर्वी केलेल्या आंदोलनावेळीही विवेक भीमनवार यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली होती. त्यांच्या कारकिर्दीत पेपरफुटीची काही प्रकरणं समोर आल्यामुळे विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत, असा दावा रोहित पवार यांनी केला.
अध्यक्षांच्या राजीनाम्याशिवाय आंदोलनातून माघार घेतली जाणार नाही. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन बदनाम करण्याचा काही जणांकडून प्रयत्न सुरू आहे. जोपर्यंत आयोगाच्या अध्यक्षांचा राजीनामा होत नाही, तोपर्यंत सत्याग्रह आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचं रोहित पवार यांनी सांगितलं.