पुण्यात MPSC करणाऱ्या विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी अंत; रोहित पवारांसह विद्यार्थ्यांचा व्यवस्थेवर तीव्र संताप
पुण्यात स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या प्रथमेश देशमुख या विद्यार्थ्याचा मराठवाड्यातील दुष्काळ, सोयाबीनचं पीक जळाल्यानं झालेलं नुकसान आणि अडीच लाखांच्या कर्जामुळे दुर्दैवी अंत झाला आहे.
Published : September 9, 2026 at 3:57 PM IST
पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभर MPSC करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांच्या संदर्भात तीव्र आंदोलनं सुरू आहेत. यातच, नुकतीच काही दिवसांपूर्वी MPSC च्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या औषध निरीक्षक (गट-ब) पदाच्या परीक्षेची पेपरफुटी झाल्याची घटना घडली होती. अशी गंभीर परिस्थिती असतानाच, MPSC ची तयारी करणाऱ्या परांडा तालुक्यातील विद्यार्थी प्रथमेश देशमुख याचा पुण्यात दुर्दैवी अंत झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या संपूर्ण घटनेबाबतची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते आमदार रोहित पवार यांनी ट्वीट करून दिली आहे.
आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियाद्वारे या गंभीर घटनेकडे सर्वांचं लक्ष वेधलं असून, विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या मानसिक व आर्थिक कोंडीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. सध्याच्या परीक्षा पद्धतीतील गोंधळ आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची बिकट परिस्थिती या पार्श्वभूमीवर या घटनेमुळे स्पर्धा परीक्षा विश्वात मोठी खळबळ उडाली आहे. आर्थिक अडचणीतून प्रथमेशनं आयुष्य संपवल्याचा पोलिसांना संशय आहे. प्रथमेशवर अडीच लाख रुपयांचं कर्ज होतं. एकीकडे MPSC ची तयारी आणि दुसऱ्या बाजूला मराठवाड्यातील दुष्काळामुळे सोयाबीनचं पीक जळून गेल्यामुळे तो मानसिक तणावात होता, अशी प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.
दोन दिवसांपूर्वीच प्रथमेश आपल्या मूळ गावी गेला होता. दुष्काळ, नापिकी आणि कर्जबाजारीपणाला वैतागून त्यानं हे पाऊल उचलल्याचं त्याच्या निकटवर्तीयांनी सांगितलं आहे. प्रथमेशकडे एक चिठ्ठी मिळाली असून, त्यावरून पोलिसांची चौकशी सुरू आहे. यासंदर्भात पुण्यातील नारायण पेठ पोलीस चौकीत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
काय म्हणाले रोहित पवार?
याबाबत आमदार रोहित पवार यांनी केलेल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे कि, गेल्या काही काळात पेपरफुटीसह विविध गैरप्रकार होत असल्यानं, एक स्वप्न उराशी बाळगून अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये डावललं गेल्याची भावना निर्माण होत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची वर्षानुवर्षे केवळ परीक्षा देण्यातच वाया जात आहेत. त्यातच कधी ओला तर कधी कोरडा दुष्काळ, अशा परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील आई-वडील आपल्या मुलांना शहरात शिक्षणासाठी वेळेवर पैसे देऊ शकत नाहीत. अशा बिकट परिस्थितीत लाखो विद्यार्थी उधार-उसनवार करून पुण्यासारख्या मोठ्या शहरात राहून स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करतात. परंतु, परिस्थितीमुळे घेतलेले हे पैसे वेळेत परत करता न आल्यानं विद्यार्थ्यांवर प्रचंड आर्थिक ताण वाढतो, स्वाभिमानाला ठेच लागते आणि यातूनच ते टोकाचं पाऊल उचलतात, जे अत्यंत दुर्दैवी आहे. त्यामुळे सरकारनं या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची तातडीनं एमपीएससीमधून हकालपट्टी करावी आणि तिथे स्वच्छ प्रतिमेच्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी. सोबत, अशा प्रकारे तरुण विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांची राखरांगोळी झाल्यामुळे, पीडित विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाला सरकारनं भरीव आर्थिक मदत द्यावी.
MPSC ची तयारी करणाऱ्या परांडा तालुक्यातील (जि. धाराशिव) विद्यार्थी प्रथमेश देशमुख याने पुण्यात आत्महत्या केल्याची घटना अत्यंत दुःखद आहे. गेल्या काही काळात पेपरफुटीसह विविध गैरप्रकार होत असल्याने एक स्वप्न उराशी बाळगून अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये डावलल्याची भावना निर्माण… pic.twitter.com/asaNpDmx9E— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) September 9, 2026
याबाबत MPSC विद्यार्थी प्रतिनिधी किरण निंभोरे यानं सांगितलं, की प्रथमेश दोन दिवसांपूर्वी गावाला गेला होता. सोयाबीन पूर्ण जळालं असल्यानं तो तणावात होता, अशी माहिती नातेवाईकांनी दिली. एका बाजूला दुष्काळ आणि दुसऱ्या बाजूला MPSC मधील पेपरफुटी यामुळे तो तणावात होता. शेतकऱ्याची जास्तीत जास्त मुले एमपीएससी करण्यासाठी येतात, मात्र वेळेवर होत नसलेली परीक्षा आणि पेपरफुटी यामुळे प्रथमेश तणावात होता.
यावेळी स्पर्धा परीक्षा देणारा विद्यार्थी पवन वाबळे म्हणाला की, एकीकडे MPSC चे पेपर फुटत आहेत, तर दुसरीकडे मराठवाड्यात दुष्काळ पडला आहे. प्रथमेशच्या शेतातील सोयाबीन जळून गेल्यानं, ज्या शेताच्या उत्पन्नावर त्याला पैसे मिळणार होते, ती आशा संपली होती. प्रथमेशच्या वडिलांचं आधीच निधन झालं असून चार बहिणी आणि आई यांच्यासाठी तोच एक आधार होता. त्यामुळे राज्य सरकारला आवाहन आहे की, त्यांनी शेतकऱ्यांकडे तर लक्ष द्यावंच, पण शेतकऱ्यांच्या मुलांकडे म्हणजेच स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे देखील लक्ष दिले पाहिजे. एकीकडे दुष्काळ, नापिकी व कर्जबाजारीपणा आणि दुसरीकडे MPSC ची पेपरफुटी होत आहे, या गंभीर परिस्थितीवर राज्य सरकारने तातडीनं पावलं उचलली पाहिजेत.
याबाबत आंबेडकरी कार्यकर्ता राहुल ससाणे म्हणाला की, गेल्या काही वर्षांपासून सतत होणारी पेपरफुटी आणि परीक्षा पद्धतीतील इतर गोंधळांचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर होताना दिसून येत आहे. कित्येक विद्यार्थी अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीतून, ग्रामीण भागातून उच्च शिक्षण घेण्यासाठी पुण्यासारख्या शहरांमध्ये येतात, परंतु या ठिकाणी त्यांच्या पदरी शेवटी घोर निराशाच पडते.हा केवळ एका विद्यार्थ्याचा अंत नसून, सध्याच्या ढिसाळ व्यवस्थेनं केलेला खून आहे, असा थेट आरोप आम्ही या निमित्तानं करत आहोत. सरकारनं आता तरी या गंभीर परिस्थितीकडे पाहून जागे व्हावं आणि गोरगरीब, शेतकरी व कष्टकरी कामगारांच्या मुलांना न्याय देण्याचं काम करावं. नाहीतर, एक दिवस हे सर्व त्रस्त विद्यार्थी प्रचंड आक्रोश करत रस्त्यावर उतरतील आणि त्यावेळेस सरकारला पळती भुई थोडी होईल.
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