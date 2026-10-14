नवरात्री विशेष यशोगाथा : सामाजिक विरोधाचा 'महिषासूर' नमवत पुणेकर मायलेकींनी बनवली देशातील पहिली 'गुलाब वाईन'
सामाजिक विरोध झुगारून पुण्यातील जयश्री यादव आणि त्यांची मुलगी कश्मीरा यादव यांनी तयार केली 'गुलाब वाईन'. याचा आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतचे सज्जाद सय्यद यांनी.
Published : October 14, 2026 at 8:25 PM IST
पुणे : नवरात्रीच्या पावन पर्वात आपण नऊ दिवस आदिशक्तीच्या वेगवेगळ्या रूपांची पूजा करतो. मात्र, समाजातील अनिष्ट रूढी, परंपरा आणि विरोधाचा 'महिषासूर' नमवत स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करणाऱ्या जयश्री यादव आणि कश्मीरा यादव या खऱ्या अर्थानं आधुनिक युगातील 'दुर्गा' ठरल्या आहेत. सामाजिक टोमणे, आर्थिक अडचणी आणि तब्बल 12 वर्षांचा प्रशासकीय लढा या सर्व संकटांवर मात करत या मायलेकींनी 'गुलाब वाईन'चा एक यशस्वी आणि नाविन्यपूर्ण पॅटर्न देशासमोर आणला आहे. नवरात्रीच्या या उत्सवात महिला सक्षमीकरणाचं आणि जिद्दीचं यापेक्षा दुसरं सुंदर उदाहरण असूच शकत नाही, जे आजच्या तरुण पिढीला आणि महिला उद्योजिकांना नक्कीच नवी प्रेरणा देईल.
गुलाब म्हटलं की प्रेमाचं प्रतीक म्हणून आपल्या डोळ्यांसमोर येतं. याच गुलाबापासून गुलकंद, गुलाबपाणी आणि सरबत ही उत्पादनं बनवली जातात आणि ती आपण बाजारात पाहतही असतो. मात्र, याच गुलाबाच्या फुलांपासून वाइन तयार करण्याची कल्पना समोर आली. ही कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सामाजिक विरोध झुगारून आणि तब्बल 12 वर्षे मेहनत घेऊन पुण्यातील जयश्री यादव आणि त्यांची मुलगी कश्मीरा यादव यांनी संशोधन केलं. त्यांनी गुलाबापासून वाइन तयार केली असून, आता त्यांच्या 'रोजलाइन' या गुलाब वाइनच्या पहिल्या 300 बाटल्या तयार झाल्या आहेत. पुण्यातील कोथरूड येथे राहणाऱ्या जयश्री यादव आणि त्यांची मुलगी कश्मीरा यादव यांनी गुलाबावर संशोधन करून पेटंट मिळवलं आहे. त्यांनी शासनाच्या सर्व परवानग्या मिळवत 12 वर्षे संघर्ष करून गुलाबापासून वाइन बनवली आहे.
सध्या जगभरात आपल्याला स्त्रिया पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून प्रत्येक क्षेत्रात काम करताना पाहायला मिळतात. मात्र, एखादी महिला रूढी-परंपरेच्या बाहेर जाऊन नवा प्रयोग करू लागली की तिला विरोधाला तसेच अनेक अडथळ्यांना सामोरं जावं लागतं. असाच विरोध आणि अडथळे जयश्री यादव आणि त्यांची कन्या कश्मीरा यादव यांच्याही समोर आले. पण म्हणतात ना, जिद्द आणि चिकाटी असल्यावर अशक्य गोष्टही शक्य होते. तेच काम या मायलेकींनी केलं असून, देशी गुलाबाच्या फुलांपासून वाइन तयार करण्याची कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यांनी सुमारे 12 वर्षे प्रयोग केले. यासाठी परवानग्या मिळवण्याकरिता प्रशासकीय लढा दिला आणि सामाजिक विरोध सहन केला, पण माघार घेतली नाही. शेवटी त्यांच्या या प्रयत्नांतून 'रोजलाइन' या गुलाब वाइनच्या पहिल्या सुमारे 300 बाटल्या तयार झाल्या आहेत.
गुलकंदापासून ते वाइनपर्यंत: अनेक अडथळे आले समोर...
यावेळी जयश्री यादव म्हणाल्या की, "गेल्या 26 वर्षांपासून मी व्यवसाय करत आहे. यात गुलकंदाबरोबर गुलाबपाणी, गुलाबाचं सरबत, वाळा सरबत आणि आवळा कँडी असा व्यवसाय सुरू असताना गुलाबाच्या फुलांचा सुगंध आणि त्यांचा वापर याविषयीची माझी समज वाढत गेली. हे काम करत असतानाच 2008 मध्ये गुलाबापासून वाइन तयार करण्याची कल्पना माझ्या मनात आली. गुलाबाच्या फुलांचा काहीतरी वेगळ्या प्रकारे उपयोग व्हावा असा विचार मनात आला आणि त्यासाठी मी संशोधन व सातत्यपूर्ण प्रयोग सुरू केले. तसंच शासकीय परवानग्या मिळवण्याचे प्रयत्नही सुरू झाले. मात्र, फुलांपासून वाइन निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या नियमांची आणि परवान्यांची प्रक्रिया हा माझ्यापुढील मोठा अडथळा ठरला. या नव्या उत्पादनासाठी प्रशासकीय स्तरावर मार्ग काढताना अनेक वर्षे गेली. अखेर 2017-18 च्या सुमारास आवश्यक मंजुरी आणि नियमांतील बदलांची प्रक्रिया पुढे सरकली. त्यानंतर 2020 मध्ये भारतीय पेटंट मिळालं, तर 2023 मध्ये उत्पादनाचा अधिकृत परवाना मिळाला."
सामाजिक विरोधाचाही सामना
त्या पुढे म्हणाल्या, "या काळात आर्थिक अडचणींसोबतच सामाजिक विरोधाचाही सामना करावा लागला. हा प्रयोग सोडून देण्याचा सल्ला देणारे अनेक जण होते. विशेषतः महिलांनी नव्या क्षेत्रात पाऊल टाकताना स्वतःची क्षमता सिद्ध करण्यासाठी किती संघर्ष करावा लागतो, याचा प्रत्यक्ष अनुभव मला आला. या सगळ्यात मला माझ्या मुलीनं मोलाची साथ दिली आणि तिने थेट ऑस्ट्रेलियात जाऊन वाइन टेक्नॉलॉजीचे शिक्षण घेतलं. आम्ही स्वतःची जागा घेतली आणि आमच्या शेतात गुलाब लावून, त्याच गुलाबांपासून वाइन बनवायला सुरुवात केली आहे."
यावेळी त्यांची मुलगी कश्मीरा यादव म्हणाली, "लहानपणापासून मी आईचा हा व्यवसाय पाहत आले आहे. गुलाबापासून गुलकंद तसेच ज्यूस तयार होताना मी पाहिलं होतं; मात्र आईनं जेव्हा गुलाबापासून वाइन निर्मितीची संकल्पना मांडली, तेव्हापासून मी या प्रक्रियेत सहभागी झाले. आम्हाला सुरुवातीला अनेक अडथळे आले, ज्यामध्ये शासकीय परवानग्या आणि पेटंट मिळवणं या गोष्टींचा समावेश होता. यासाठी आम्हाला 8 ते 10 वर्षे संघर्ष करावा लागला. गुलाबापासून उत्तम वाइन तयार करण्यासाठी मी ऑस्ट्रेलियात जाऊन वाइन टेक्नॉलॉजीचं विशेष शिक्षण घेतलं आणि विविध प्रयोग करत गुलाबापासून वाइन तयार करायला सुरुवात केली. आता पुणे जिल्ह्यातील चाकण परिसरात स्वतःच्या जागेवर गुलाबाची लागवड करून त्यावर प्रक्रिया केली जाते."
वाइनला 'रोजलाइन' नाव
ती पुढे म्हणाली की, "आम्ही या वाइनला 'रोजलाइन' हे नाव दिलं असून, नुकतंच या गुलाब वाइनचं आंतरराष्ट्रीय 'प्रोवाइन' प्रदर्शनात सादरीकरण करण्यात आलं. सध्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे 300 बाटल्या तयार करण्यात आल्या आहेत. या उत्पादनाचा विस्तार करून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्थान निर्माण करण्याचं आमचं उद्दिष्ट आहे. गुलाबामध्ये अँटिऑक्सिडंट गुणधर्म, सुगंध आणि काही औषधी तत्त्वे असतात, त्यामुळे या वाइनचे आरोग्यावर चांगले परिणाम होतात."
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