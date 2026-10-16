पुणे शिक्षक मतदारसंघ : अपक्ष सचिन सानप यांना शिवसेनेचा पाठिंबा; एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा!
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे गुरुवारी (15 ऑक्टोबर) पुणे दौऱ्यावर होते.
Published : October 16, 2026 at 7:28 AM IST
पुणे : विधानपरिषद निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच शिक्षक मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवणाऱ्या सचिन सानप यांना शिवसेनेनं जाहीर पाठिंबा दिला आहे. शिवसेनेच्या या भूमिकेमुळे भाजपाला मोठा धक्का मानला जात आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे गुरुवारी (15 ऑक्टोबर) पुणे दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांना अपक्ष उमेदवार सचिन सानप यांना शिवसेनेनं पाठिंबा दिला आहे का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर शिवसेनेनं सचिन सानप यांना पाठिंबा दिल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
दरम्यान, पुणे नवरात्री महोत्सवाच्या 32व्या वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते श्री गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे यंदाचे मानाचे ‘महर्षी’ पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. ज्येष्ठ पुरातत्त्ववेत्ते आणि मंदिर स्थापत्यतज्ज्ञ डॉ. गो. ब. देगलूरकर, ज्येष्ठ पार्श्वगायिका उषा मंगेशकर आणि ज्येष्ठ गायक श्रीधर फडके यांना या पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. यावेळी पत्रकारांनी सचिन सानप यांना पाठिंबा देण्याबाबत विचारले असता, शिंदे यांनी शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट केली.
विरोधकांचे कामच टीका करणे; एकनाथ शिंदेंचा टोला :
दुष्काळाच्या संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये 5 हजार रुपये अग्रिम स्वरूपात जमा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड व्हावी, हा या मदतीमागील उद्देश आहे, असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांकडून होत असलेल्या टीकेला उत्तर देताना त्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला.
यंदा दुष्काळाचं संकट मोठं असून, अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आधार देणं ही सर्वांची जबाबदारी आहे. मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांना मदत करण्याची आवश्यकता आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याचं पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याच्या प्रश्नांकडेही सरकारचं लक्ष आहे. संकटाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्वांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे, असं शिंदे म्हणाले.
केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहेत, असं सांगत शिंदेंनी विरोधकांवर टीका केली. सरकारनं कोणताही निर्णय घेतला की विरोधक टीका करतात. आधी दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली, त्यानंतर दुष्काळ जाहीर केला तरी टीका करण्यात आली. आता राजकारण बाजूला ठेवून सर्वांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहिले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केलं.
महायुती पाचही जागा जिंकणार :
विधानपरिषद निवडणुकीबाबत बोलताना एकनाथ शिंदे महायुती सर्वच जागा जिंकेल असा विश्वास व्यक्त केला. त्यांनी सांगितलं की, "महायुती म्हणून ही निवडणूक लढवली जात असून, काही अपवाद वगळता सर्व जागांवर महायुती एकत्रितपणे निवडणूक लढवत आहे. विधानपरिषदेच्या पाचही जागा महायुती जिंकेल."