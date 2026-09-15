पुणे मेट्रोचा विक्रम, गणेशोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी अडीच लाख प्रवाशांचा प्रवास
गणेशोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी पुणे मेट्रोनं 2.62 लाख प्रवाशांसह नवा विक्रम नोंदवला असून, मागील दोन वर्षांत तब्बल 50 लाखांहून अधिक भाविकांनी मेट्रो प्रवासाला पसंती दिलीय.
Published : September 15, 2026 at 7:57 PM IST
पुणे : कालपासून सर्वत्र गणेशोत्सवाला सुरुवात झाली आहे. पुणे शहराचा गणेशोत्सव जगप्रसिद्ध असून, तो पाहण्यासाठी जगभरातून भाविक पुण्यनगरीत येत असतात. पुणे शहरातील गणेशोत्सव पाहण्यासाठी काल पहिल्या दिवसापासूनच भाविकांनी मोठी गर्दी केल्याचं पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, महामेट्रोकडून सुरू करण्यात आलेल्या मेट्रोचा वापर भाविकांकडून गणेशोत्सवात मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. मागील दोन वर्षांत जवळपास 50 लाखांपेक्षा अधिक भाविकांनी मेट्रोनं प्रवास केला आहे. तर काल गणेश चतुर्थीला एकाच दिवसात तब्बल 2 लाख 62 हजार नागरिकांनी मेट्रोने प्रवास केल्याची माहिती पुणे मेट्रोचे कार्यकारी संचालक चंद्रशेखर तांभवेकर यांनी दिली.
दोन वर्षात तब्बल 'एवढ्या' भाविकांचा मेट्रोनं प्रवास
पुणे शहरातील गणेशोत्सव पाहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भाविक विविध ठिकाणांहून पुण्यात येत असतात. पुण्यात मानाचे तसेच विविध गणेशोत्सव मंडळ हे पेठांमध्येच असल्यानं, पेठ परिसरात भाविकांची मोठी गर्दी होत असते. दोन वर्षांपूर्वी भाविक आपली दुचाकी व चारचाकी वाहनं विविध ठिकाणी लावून दर्शनासाठी जात असत; त्यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होत होती. मात्र, दोन वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या मेट्रोला गणेशोत्सवाच्या काळात नागरिकांकडून मोठी पसंती दिली जात आहे. मेट्रो सुरू झाली त्या वर्षी, म्हणजेच 2024 साली गणेशोत्सवाच्या 11 दिवसांच्या उत्सवात सुमारे 20 लाख भाविकांनी प्रवास केला, तर अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी प्रवाशांची संख्या 3.5 लाख होती. तेच 2025 मध्ये, 11 दिवसांत 37 लाख भाविकांनी मेट्रोनं प्रवास केला, तर अनंत चतुर्दशीच्या एकाच दिवशी 5.90 लाख नागरिकांनी मेट्रोनं प्रवास केला आहे.
यंदा 44 लाख भाविकांच्या प्रवासाचा अंदाज
यंदा देखील गणेशोत्सवाच्या काळात मेट्रोकडून विविध उपाययोजना करण्यात आल्या असून, उत्सवी वातावरणात पुणेकरांनी प्रवासासाठी पुणे मेट्रोला मोठी पसंती दिलीय. गणेशोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी तब्बल 2,62,671 प्रवाशांनी पुणे मेट्रोनं प्रवास केला. गतवर्षीच्या पहिल्या दिवशीच्या 2,16,374 या प्रवासी संख्येच्या तुलनेत, या वर्षी पहिल्याच दिवशी 46,297 हून अधिक प्रवाशांची वाढ झाली असून, एकूण प्रवासी संख्येत तब्बल 21.40% वाढ नोंदवली गेली आहे. यामध्ये मध्यवर्ती भागातील 'मंडई' आणि 'कसबा पेठ' या दोन स्थानकांवरच सुमारे 51 हजार प्रवाशांची नोंद झाली. ''यंदा 11 दिवसांत तब्बल 44 लाख भाविक मेट्रोनं प्रवास करतील'', असा विश्वास पुणे मेट्रोचे कार्यकारी संचालक चंद्रशेखर तांभवेकर यांनी यावेळी व्यक्त केला.
विसर्जनाच्या दिवशी मेट्रो अखंड 24 तास सुरू राहणार
''गणेशोत्सवाच्या कालावधीत प्रवाशांची वाढती संख्या विचारात घेऊन दर 5 मिनिटांच्या अंतरानं मेट्रो गाड्या चालवण्यात येत आहेत. तसंच भाविकांना रात्रीच्या वेळीही गणपती देखावे पाहणं सुलभ जावं, यासाठी पुणे मेट्रो प्रशासनानं गणेशोत्सवाच्या दिवसांत रात्री उशिरापर्यंत सेवा सुरू ठेवण्याचं नियोजन केलं आहे. भाविकांच्या सोयीसाठी येत्या 17 ते 24 सप्टेंबर दरम्यान मेट्रो सेवा दररोज सकाळी 6 ते मध्यरात्री 2 वाजेपर्यंत सुरू राहील. विसर्जनाच्या दिवशी मेट्रो सेवा अखंड सुरू राहणार असून, अनंत चतुर्दशीच्या सकाळी 6 वाजल्यापासून ते विसर्जनाच्या दुसऱ्या दिवशी रात्री 11 वाजेपर्यंत अशी सलग 41 तास अखंड मेट्रो सेवा उपलब्ध असेल'', असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
बाप्पाच्या दर्शनासाठी भाविकांनी कुठे उतरावं?
पुणे शहरातील गणेशोत्सव पाहण्यासाठी आलेल्या भाविकांनी मेट्रोनं प्रवास करत असताना नेमकं कुठे उतरावं, तसंच कुठून उतरल्यावर योग्य पद्धतीनं दर्शन घेता येईल, याबाबत चंद्रशेखर तांभवेकर यांनी माहिती दिली. ''गर्दीचं नियोजन करण्यासाठी आणि मध्यवर्ती पुण्यातील गणपती दर्शनासाठी भाविकांनी 'कसबा पेठ' मेट्रो स्थानकाचा वापर करावा; जेणेकरून मानाचे तसंच इतर गणेशोत्सव मंडळांचे दर्शन घेता येईल. भाविकांनी 'महात्मा फुले मंडई' मेट्रो स्थानकात उतरून गर्दी करणं टाळावं आणि हे स्थानक मुख्यत्वे फक्त परतीच्या प्रवासासाठी वापरावं'', असं आवाहन यावेळी त्यांनी केलं.
डिजिटल आणि व्हॉट्सअॅप तिकिटांचा वापर
मेट्रोकडून सुरू करण्यात आलेल्या डिजिटल आणि व्हॉट्सअॅप तिकिटांच्या वापरामध्ये प्रवाशांकडून मोठी वाढ झाली आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात होणारी गर्दी, तसंच भूमिगत स्थानकांमधील नेटवर्कचा संभाव्य प्रश्न आणि तिकीट खिडक्यांवरील लांबच लांब रांगा टाळण्यासाठी प्रवाशांनी मेट्रोच्या व्हॉट्सअॅप तिकीट प्रणालीचा किंवा स्थानकांवरील डिजिटल क्यूआर कोडचा वापर करावा, जेणेकरून सर्वांचा प्रवास सुलभ, वेगवान आणि विनाअडथळा होईल, असं आवाहनही यावेळी करण्यात आलं.
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