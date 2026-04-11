पुणेकरांची मेट्रोला पसंती; एका वर्षात सुमारे 7 कोटी 8 लाख पुणेकरांचा मेट्रोने प्रवास

पुणे मेट्रोने 2025-26 या आर्थिक वर्षात एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला असून तब्बल 7 कोटी 8 लाख प्रवाशांनी मेट्रोने प्रवास केलाय.

Published : April 11, 2026 at 4:12 PM IST

पुणे : पुणे शहरातील वाहतूक कोंडीला पर्याय म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या मेट्रो सेवेला उत्तम असा प्रतिसाद मिळत असून 2025-26 या वर्षात पुणेकरांनी मेट्रोला उत्तम प्रतिसाद दिलाय. सुमारे 7 कोटी 8 लाख पुणेकरांनी मेट्रोने प्रवास केल्याची माहिती, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांनी दिली.


'इतक्या' नागरिकांनी केला मेट्रोने प्रवास : यावेळी श्रावण हर्डीकर म्हणाले, "पुणेकरांकडून महामेट्रोला पसंती दिली जात असून 2025-26 या वर्षात सुमारे 7 कोटी 8 लाख पुणेकरांनी मेट्रोने प्रवास केलाय. यातील लाईन 2 वनाज ते रामवाडी या मार्गावर 60 टक्के नागरिकांनी प्रवास केला तर सर्वाधिक प्रवाशांची संख्या ही पिंपरी चिंचवड स्टेशन येथे नोंदवली गेली आहे. तसेच दैनिक पातळीवर सुमारे दोन लाख प्रवासी दररोज प्रवास करतात. येत्या वर्षभरात एक लाखाने वाढ करू असं आमचं उद्दिष्ट आहे. पुणे मेट्रो ही पहिली अशी मेट्रो आहे जिच्या माध्यमातून व्हॉट्सॲप तिकीट सुरू करण्यात आलं होतं. दररोज 25 टक्के लोक व्हॉट्सॲप तिकीट काढत असतात. महामेट्रोच्या ऑनलाईन तिकीटला देखील अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळत आहे."

स्वारगेट ते कात्रज कामाला सुरुवात : "फेज 2 च्या संदर्भात पुण्यात मेट्रोचा जो प्रवास आहे तो सुरू झाला असून आत्ता पीसीएमसी पासून ते भक्ती शक्ती चौकापर्यंतच्या एक्स्टेंशनचं काम प्रगतीपथावर आहे. तसेच स्वारगेट ते कात्रज या कामाला देखील सुरुवात झाली आहे. शहरातील उत्तर आणि दक्षिण विस्तारासह पूर्व-पश्चिम प्रकल्पांची कामे टप्प्याटप्प्याने पुढे जात असून डिसेंबर 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे. तर स्वारगेट ते कात्रज हा दक्षिण विस्तार केंद्र सरकारने मंजूर केला असून तो 2029 पर्यंत पूर्ण करण्याचा आमचा मानस आहे, असं महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितलं.

हेही वाचा -

  1. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते 'मुंबई मेट्रो लाईन 2 ब' चं थाटात उद्घाटन; जाणून घ्या काय आहेत विशेष बाबी
  2. मुंबईकरांसाठी नव्या मेट्रो मार्गिका सेवेचं आज होणार उद्घाटन; ठाण्यात पहिल्यांदाच धावणार मेट्रो
  3. मुंबई-नवी मुंबई विमानतळांदरम्यान मेट्रोचा वेगवान मार्ग; मेट्रो लाईन 8 हा प्रकल्प कसा असेल?

