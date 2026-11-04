'गणपती बाप्पा मोरया'च्या जयघोषात पुणे मेट्रो लाईन 3 सुरू; हिंजवडीकरांचा प्रचंड प्रतिसाद
पुणेकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका करणारी बहुप्रतीक्षित 'पुणे मेट्रो मार्गिका 3' (लाईन 3) आजपासून अधिकृतपणे प्रवाशांच्या सेवेत दाखल झाली असून, पहिल्याच दिवशी नागरिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला.
Published : November 4, 2026 at 1:18 PM IST
पुणे : पुणेकरांसाठी, विशेषतः हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये काम करणाऱ्या हजारो आयटी कर्मचाऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणारी बहुप्रतीक्षित पुणे मेट्रो मार्गिका 3 (लाईन 3) अखेर आजपासून प्रवाशांच्या सेवेत दाखल झाली. पहिल्याच दिवशी या मेट्रोला नागरिकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. 'गणपती बाप्पा मोरया'च्या जयघोषात आणि उत्साहपूर्ण वातावरणात मेट्रोच्या पहिल्या प्रवासाला सुरुवात झाली. पहाटे ठीक सहा वाजता हिंजवडीतील माण मेट्रो स्थानकावरून पहिली मेट्रो पुण्याच्या दिशेनं रवाना झाली. या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होण्यासाठी स्थानकावर नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती.
गेल्या अनेक वर्षांपासून हिंजवडी आयटी पार्कमधील वाहतूक कोंडी हा नोकरदारांसह सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मोठ्या चिंतेचा विषय बनला होता. विशेषतः सकाळी कार्यालयात जाण्याच्या आणि सायंकाळी घरी परतण्याच्या वेळी रस्त्यांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत होत्या. अवघ्या काही किलोमीटर अंतरासाठी दोन ते अडीच तास वाहतूक कोंडीत अडकून पडावं लागत होतं. यामुळे आयटी कर्मचाऱ्यांचा महत्त्वाचा वेळ वाया जात होता. परिणामी, कामाचा ताण, प्रवासातील थकवा आणि कुटुंबाला वेळ देता न येणं अशा अनेक समस्यांना नागरिकांना सामोरं जावं लागत होतं.
मात्र, आता पुणे मेट्रो मार्गिका 3 सुरू झाल्यानं या समस्येपासून मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. पहिल्याच दिवशी मेट्रो प्रवासाचा अनुभव घेण्यासाठी नागरिकांमध्ये कमालीची उत्सुकता दिसून आली. अनेक प्रवाशांनी कुटुंबीयांसह मेट्रो स्थानकावर हजेरी लावत पहिल्या प्रवासाचा आनंद घेतला. मेट्रो स्थानकांवर सेल्फी, छायाचित्रे आणि 'गणपती बाप्पा मोरया'च्या जयघोषानं उत्सवाचं वातावरण निर्माण झालं होतं.
विशेष म्हणजे, मेट्रोमुळे आतापर्यंत अडीच ते तीन तास लागणारा येण्या-जाण्याचा प्रवास आता अवघ्या 45 मिनिटांवर येणार असल्यानं आयटी कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केलं. दररोज प्रवासात खर्च होणारा वेळ वाचणार असल्यानं आता स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठी अधिक वेळ देता येणार आहे. तसेच खासगी वाहनांचा वापर कमी झाल्यास इंधनाची बचत होण्याबरोबरच रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताणही कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा प्रवाशांनी व्यक्त केली.
मेट्रोच्या पहिल्या प्रवासादरम्यान नागरिकांशी संवाद साधला असता, अनेकांनी हा दिवस हिंजवडीकरांसाठी ऐतिहासिक असल्याची भावना व्यक्त केली. गेल्या कित्येक दिवसांपासून मेट्रो सेवा सुरू व्हावी यासाठी नागरिक आणि आयटी कर्मचाऱ्यांकडून प्रशासनाकडे सातत्यानं मागणी केली जात होती. वाहतूक कोंडीमुळे होणारा त्रास लक्षात घेता, मेट्रो सुरू होणे ही काळाची गरज बनली होती. अखेर मेट्रो प्रत्यक्ष सेवेत दाखल झाल्यानं नागरिकांच्या मागणीला यश आल्याचं समाधान प्रवाशांच्या चेहऱ्यावर पाहायला मिळालं.
मेट्रोमुळे केवळ प्रवासाचा वेळच वाचणार नाही, तर हिंजवडी आयटी पार्कमधील कामकाजालाही याचा फायदा होणार आहे. वेळेवर कार्यालयात पोहोचणं, प्रवासातील मानसिक ताण कमी होणं आणि दैनंदिन जीवन अधिक नियोजनबद्ध करता येणं, असे अनेक फायदे या सेवेमुळे मिळणार आहेत. त्याचबरोबर रस्त्यांवरील खासगी वाहनांची संख्या कमी झाल्यास, पर्यावरणाच्या दृष्टीनंही हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरू शकतो.
दरम्यान, मेट्रो सुरू झाल्याने हिंजवडी, माण आणि पुणे शहरादरम्यानच्या दळणवळणाला नवी गती मिळणार आहे. मात्र, मेट्रोचा प्रत्यक्ष फायदा किती नागरिकांपर्यंत पोहोचतो, प्रवाशांची संख्या किती वाढते आणि वाहतूक कोंडीवर कितपत नियंत्रण मिळतं, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे. पहिल्याच दिवशी मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद पाहता, पुणे मेट्रो मार्गिका 3 ही हिंजवडीकरांसाठी नव्या प्रवासाची आणि वाहतूक कोंडीतून दिलासा देणाऱ्या पर्वाची सुरुवात ठरण्याची चिन्हे आहेत.
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