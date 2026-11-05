विद्येच्या माहेरघरात 'स्त्रीशक्ती'चा डंका; जाणून घ्या देशातील पहिल्या 100 टक्के महिला संचलित पुणे मेट्रोची वैशिष्ट्ये
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या 'पुणे मेट्रो लाईन-3' या मार्गिकेची संपूर्ण कमान महिलांच्या हाती सोपवण्यात आलीय. आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतचे सज्जाद सय्यद यांनी.
Published : November 5, 2026 at 2:30 PM IST
पुणे : पुणे शहराला विद्येचं माहेरघर तसंच सांस्कृतिक राजधानी देखील म्हटलं जातं. मात्र असं असलं तरी, पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी आणि वाहतुकीचा विषय जगभर चर्चेत असतो. अशातच पुण्यातील वाहतूक सुरळीत व्हावी या उद्देशानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ऑनलाइन उपस्थितीत 'माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर मार्गिका 3' चं उद्घाटन करण्यात आलं. या मार्गिकेला 'पिंक लाईन' म्हणून ओळखलं जातं. या 23 किलोमीटर लांबीच्या मार्गिकेची संपूर्ण कमान महिलांच्या हाती असणार आहे, ही अत्यंत विशेष बाब आहे.
पुणे शहर म्हटलं की डोळ्यांसमोर येतं ते शिक्षणाचं माहेरघर, सांस्कृतिक राजधानी, आयटी उद्योग क्षेत्र आणि परंपरा. अशा या वाढत्या शहराला साजेशी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आता उभी केली जात आहे. नव्यानं सुरू करण्यात आलेल्या 'माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर' या मार्गिकेचं वैशिष्ट्य म्हणजे ही देशातील पहिली 100 टक्के महिला संचालित मेट्रो मार्गिका आहे. यामध्ये 100 महिला ट्रेन पायलट आणि स्थानकांवरील 50 टक्के महिला कर्मचारी या मार्गिकेचं संचालन करत आहेत.
पुणे शहराच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या 'पुणे मेट्रो लाईन-3' (माण–हिंजवडी ते शिवाजीनगर) या मार्गिकेची लांबी 23.203 किलोमीटर आहे. ही मार्गिका ‘पुणेरी मेट्रो’ आणि ‘पिंक लाईन’ म्हणून ओळखली जाते. ही मार्गिका माण येथून सुरू होऊन हिंजवडी येथील राजीव गांधी इन्फोटेक पार्कमार्गे पुण्यातील शिवाजीनगरला जोडली जाणार आहे. या प्रकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च 8313 कोटी रुपये असून, केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय मेट्रो रेल धोरण, 2017’ अंतर्गत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर डीबीएफओटी (DBFOT) पद्धतीनं राबविण्यात येणारा हा देशातील पहिलाच मेट्रो प्रकल्प आहे.
या प्रकल्पात एकूण 23 स्थानकं आहेत. याशिवाय, स्टेशन नियंत्रक, तिकीट कर्मचारी आणि स्टेशन अटेंडंट यांसह एकूण स्थानक कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे 50 टक्के महिला असतील. महिला सक्षमीकरण, लैंगिक समानता आणि आधुनिक वाहतूक क्षेत्रातील महिलांचा वाढता सहभाग याबाबतची कटिबद्धता यातून दिसून येत असून, दररोज सुमारे दोन ते अडीच लाख नागरिक या मेट्रो सेवेचा लाभ घेत आहेत.
यावेळी महिला पायलट देवयानी नगराळे म्हणाली, "मी कोल्हापूरची असून मेट्रो चालवणं ही माझ्यासाठी खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. तसंच सर्व मुली ट्रेन ऑपरेटर असताना सर्व काही सुरळीत सुरू असल्याचा मला अभिमान वाटत आहे. पुणेकरांकडून जो प्रतिसाद मिळत आहे, तो देखील आम्हाला ऊर्जा देणारा आहे. ट्रायल रन सुरू असताना काहीच वाटत नव्हतं, कारण आम्ही सर्व गोष्टी शिकत होतो. आता मात्र प्रत्यक्ष प्रवासी बसल्यानं भीती नव्हे, तर सुरुवातीला काळजी वाटत होती. आता खूपच चांगलं वाटत असून, आपण बघितलेलं स्वप्न पूर्ण झालं आहे. मेट्रोचं स्टिअरिंग एका महिलेच्या हातात आहे, याचा अभिमान वाटतो."
यावेळी बुलढाणा येथून आलेल्या प्रतीक्षानं सांगितलं की, "गेल्या एक वर्षापासून आम्ही सगळ्या गोष्टी शिकत मेट्रोची ट्रायल रन करत आहोत. मात्र आज प्रवाशांची गर्दी, त्यांचा आवाज आणि त्यांच्याकडून मिळणारा प्रतिसाद पाहता खूपच चांगलं वाटत आहे. सुरुवातीला जेव्हा मेट्रो हातात घेतली, तेव्हा आपल्याकडून हे होईल का, अशी भीती वाटत होती. पण आता खूपच चांगलं वाटत आहे."
यावेळी नाशिक येथून आलेल्या साक्षी सहाणे हिनं सांगितलं की, "मला मेट्रोबाबत काहीच माहीत नव्हतं. मी कधीही मेट्रोनं प्रवास देखील केला नव्हता; मात्र थेट आता मेट्रोचं स्टिअरिंग हातात घेतलं आहे. आता हे बघून माझ्या गावातील लोकांना तसेच घरच्यांना खूप अभिमान वाटत आहे."
यावेळी अहिल्यानगर येथून आलेली शिवानी गरड म्हणाली की, "मी इंजिनीअरिंग केलं असून माझे कॅम्पसद्वारे मेट्रोमध्ये सिलेक्शन झालं आहे. गेली सहा ते सात महिने आमची ट्रेनिंग सुरू होती. आज एक महिला पायलट म्हणून प्रवाशांना घेऊन जाताना खूपच चांगलं वाटत आहे. आज या मार्गावर सर्व पायलट या महिला असून, इथे काम करणाऱ्या 50 टक्के कर्मचारी देखील महिलाच आहेत, याचा मला अभिमान वाटतो."
यावेळी पुण्याची प्रगती बिराजदार म्हणाली, "एक महिला म्हणून मला खूपच छान वाटत आहे की, आज आपण सर्व प्रवाशांना घेऊन जात आहोत. हे एक जबाबदारीचं काम असून प्रवाशांना चांगली सेवा देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. काल जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झालं, तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मेट्रोनं प्रवास केला. त्यावेळी पायलट म्हणून मी होते आणि हा माझ्यासाठी खूपच अविस्मरणीय क्षण होता. जे स्वप्न मी पाहिलं होतं ते पूर्ण झालं आहे, याचा मला अभिमान वाटतो."
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