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पुणेकरांना गूड न्यूज! हिंजवडी मेट्रो लाईन-३चं काम अंतिम टप्प्यात; जून अखेरीस सेवा सुरू होण्याची शक्यता

हिंजवडी आयटी पार्क परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी उभारल्या जाणाऱ्या पुणे मेट्रो लाईन-३ चे काम अंतिम टप्प्यात आलं आहे. जून अखेरीस सेवा सुरू होण्याची शक्यता आहे.

PUNE METRO LINE 3 UPDATE
हिंजवडी मेट्रो लाईन-३चं काम अंतिम टप्प्यात (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 19, 2026 at 3:07 PM IST

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पिंपरी-चिंचवड : हिंजवडी आयटी पार्क परिसरातील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी उभारण्यात येत असलेल्या पुणे आयटीसिटी मेट्रो रेल (मेट्रो लाईन-3) प्रकल्पाचे काम आता अंतिम टप्प्यात पोहोचलं आहे. त्यामुळं जून महिन्याच्या अखेरीस या मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यातील प्रवासी सेवा सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार सैनी यांनी ही माहिती दिली.

अंतिम कायदेशीर मंजुरी मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू : मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यात हिंजवडी आयटी पार्क ते बालेवाडी क्रीडा नगरी या दरम्यानची 13.3 किलोमीटर लांबीची मार्गिका सुरू करण्यात येणार असून या टप्प्यात एकूण 12 स्थानकांचा समावेश आहे. या मार्गिकेवरील विविध तांत्रिक आणि सुरक्षा चाचण्या यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. आता व्यावसायिक सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अंतिम कायदेशीर मंजुरी मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पुढील पंधरवड्यात त्या मंजुऱ्या मिळतील, अशी अपेक्षा प्रशासनानं व्यक्त केली आहे.

माध्यमांशी बोलताना अनिल कुमार सैनी (ETV Bharat Reporter)

नागरिकांना मिळाणार मोठा दिलासा : पुणे आयटीसिटी मेट्रोची संपूर्ण मार्गिका 23.3 किलोमीटर लांबीची असून ती हिंजवडीतील राजीव गांधी इन्फोटेक पार्कला शिवाजीनगर येथील जिल्हा न्यायालय परिसराशी जोडणार आहे. ही संपूर्ण मार्गिका उन्नत (एलिव्हेटेड) स्वरूपाची आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर शिवाजीनगर ते हिंजवडी दरम्यानचा प्रवास अवघ्या 45 मिनिटांत पूर्ण होणार आहे. त्यामुळं दररोज प्रवास करणारे आयटी कर्मचारी, विद्यार्थी आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

प्रवासी सेवा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होणार : सध्या मार्गिकेवरील सर्व 23 स्थानकांचं मुख्य बांधकाम पूर्ण झालं असून प्रवेश आणि निर्गमन मार्गांची कामं अंतिम टप्प्यात सुरू आहेत. याशिवाय रुळांचं काम, थर्ड-रेल विद्युतीकरण, सिग्नलिंग प्रणाली आणि नियंत्रण यंत्रणा पूर्णपणे कार्यान्वित करण्यात आली आहे. मेट्रोच्या डब्यांच्या चाचण्या देखील यशस्वीरित्या पार पडल्या असून संपूर्ण प्रणालीची कार्यक्षमता तपासण्यात आली आहे. प्रकल्पाला आवश्यक असलेल्या सुरक्षाविषयक प्रक्रियाही पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. कमिशनर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी (CMRS) तसेच रेल्वे मंत्रालयाकडून आवश्यक मंजुऱ्या मिळाल्याचं प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळं आता अंतिम प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रवासी सेवा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

...म्हणून प्रकल्पाला झाला विलंब : "हा प्रकल्प निवासी व व्यावसायिक क्षेत्रातून तसेच प्रमुख महामार्गालगत विकसित करण्यात येत असल्यामुळं सुरुवातीच्या काळात अनेक तांत्रिक आणि प्रशासकीय आव्हानांचा सामना करावा लागला. जमीन संपादन, वाहतूक व्यवस्थापन आणि विविध परवानग्यांच्या प्रक्रियेमुळं प्रकल्पाला काहीसा विलंब झाला," असं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार सैनी यांनी सांगितलं.

वाहतूक कोंडी कमी होण्यास होणार मदत : मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यात हिंजवडीला थेट पुणे जिल्हा न्यायालय परिसराशी जोडण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. हे उर्वरित काम 2026 च्या अखेरीपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. प्रकल्प पूर्ण क्षमतेनं सुरू झाल्यानंतर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील सार्वजनिक वाहतुकीत मोठा बदल घडून येणार असून वाहतूक कोंडी कमी करण्यासही मोठी मदत होणार आहे.

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TAGGED:

HINJAWADI METRO OPERATION
PUNE IT CITY METRO RAIL
हिंजवडी मेट्रो लाईन 3
PUNE METRO LINE 3
PUNE METRO LINE 3 UPDATE

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