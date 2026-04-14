राज्यात पुढील पाच दिवस धोक्याचे! गरज असेल तरच बाहेर पडा, हवामान विभागाचा नागरिकांना सल्ला
अनेक ठिकाणी पारा हा 40 अंश सेल्सिअस पार गेलाय. असं असताना हवामान विभागानं नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिलाय.
Published : April 14, 2026 at 1:21 PM IST
पुणे - राज्यात अवकाळी पावसानंतर गेल्या दोन, चार दिवसांपासून उष्णता वाढलीय. अनेक ठिकाणी पारा हा 40 अंश सेल्सिअस पार गेलाय. असं असताना हवामान विभागानं नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिलाय. पुढील 5 दिवस राज्यातील नागरिकांनी सकाळी 12 नंतर गरज असेल तरच बाहेर पडा, असा सल्ला हवामान विभागाकडून देण्यात आलाय.
तापमान वाढण्याची भीती - पुणे हवामान विभागाचे प्रमुख एस. डी. सानप म्हणाले की, पुढील 5 दिवस महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यात उन्हाचा पारा 42 - 45 डिग्री सेल्सिअस पार जाण्याची शक्यता आहे. अकोला जिल्ह्यातील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा असून, अकोला जिल्ह्याचा पारा 43 वर आहे. हा पारा पुढील दोन दिवसात 45 अंशावर जाण्याची शक्यता आहे.
गरज असेल तरच बाहेर पडा - अमरावतीमध्ये तापमान 42 डिग्री असून, पुढील दोन दिवसात 45 डिग्री जाण्याची शक्यता आहे. विदर्भासह मध्य महाराष्ट्रातील सर्वच जिल्ह्यात तापमानाचा पारा 40 डिग्री पार जाणार आहे. त्यामुळं नागरिकांनी पुढील 5 दिवस विशेष काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील बहुतांश जिल्ह्याचं तापमान 42 - 45 डिग्री अंशावर जाण्याची शक्यता आहे. दोन दिवसांनंतर विदर्भातील जिल्ह्याना उन्हाचा येलो अलर्ट देण्यात आलाय. नागरिकांनी पुढील 5 दिवस सकाळी 12 नंतर गरज असेल तरच बाहेर पडा, असा सल्ला पुणे हवामान विभागानं दिलाय.
राज्य सरकारकडून नियमावली - तीव्र उष्णतेमुळं राज्य सरकारनंही काही उपाययोजना केल्या आहेत. शहरात घराबाहेर काम करणाऱ्या असंघटित कामगारांना तीव्र उष्णतेपासून वाचवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं नियमावली (SOP) जाहीर केलीय. या नियमांनुसार ऑरेंज आणि रेड हीट अलर्टच्या काळात दुपारी 12 ते 4 या वेळेत कामगारांना विश्रांती देणे बंधनकारक असेल. तसंच कामाची वेळ सकाळी 6 ते 11 आणि सायंकाळी 4 ते 8 अशी ठेवावी लागेल. देशातील उष्णतेसाठी अतिसंवेदनशील राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उष्माघात आणि आपत्ती या प्रकारामध्ये देशातील पहिल्या 10 राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा नंबर येतो.
