धक्कादायक! पुण्यातील प्रादेशिक मनोरुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या रुग्णाची गळफास घेऊन आत्महत्या

पुण्यातील प्रादेशिक मनोरुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या एका तरुणानं गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे.

प्रादेशिक मनोरुग्णालय, येरवडा
Published : May 13, 2026 at 9:33 AM IST

पुणे : येथील मनोरुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या एका तरुणानं गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सनी सोनवणे (वय 29 वर्ष) असं मृत तरुणाचं नाव आहे. सनी हा मूळचा बारामती येथील रहिवासी असल्याची माहिती समोर आली आहे.

डॉक्टरांची काय माहिती दिली? : पुण्यातील प्रादेशिक मनोरुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. श्रीनिवास कोलोड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सनी याला मागील 4 वर्षांपासून डिप्रेशन आणि हायपर सायकोसिसचा त्रास होता. तो अधूनमधून कुटुंबीयांना 'मी आत्महत्या करेन' असं सांगत असे.

घरात असताना मिशी वाढवण्यासाठी त्यानं केमिकलचा वापर केला होता, मात्र त्यामुळे मिशीचे केस गळून पडल्यानं तो अधिक नैराश्यात गेला होता. यानंतर त्याला काल येरवडा येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.

मंगळवारी (12 मे) सायंकाळी सुमारे 4 वाजेच्या सुमारास रुग्णालयातील कर्मचारी चहा-नाश्ता देण्यासाठी गेले असता, सनीनं खिडकीला पायजमा बांधून गळफास घेतल्याचं त्यांच्या निदर्शनास आलं. त्यानंतर तातडीने पोलिसांना माहिती देण्यात आली.

पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून मृतदेह ससून सर्वोपचार रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवला. शवविच्छेदनानंतर मृतदेह कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आला. घटनेनंतर परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध).

