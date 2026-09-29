आरोपी परदेशात फरार, तरीही कोर्टाकडून निर्दोष मुक्तता! कुख्यात गुंड निलेश घायवळला 'मोका' प्रकरणात मोठा दिलासा
निलेश घायवळसह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. घायवळ याच्यासाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.
Published : September 29, 2026 at 3:17 PM IST
पुणे : पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन परदेशात फरार झालेला कुख्यात गुंड निलेश घायवळ याला एका खंडणीच्या प्रकरणात न्यायालयानं निर्दोष मुक्त केलं आहे. निलेश घायवळसह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. कारागृहात असताना खंडणी मागितल्याच्या प्रकरणात मोका न्यायालयानं आज मंगळवारी (29 सप्टेंबर) घायवळसह सर्व आरोपींची निर्दोष निर्दोष मुक्तता केली.
विशेष म्हणजे, आरोपी निलेश घायवळ हा देशात नसतानाही या प्रकरणाचा निकाल लागून त्याची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. आरोपीच्या अनुपस्थितीत प्रकरणाचा निकाल लागणं ही दुर्मिळ घटना मानली जात आहे.
या प्रकरणात निलेश घायवळ याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ॲड. विपुल दुशिंग, मुसा शेख याच्या वतीने ॲड. रितेश गदादे, अक्षय गोगावले याच्या वतीने ॲड. अनिश पाडेकर, कुणाल कंधारे याच्या वतीने ॲड. बिलाल मणियार, तर संतोष धुमाळ आणि विपुल माझीरे यांच्या वतीने ॲड. सलमान पठाण यांनी न्यायालयीन कामकाज पाहिलं.
प्रकरण नेमकं काय? :
याबाबत अधिक माहिती अशी की, निलेश घायवळ हा 2020 मध्ये दुसऱ्या एका प्रकरणात कारागृहात असताना संतोष धुमाळ याने फिर्यादीकडे ‘भावाच्या रॅलीसाठी जीप हवी आहे’, अशा स्वरूपात खंडणीची मागणी केल्याचा आरोप होता. गुन्हे शाखेचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक बालाजी पांढरे यांनी हा गुन्हा उघडकीस आणला होता.
मात्र, त्यानंतर फिर्यादीने पोलीस आणि तपास यंत्रणेवर गंभीर आरोप करत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं. दबाव टाकून आपली फिर्याद नोंदवून घेण्यात आल्याचं फिर्यादीनं या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं होतं. तसेच याबाबत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून आपलं म्हणणं मांडलं होतं. त्यावर उच्च न्यायालयानं पोलिसांना फिर्यादीचा पुन्हा जबाब नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. या जबाबातही फिर्यादीनं संपूर्ण घटनाक्रम नाकारत असा कोणताही गुन्हा घडला नसल्याचं नमूद केलं होतं.
कालांतराने हा खटला मोका न्यायालयाचे न्यायाधीश साळुंखे यांच्या न्यायालयात चालवण्यात आला. सुनावणीदरम्यान फिर्यादीने पुन्हा संपूर्ण फिर्याद नाकारली. गुन्हे शाखा आणि तपास यंत्रणेनं दबाव टाकून फिर्याद नोंदवली असल्याचं सांगत, न्यायालयात शपथेवर अशी कोणतीही घटना घडली नसल्याचं फिर्यादीनं नमूद केलं. इतर सर्व साक्षीदार आणि पंचांनीही संबंधित घटनाक्रम नाकारला. या पार्श्वभूमीवर मोका न्यायालयाने निलेश घायवळसह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.