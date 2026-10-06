शेतकऱ्यांच्या पदरात फक्त 1300 रुपये? सरकारच्या दुष्काळी मदतीवर मनोज जरांगे पाटलांनी ठेवलं बोट
मराठवाड्यासह राज्यातील 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर होऊनही मदत न मिळाल्यानं मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर तीव्र टीका केली आहे.
Published : October 6, 2026 at 1:55 PM IST
पुणे : राज्यात यंदाच्या पावसाळ्यात अत्यंत कमी पाऊस झाल्यामुळे मराठवाडा व विदर्भासह राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. दुष्काळ जाहीर होऊनही शेतकऱ्यांना अद्याप कोणतीही मदत मिळालेली नाही. या मुद्द्यावरून विरोधी पक्ष आक्रमक झाले असून सरकारवर जोरदार टीका करत आहेत. अशा परिस्थितीत, राज्यातील या दुष्काळावर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे देखील आक्रमक झाले आहेत. सरकारकडून जे पंचनामे सुरू आहेत, त्यामध्ये 'शेताच्या एका कोपऱ्यात पीक थोडं जळालं आहे' असं दाखवलं जात आहे; यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात केवळ 1300 रुपयेच पडतील, असा आरोप त्यांनी केला. अधिकाऱ्यांनी पंचनाम्यात केवळ आजचंच नुकसान न दाखवता, 'जळत चाललेलं पीक' असा उल्लेख करावा आणि शासनानं सरसकट पंचनामे करून शेतकऱ्यांना तातडीनं मदत करावी, अन्यथा शेतकऱ्यांसाठी मोठं आंदोलन उभं करू, असा सज्जड इशारा त्यांनी दिला आहे.
पुण्यात आज मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर आपली भूमिका मांडली. मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, सध्या सरकारकडून अधिकाऱ्यांना पाठवून पंचनामे केले जात आहेत. मात्र, अधिकारी शेतात जातात आणि केवळ एखाद्या कोपऱ्यात थोडं पीक जळालं असेल, तर तेवढ्याचाच पंचनामा करून 5 टक्के नुकसान दाखवतात. हे वा रे सरकार! शेतात पाणीच नाही, पाऊस पडलेला नाही, मग उर्वरित पीक जळणार नाही का? आज जे थोडेफार पीक उभं आहे, ते उद्या पूर्णपणे जळणारच आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी पंचनाम्यात केवळ आजचंच नुकसान न दाखवता 'जळत चाललेलं पीक' असा उल्लेख करावा आणि शासनानं सरसकट पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदत द्यावी. शासनानं तातडीनं सरसकट मदत दिली नाही, तर उद्या अवघा महाराष्ट्र ओसाड पडेल आणि जनता पाणी व अन्नासाठी सैरावैरा धावताना दिसेल. ही वेळ येऊ द्यायची नसेल तर सरकारनं सरसकट मदत करावी, अन्यथा आम्ही शेतकऱ्यांचं मोठं आंदोलन उभं करू, असा इशारा त्यांनी दिला.
एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, हे आपलंच गोरगरीब भावंड आहेत. आपल्यावरील अन्याय दूर व्हावा आणि नवी पिढी सुशिक्षित होऊन प्रशासनात जावी, यासाठी हे तरुण रात्रंदिवस अभ्यास करत आहेत. जर सरकारच्या एखाद्या चुकीमुळे या विद्यार्थ्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होणार असेल, तर त्यांच्या पाठीशी उभं राहणं आपलं कर्तव्य आहे. आज सरकारनंच या मुलांवर रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आणली आहे. जर आयोगाच्या अध्यक्षांनी मुख्यमंत्र्यांकडे राजीनामा दिला असेल, तर सरकारनं तो तातडीनं स्वीकारायला काय हरकत आहे? सरकारला एका अधिकाऱ्याबद्दल एवढा पुळका का? देशात तो एकच माणूस हुशार आहे का? जनतेला आणि विद्यार्थ्यांना जर त्या व्यक्तीचा उबग आला असेल, तर तिथे दुसरा सक्षम अधिकारी बसवावा, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचं समाधान होईल, असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्यांनो, खचून जाऊ नका. संकटाला तोंड द्या, पण कोणीही टोकाचं पाऊल उचलून आत्महत्या करू नका. आज एखाद्या शेतकऱ्यानं आत्महत्या केली, तर सरकार त्याच्या कुटुंबीयांच्या तोंडावर फक्त दीड लाख रुपये फेकते आणि नेते स्वतःचे फोटो काढून घेतात. एका सालगड्यालाही वर्षाला दोन लाख रुपये द्यावे लागतात; मग आपल्या संपूर्ण आयुष्याची किंमत काय फक्त दीड लाख रुपये आहे का? दोन दिवस उपाशी राहावं लागलं तरी चालेल, पण हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून लढा, मात्र आत्महत्या करू नका, असं आवाहन त्यांनी यावेळी केलं.
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