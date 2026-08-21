पुण्यात महायुतीत बिनसलं, भाजपा-राष्ट्रवादी आमनेसामने; गणेश बिडकर यांचं सुनेत्रा पवारांना थेट पत्र
पुणे महानगरपालिकेत विकास निधी शून्य केल्याच्या वादावरून भाजपा नेते गणेश बिडकर यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांची तक्रार केल्यानं तीव्र पडसाद उमटले आहेत.
Published : August 21, 2026 at 3:15 PM IST
पुणे : राज्यात महायुतीची सत्ता असली तरी पुण्यात मात्र भाजपाकडून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला (अजित पवार गट) विविध मुद्द्यांवरून घेरलं जात आहे. दोन दिवसांपूर्वी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अमोल बालवडकर यांचा निधी शून्य केल्याच्या मुद्द्यावरून भाजपाचे सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी, "तुमची आमची मैत्री राज्यात आहे, इथे तुम्हाला अजिबात सहकार्य मिळणार नाही," असं सुनावलं होतं. यानंतर आज बिडकर यांनी थेट उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे बालवडकर यांची तक्रार केल्यानं पुण्यात महायुतीत स्पष्टपणे बिघडल्याचं पाहायला मिळत आहे.
भाजपा नेते गणेश बिडकर यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलंय की, राज्यात भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी या तीन पक्षांचं महायुतीचं सरकार असून ते अतिशय चांगल्या पद्धतीनं काम करत आहे. माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजितदादा पवार यांच्यानंतर आपण राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून सरकारमध्ये कार्यरत आहात. जानेवारी 2026 मध्ये पुणे महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक झाली; त्यावेळी सर्व पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणुकीला सामोरे गेले होते. या निवडणुकीत पुणे शहरातील जनतेने भारतीय जनता पार्टीला 119 नगरसेवक निवडून देऊन विक्रमी आणि स्पष्ट बहुमत दिलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा 27 नगरसेवकांसह विरोधी पक्षाचं नेतृत्व करत आहे. तरीही मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार पुणे महानगरपालिकेमध्ये सामंजस्यानं कामकाज करण्याचं भाजपाचं धोरण आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सर्व सदस्यांना आणि विरोधी पक्षनेत्यांना सन्मानपूर्वक वागणूक देणे, तसेच अंदाजपत्रकामध्ये त्यांना भाजपा सदस्यांप्रमाणेच विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे, अशी आमची भूमिका राहिलेली आहे.
ते पुढे म्हणाले, "पुणे महानगरपालिकेत सध्या भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांच्या संख्येचे जे प्रमाण आहे, त्याच्या अगदी उलट परिस्थिती 2017 पर्यंत महानगरपालिकेत राष्ट्रवादीची सत्ता असताना होती. 2013-14 च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष बाबुराव चांदेरे यांनी राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना 3.50 कोटी, तर भाजपा सदस्यांना अवघा 1.25 कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. हे प्रमाण विचारात घेतले, तर भाजपा सदस्यांना मिळणारा निधी 33 ते 35 टक्क्यांनी कमी होता. 2014-15 मध्येही तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष बापूराव कर्णे यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना 4.50 कोटी, तर भाजपा सदस्यांना केवळ 2 कोटी रुपये निधी दिला होता. हे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षाही कमी होतं. परंतु, आता 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात भाजपानं स्थायी समितीमधील विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनाही सत्ताधारी सदस्यांइतकाच निधी दिलाय. तसंच इतर सदस्यांनाही जवळपास 70 टक्क्यांपर्यंत निधी उपलब्ध करून दिलाय. सभागृहात सर्वांना बोलू दिलं जात असतानाही, 'आम्हाला बोलू दिलं जात नाही, निधी दिला जात नाही', अशी तक्रार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी आपल्याकडे करणं वस्तुस्थितीला धरून नाही आणि योग्यही नाही. बालवडकर यांच्याकडून आमच्या पक्षाच्या नेतृत्वावर विनाकारण वारंवार टीका करण्याची भूमिका अहंकारी असून, ती मला व माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांना मान्य होणारी नाही. म्हणूनच, पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून पुणे महानगरपालिकेतील भाजपानं अमोल बालवडकर आणि सुहास टिंगरे यांच्याबाबत स्थायी समितीकडून आलेला वर्गीकरणाचा प्रस्ताव मुख्य सभेत मंजूर केलाय."
याबाबत महापालिकेचे सभागृह नेते गणेश बिडकर म्हणाले की, या संदर्भात जो काही प्रकार सभागृहात घडला, तसा याआधी कधीही झाला नव्हता आणि भविष्यातही तो होऊ नये. गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादीच्या सदस्यांकडून सातत्यानं मुख्यमंत्री आणि महापौरांवर टीका केली जात आहे. त्यानंतर चंद्रकांतदादांविषयी (चंद्रकांत पाटील) सभागृहात एक पत्र देणं अत्यंत चुकीचं आणि बेजबाबदारपणाचं आहे. ही कृती पूर्णपणे असंसदीय आहे. राष्ट्रवादीच्या शहर नेतृत्वानं या संदर्भात कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. आम्ही आमच्या भावना सुनेत्रावहिनींपर्यंत पोहोचवल्या असून, त्यांना चांगल्या-वाईटाची पूर्ण समज आहे. आमच्यासाठी आता हा विषय संपला असून, याबाबत पुढील निर्णय देवेंद्र फडणवीस आणि सुनेत्रा पवार हेच घेतील. आपण राज्यात एकत्र आहोत, याचे भान दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांनी ठेवले पाहिजे.
अमोल बालवडकर यांचं बिडकरांच्या पत्राला उत्तर
बिडकर यांच्या पत्राला उत्तर देताना बालवडकर यांनी भाजपावर जोरदार टीका केली आहे. ते म्हणाले, ''ज्या व्यक्तीनं महापालिकेच्या भर सभागृहात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला धमकावण्याचा प्रयत्न केला आणि 'आपली युती फक्त राज्यात आहे, पुणे महापालिकेत नाही' अशी जाहीर वक्तव्ये केली, त्या गणेश बिडकरांना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी पवार यांना पत्र लिहिण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार उरलेला नाही. पत्रात माझ्यावर करण्यात आलेले सर्व आरोप पूर्णपणे बिनबुडाचे आणि खोटे आहेत. जर भाजपा नेत्यांना वाटत असेल की निधी शून्य करून मला शांत बसवता येईल, तर तो त्यांचा गैरसमज आहे; पुणेकरांच्या न्याय्य हक्कांसाठी माझा आवाज 100 पटीने अधिक तीव्र होईल. स्वर्गीय अजितदादांनी आम्हाला जनतेच्या हितासाठी संघर्ष करण्याचेच संस्कार दिले आहेत.''
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