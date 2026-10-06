83 वर्षाच्या आजोबांनी नातवावर झाडली गोळी, मग केलं 'असं' नाटक, हत्येनं लोणावळा हादरलं!
पुण्याच्या लोणावळ्यात मालमत्तेच्या वादातून 83 वर्षीय आजोबांनी आपल्या 33 वर्षीय नातवाची गोळी झाडून हत्या केली आहे. यात आजोबांसह कुटुंबातील पाच जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.
Published : October 6, 2026 at 4:24 PM IST
लोणावळा (पुणे) : लोणावळ्यातील भुशी परिसरातील प्रसिद्ध 'हॉटेल मोतीराम'च्या आवारात मालमत्ता आणि आर्थिक व्यवहाराच्या वादातून आजोबांनीच आपल्या नातवाची गोळी झाडून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. 5 ऑक्टोबर रोजी घडलेल्या या घटनेनंतर, आरोपींनी हत्या लपवण्यासाठी 'रायफल साफ करताना अचानक गोळी सुटून अपघात झाला', असा बनाव रचला होता. मात्र, पोलिसांच्या तपासात हा बनाव उघडकीस आला असून, या प्रकरणात मुख्य आरोपी आजोबांसह कुटुंबातील अन्य पाच जणांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या घटनेत मृत्यू झालेल्या 33 वर्षीय तरुणाचं नाव अभय माणिक मराठे असं आहे. अभय हे माजी नगरसेवक माणिक मराठे यांचे पुत्र होते. घटनेनंतर सुरुवातीला, रायफल साफ करत असताना अचानक गोळी सुटल्याचं सांगण्यात आलं होतं. त्यानुसार लोणावळा शहर पोलिसांत अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली होती. मात्र, अभय यांच्या मृत्यूबाबत पोलिसांना सुरुवातीपासूनच काही बाबी संशयास्पद वाटत होत्या.
रुग्णालयात मृतदेहाचे शवविच्छेदन सुरू असताना अभय यांच्या छातीवर गोळी लागल्याची जखम आढळून आली. त्यामुळे पोलिसांचा संशय अधिक बळावला. त्यानंतर स्थानिक गुन्हे शाखा आणि लोणावळा शहर पोलिसांनी हॉटेलमधील वेटर, कर्मचारी तसेच घटनेच्या वेळी उपस्थित असलेल्या व्यक्तींची कसून चौकशी सुरू केली. चौकशीतून समोर आलेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी तपासाची दिशा बदलली आणि हा अपघात नसून हत्या असल्याचे स्पष्ट झालं.
दरम्यान, पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या तपासात अभय मराठे आणि त्यांचे आजोबा मोतीराम मराठे यांच्यात गेल्या काही काळापासून मालमत्ता आणि आर्थिक व्यवहारांवरून वाद सुरू असल्याचं समोर आले. घटनेच्या दिवशीही दोघांमध्ये याच कारणावरून वाद झाला होता. हा वाद विकोपाला गेल्यानंतर, 83 वर्षीय मोतीराम मराठे यांनी त्यांच्या ताब्यातील जुन्या परवानाधारक रायफलमधून अभय यांच्यावर गोळी झाडल्याचे तपासात निष्पन्न झालं. गोळी लागल्यानं अभय गंभीर जखमी झाले होते आणि उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.
मोतीराम मराठे यांना शिकारीची आवड असल्यानं त्यांनी 1970 आणि 1980 च्या दशकात दोन रायफल खरेदी केल्या होत्या. त्यापैकी एका परवानाधारक रायफलचा वापर या हत्येसाठी झाल्याचं पोलिसांच्या तपासात समोर आलं आहे.
हत्या केल्यानंतर प्रकरणाला अपघाताचं स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तसंच, गुन्हा लपवणं आणि पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप कुटुंबातील इतर सदस्यांवर आहे. या प्रकरणी मुख्य आरोपी मोतीराम मराठे यांच्यासह कुटुंबातील आणखी पाच सदस्यांविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
या धक्कादायक प्रकरणाचा पुढील तपास पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून सुरू असून, हत्या नेमकी कोणत्या परिस्थितीत झाली आणि कोणाच्या सांगण्यावरून ती लपवण्याचा प्रयत्न झाला, याचा सखोल तपास पोलिसांकडून केला जात आहे.
हेही वाचा -
पुणे-मुंबई कनेक्टिंग लिंकवर बस-ट्रकचा भीषण अपघात; 6 ते 7 प्रवासी जखमी