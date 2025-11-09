ETV Bharat / state

लोहगावच्या 'गोल्डन बॉय'ला अजित पवारांकडून मदतीचा शब्द, सनी फुलमाळीनं कुस्तीत जिंकलंय सुवर्णपदक

युवा कुस्तीपटू सनी फुलमाळी याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मदतीचं आश्वासन दिलं आहे. सनीनं बहरीमध्ये झालेल्या आशियाई युवा क्रीडा स्पर्धेत कुस्तीत सुवर्णपदक पटकावलं आहे.

Sunny Fulmali Gold Medal Winner
लोहगावच्या 'गोल्डन बॉय'ला अजित पवारांकडून मदतीचा शब्द (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 9, 2025 at 10:14 AM IST

पुणे : नुकत्याच बहरीनमध्ये पार पडलेल्या आशियाई युवा क्रीडा स्पर्धेत लोहगावचा कुस्तीपटू सनी फुलमाळी यानं कुस्ती स्पर्धेतील 60 किलो वजनी गटात सुवर्णपदक जिंकलं. लोहगावमधील एक झोपडीत राहणाऱ्या आणि नंदीबैल घेऊन फिरणाऱ्याच्या मुलानं हे सुवर्णपदक कमावलं आहे.

'ईटीव्ही भारत'च्या बातमीचा इम्पॅक्ट : विशेष म्हणजे, आपण 'ईटीव्ही भारत'च्या माध्यमातून सनीच्या संघर्षाची कहाणी राज्यभर पोहोचवली. त्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सनी फुलमाळी याला बोलावून त्याचा सत्कार केला. त्याला भविष्यात लागणारी मदत करण्याचं आश्वासन दिलं.

सनी फुलमाळीचा सत्कार : उपमुख्यमंत्री अजित पवार शनिवारी पुणे दौऱ्यावर होते. यावेळी राष्ट्रवादी पक्षाच्या कार्यालयात सनी फुलमाळी याचा सत्कार करण्यात आला. सत्काराच्या वेळी सनी म्हणाला, "आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मला बोलावून माझा सत्कार केला आहे. यावेळी मी त्यांना सांगितलं की, मला राहायला घर नाही. घरची परिस्थिती खूपच हलाखीची आहे. तेव्हा त्यांनी मला आश्वासन दिलं की, 'तुला जे काही मदतीची गरज असेल, ती मी देईल.'"

सनीनं पुढे सांगितलं, "माझी इच्छा आहे की मला एक छान घर मिळावं. मी एका झोपडपट्टीत राहत आहे. माझ्या कुटुंबाला एक चांगल्या घराची आवश्यकता आहे." अशा स्थितीत उपमुख्यमंत्र्यांनी सनीला आवश्यक ती मदत देण्याचं आश्वासन दिलं.

'सरकार खेळाडूंच्या पाठीशी नेहमीच उभं राहील' : याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विचारले असता त्यांनी सांगितलं की, "नुकताच भारतीय महिला क्रिकेट संघानं विश्वचषक जिंकल्यानंतर आम्ही आपल्या तीन भगिनींना राज्य सरकारकडून सव्वा दोन कोटी रुपयांची मदत दिली आहे. या मुलाच्या बाबतीतदेखील चौकशी करून त्याला आवश्यक ती मदत दिली जाईल. राज्यातील खेळाडूंनी कोणत्याही क्षेत्रात मेहनत घेतली. राज्याचं आणि देशाचं नाव उज्ज्वल केलं, तर सरकार त्यांच्या पाठीशी नेहमीच उभं राहील."

फुलमाळी कुटूंब मुळचं बीडचं : मूळचे बीड जिल्ह्यातील असलेले सुभाष फुलमाळी 15 वर्षांपूर्वी कुटुंबासोबत पुण्यात आले. लोहगाव येथे एका मोकळ्या जागेत त्यांनी झोपडी टाकली. सुभाष यांच्या कुटुंबात बायको आणि तीन मुलं आहेत. सुभाष नंदी बैलाबरोबर फिरून तर त्यांची बायको सुई-दोरा विकून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवतात.

सनीला सुरुवातील वडिलांनी दिले कुस्तीचे धडे : सुभाष यांना कुस्तीची खूप आवड होती. वडील पैलवान असल्यानं त्यांना कुस्ती खेळण्याची प्रेरणा मिळाली. परिस्थिती जरी हलाखीची असली तरी, तिन्ही मुलांना सुभाष यांनी त्यांच्या झोपडीजवळच्या मोकळ्या मैदानात कुस्तीचे धडे देण्यास सुरवात केली. सनी हा त्यांचा तीन नंबरचा मुलगा आहे. लहानपणापासून त्याच्या दोन भावांसोबत कुस्ती खेळत असे. सनीची कुस्तीमध्ये असलेली गती आणि चुणूक पाहून लोहगावमधील रायबा तालीमचे पैलवान सोमनाथ मोझे आणि सदा राखपसरे यांनी त्याला कुस्तीचे धडे देण्यास सुरवात केली.

संदीप भोंडवेंचं प्रशिक्षण : सनीला लोणीकंद येथील पैलवान संदीप आप्पा भोंडवे यांच्या "जाणता राजा" तालमीत पाठवण्यात आलं. संदीप भोंडवे यांनी सनीला दत्तक घेतलं. त्याला कुस्तीत करियर करण्याकरिता प्रशिक्षण देण्यात आलं. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे सनीनं बहरीनमध्ये झालेल्या आशियाई युवा कुस्ती स्पर्धेत सुवर्ण पदक पटकावलं.

