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'नकार देण्याऐवजी माझ्या 26 वर्षांच्या मुलाचा जीव घेण्याचा इतका क्रूर निर्णय त्यांनी का घेतला? -विशाल अग्रवाल

केतन अग्रवाल यांच्या हत्या प्रकरणात त्यांचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी सिया गोयलसह कुटुंबावर गंभीर आरोप केलेत. कठोर शिक्षा होईपर्यंत शांत बसणार नाही, असे त्यांनी सांगितलं.

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केतन अग्रवालचे पिता आणि काका, उजवीकडे केतनच्या घरातील दृश्य (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 23, 2026 at 7:16 PM IST

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पुणे - पिंपरी-चिंचवडमधील तरुण व्यावसायिक केतन अग्रवाल यांच्या हत्येनं संपूर्ण पुणे जिल्हा हादरला आहे. मावळ तालुक्यातील येथे घडलेली ही घटना सुरुवातीला अपघात म्हणून समोर आली होती. मात्र, पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या सखोल तपासानंतर हा थेट खून असल्याचे उघड झालं आहे. या प्रकरणात प्रेमसंबंध, आर्थिक संबंध आणि पूर्वनियोजित कट असे विविध धागेदोरे समोर येत आहेत.

पोलीस तपासानुसार, केतन अग्रवाल यांची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांनी मिळून केतन अग्रवाल यांच्या हत्येचा कट रचला. सिया आणि चेतन यांचे लग्नापूर्वीपासून प्रेमसंबंध सुरू होते. मात्र, कुटुंबीयांच्या इच्छेमुळे सियाचे लग्न केतनसोबत ठरवण्यात आले. या नात्यामुळे अडचण निर्माण होत असल्यानं केतनला मार्गातून दूर करण्याचा दोघांनी निर्णय घेतला. त्यानुसार, फिरण्याच्या बहाण्यानं लोहगड किल्ल्यावर नेऊन सुमारे 450 फूट खोल दरीत ढकलून त्याचा खून करण्यात आल्याचं तपासातून निष्पन्न झालं आहे.


सियाचे कुटुंबही सहभागी असल्याचा आरोप- या प्रकरणात केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी गंभीर आरोप करत सांगितलं की, सिया गोयलच्या कुटुंबीयांना तिचे चेतनसोबतचे संबंध माहिती होते. तरीही त्यांनी ही बाब लपवून ठेवत केतनसोबत लग्न ठरवलं. त्यामुळे हा केवळ दोन व्यक्तींचा गुन्हा नसून, यात सियाचे कुटुंबीयही सहभागी असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. या दाव्यामुळे तपासाची दिशा आणखी व्यापक झाली आहे.

17 कोटी रुपयांचा आलिशान पॅलेस बुक- केतन आणि सिया यांचा विवाह नोव्हेंबर महिन्यात राजस्थानमधील उदयपूर येथे अत्यंत शाही पद्धतीनं होणार होता. या विवाहासाठी जयपूरमध्ये पाहुण्यांच्या निवासासाठी तब्बल 17 कोटी रुपयांचा आलिशान पॅलेस बुक करण्यात आला होता. लग्नसोहळ्याची भव्यता लक्षात घेता, पाहुण्यांच्या प्रवासासाठी दोन विशेष विमानेदेखील भाड्यानं घेण्यात आली होती. या सर्व तयारीवरून अग्रवाल कुटुंबाची आर्थिक ताकद आणि सामाजिक प्रतिष्ठा स्पष्ट होते. मात्र, इतक्या भव्य लग्नाआधीच घडलेल्या या हत्याकांडामुळे या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.


केतनचा पासपोर्ट गहाळ झाला होता-लग्नापूर्वी केतन आणि सिया बाली येथे सहलीसाठी जाणार होते. मात्र, ऐनवेळी केतनचा पासपोर्ट गहाळ झाल्यामुळे त्याला विमानतळावरून परतावे लागले. या घटनेमुळे केतनच्या कुटुंबीयांनी संशय व्यक्त केला आहे की, हादेखील कटाचा एक भाग असू शकतो. कारण, याच घटनेनंतर काही दिवसांतच लोहगडवरील घटना घडली. विशाल अग्रवाल यांनी दावा केला आहे की, सियानेच पासपोर्ट गायब करण्यामागे भूमिका बजावली असावी. त्यामुळे हा खून अचानक नसून टप्प्याटप्प्यानं आखलेला कट असल्याचा संशय अधिक बळावला आहे.


तांत्रिक तपासातून धक्कादायक खुलासा- पोलिसांनी सियाचा मोबाइल डेटा, कॉल रेकॉर्ड्स आणि घटनास्थळी उपस्थित लोकांचे जबाब तपासले. या तपासातून सिया आणि चेतन यांच्यातील सततचा संपर्क आणि संशयास्पद हालचाली उघडकीस आल्यात. यानंतर दोघांना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्यात आली असता, केतनला दरीत ढकलल्याचं स्पष्ट झालं. या प्रकरणात डिजिटल पुरावे महत्त्वाची भूमिका बजावत असून, तपास यंत्रणा अधिक मजबूत पुरावे गोळा करण्यावर भर देत आहे.

न्यायाची मागणी- विवाहापूर्वी केतनचा खून झाल्यानं अग्रवाल कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. केतनच्या कुटुंबीयांनी या प्रकरणातील सर्व दोषींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान वडील विशाल अग्रवाल यांनी बोलताना सांगितले की,““जर सियाला हे लग्न करायचंच नव्हतं, तर तिने स्पष्ट नकार दिला असता तर आम्ही एका क्षणात हे लग्न रद्द केलं असतं. पण, नकार देण्याऐवजी माझ्या 26 वर्षांच्या मुलाचा जीव घेण्याचा इतका क्रूर निर्णय त्यांनी का घेतला? ही केवळ चूक नाही, तर थंड डोक्यानं केलेला गुन्हा आहे. अशा प्रकारची निर्दयी मानसिकता कुठून येते, हे समाजानं विचार करण्याची गरज आहे. एखाद्याचं आयुष्य संपवण्याइतकं कठोर मन कसं तयार होतं, हा मोठा प्रश्न आहे. आम्हाला फक्त न्याय हवा आहे. दोषींना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे.” अशा प्रकारची क्रूर विचारसरणी आणि संस्कार त्यांच्या कुटुंबातून किंवा संगोपनातून येतात का, असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे
“ही केवळ हत्या नाही, तर मोठं षड्यंत्र आहे. आम्हाला न्याय हवा आहे, तो मिळेपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही,” अशी माहिती बोलताना कुलदीप अग्रवाल यांनी दिली.

अग्रवाल कुटुंब पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी- पुण्यातील पोर्शे कार अपघात आणि केतन अग्रवाल हत्याकांड यांचा संबंध असल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत. त्या अपघात प्रकरणात विशाल अग्रवाल यांचा अल्पवयीन मुलगा आरोपी असल्याचं समोर आलं होतं. त्यामुळे सोशल मीडियावर केतन अग्रवाल याचाही त्या प्रकरणाशी थेट संबंध असल्याच्या अफवा पसरल्या. मात्र, अधिकृत तपासात केतन हा त्या प्रकरणातील विशाल अग्रवाल यांचा मुलगा नसून पुतण्या असल्याचं स्पष्ट झाले आहे. तरीही या दोन्ही घटनांमुळे अग्रवाल कुटुंब पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलं आहे. या प्रकरणाचा पोलीस तपास सुरू असून, येत्या काळात आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

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SIYA GOYAL CHETAN CHAUDHARY
PUNE LOHAGAD FORT MURDER
केतन अग्रवाल लोहगड हत्या
सिया गोयल
PUNE LOHAGAD MURDER CASE

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