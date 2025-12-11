पुण्यातील आगामी निवडणुकीत भाजपाकडून महायुती म्हणून तयारी: मात्र मित्रपक्षांची स्वबळाची भूमिका
पुण्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक भाजपा मित्रपक्षांना सोबत घेऊन लढवणार असल्याचं नेत्यांनी सांगितलं. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना पक्षाच्या नेत्यांनी स्वबळाची तयारी सुरू केली.
पुणे : लवकरच राज्यात महापालिका निवडणूक होणार असून या निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी लढत होणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दोन्ही पक्षाकडून स्वबळाची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. एकीकडं भाजपाकडून अजूनही महायुती म्हणून आम्ही लढणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. तरी दोन्ही मित्र पक्षांनी मात्र स्वबळाची तयारी सुरू केली.
तिन्ही पक्षांनी सुरू केली तयारी : राज्यात लवकरच महापालिकेच्या निवडणुका जाहीर होणार असून पुण्यात मात्र अजूनही महायुतीकडून कोणतीही एकत्रित बैठक घेण्यात आली नाही. तिन्ही पक्षांनी आपापली स्वबळाची तयारी सुरू केली आहे. भारतीय जनता पार्टीनं उमेदवारी फॉर्म वाटप सुरू केलं असून तब्बल दोन हजारहून अधिक इच्छुकांनी अर्ज घेतले आहेत. तर दुसरीकडं अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून देखील फॉर्म वाटप सुरू करण्यात आलं आहे. आजपासून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षानं देखील 165 जागांसाठी अर्ज वाटप सुरू केलं आहे.
महायुती म्हणून लढण्याच्या भाजपा नेत्यांच्या सूचना : या बाबत भारतीय जनता पार्टीचे शहराध्यक्ष धीरज घाटे म्हणाले की, "भाजपाच्या प्रदेश पातळीवरील नेत्यांच्या स्पष्ट सूचना आहेत की, महापालिका निवडणूक आपल्याला महायुती म्हणून लढायचं आहे. महायुती म्हणून प्रदेश पातळीवरचा निर्णय आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जवळपास 2 हजारहून अधिक फॉर्म आमच्या पक्षाकडून इच्छुकांनी नेले आहेत. आता आमच्याकडं 102 नगरसेवकांचा आकडा आहे. 15 ते 20 जागेवर आमचे उमेदवार शंभर ते दोनशे मतांनी पराभूत झाले आहेत. शहरातील जवळपास 125 जागा भाजपा जिंकणार त्या आम्ही आयडेंटिफाय केल्या आहेत. महायुती म्हणून मित्रपक्षाचा कोणताही प्रस्ताव अजूनही आलेला नाही. महायुती म्हणून लवकरच आम्ही एकत्र बसू आणि चर्चा करू. आम्हाला महायुती म्हणून लढायचं असून तशी तयारी आम्ही केली आहे. लोकसभा, विधानसभेमध्ये आम्ही महायुती म्हणून लढलो. आता महापालिकेच्या निवडणुकीत देखील आम्ही महायुती म्हणून लढणार आहोत," असंही यावेळी घाटे म्हणाले.
तिन्ही पक्षांची न कोणती बैठक न कोणती चर्चा : आगामी पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी महायुती म्हणून जरी चर्चा होत असली, तरी तिन्ही पक्षांनी स्वबळाची तयारी सुरू केली आहे. राज्य पातळीवर महायुतीबाबत जो निर्णय होईल तो होईल, पण स्थानिक पातळीवर स्वबळाची तयारी सुरू झाली आहे. महायुती म्हणून तिन्ही पक्षांची न कोणती बैठक न कोणती चर्चा सुरू झाली आहे. आता राज्य पातळीवर काय निर्णय होणार आणि पुण्यातील महापालिकेच्या निवडणुकीत कोणता पक्ष कोणत्या विरोधात लढणार, हे लवकरच पाहायला मिळणार आहे.
