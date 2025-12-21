पुणे जिल्ह्यात अजित पवारच 'दादा'; १० नगरपालिकांमध्ये राष्ट्रवादीचे नगराध्यक्ष, वाचा, संपूर्ण यादी!
पुणे जिल्ह्यात जिल्ह्यात १७ ठिकाणी झालेल्या निवडणुकीत जवळपास १० नगरपालिकांमध्ये राष्ट्रवादीचे उमेदवार हे नगराध्यक्ष म्हणून थेट जनतेमधून निवडून आले आहेत.
Published : December 21, 2025 at 4:52 PM IST
पुणे: नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीच्या निकालात जिल्ह्यात जवळपास १० नगरपरिषद आणि ३ नगरपंचायतीमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीनं दणदणीत विजय मिळविला आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या राजकारणात अजित पवार हेच जिल्ह्यात पुन्हा एकदा 'दादा' म्हणून समोर आलं आहे.
पुणे जिल्ह्यात १४ नगरपरिषद आणि ३ नगरपंचायतींसाठी २ आणि २० डिसेंबर रोजी मतदानप्रक्रिया पार पडली. या निवडणुकीत जिल्ह्यात स्थानिक पातळीवर युती झाली होती. जिल्ह्यात १७ ठिकाणी झालेल्या निवडणुकीत जवळपास १० नगरपालिकांमध्ये राष्ट्रवादीचे उमेदवार हे नगराध्यक्ष म्हणून थेट जनतेमधून निवडून आले आहेत.
पुणे जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राष्ट्रवादीनं पुन्हा एकदा दबदबा सिद्ध केला. नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात अजित पवारांच्या नेतृत्वाखील राष्ट्रवादीला यश मिळालं आहे.
#WATCH | Pune, Maharashtra: Durgadevi Indrajit Jagdale of Ajit Pawar’s NCP has won the mayoral election in the Daund Municipal Council, defeating Monali Veer by 4,891 votes, says, " ... this victory belongs to the people who voted for me and allowed me to serve them. i will try my… pic.twitter.com/leYoErbSDM— ANI (@ANI) December 21, 2025
- बारामतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सचिन सातव हे नगराध्यक्ष पदावरून निवडून आले आहेत. तर लोणावळा येथेदेखील राष्ट्रवादीचे राजेंद्र सोनवणे हे नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहे. तळेगाव येथे संतोष दाभाडे हे भाजपा महायुतीचे नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहे. दौंड येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दुर्गादेवी जगदाळे हे नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आले. तर चाकण येथे मनीषा गोरे या शिवसेना पक्षाकडून नगराध्यक्षा म्हणून निवडून आल्या आहे. तर शिरूर येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ऐश्वर्या पाचरणे या निवडून आल्या आहेत. इंदापूर येथे राष्ट्रवादीचे भरत शाह हे नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत. सासवड येथे भाजपाच्या आनंदी काकी जगताप नगराध्यक्षा म्हणून निवडून आल्या आहेत.
- जेजुरी येथे राष्ट्रवादीचे जयदीप बारभाई, भोर येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे रामचंद्र आवारे, आळंदी येथे भाजपाचे प्रशांत कुराडे, जुन्नर येथे शिवसेनेचे सुजाता काजळे, राजगुरुनगर येथे शिवसेनेचे मंगेश गुंडा, वडगाव मावळ येथे राष्ट्रवादीचे आंबोली ढोरे, मंचर येथे शिवसेनेचे राजश्री गांजले, माळेगाव येथे राष्ट्रवादीचे सुयोग सातपुते, उरुळी फुरसुंगी येथे राष्ट्रवादीचे संतोष सरोदे हे नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत.
अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं पुणे जिल्ह्यात राजकीय ताकद दाखवून दिली आहे. तर दुसरीकडं राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचा एकही नगराध्यक्ष निवडून न आल्यानं याची राजकीय वर्तुळात जोरदार सुरू झाली आहे. एकेकाळी जिल्ह्यातील जनतेकडून शरद पवार यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात विश्वास व्यक्त करण्यात येत होता. मात्र, राष्ट्रवादीमधील फुटीनंतर १७ ठिकाणी झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा एकही नगराध्यक्ष निवडून आलेला नाही. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेलादेखील मोठा फटका या निवडणुकीत बसला आहे.
