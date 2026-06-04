पुणे विधान परिषदेचे उमेदवार विक्रम काकडेंनी जय पवारांना दिलं 10 कोटींचं कर्ज; नेमकं प्रकरण काय?
निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, विक्रम काकडे यांच्याकडे तब्बल 153.02 कोटींची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता असून त्यांच्यावर 40.94 कोटींचे कर्ज आहे.
Published : June 4, 2026 at 1:15 PM IST
पुणे - स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाकडून उमेदवारी मिळाल्यानंतर विक्रम संजय काकडे यांची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे. पक्षप्रवेशानंतर अवघ्या काही दिवसांत उमेदवारी मिळाल्याने निर्माण झालेल्या नाराजीनाट्यात आता त्यांच्या संपत्तीच्या तपशीलाची भर पडली आहे. निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, विक्रम काकडे यांच्याकडे तब्बल 153.02 कोटींची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता असून त्यांच्यावर 40.94 कोटींचे कर्ज आहे.
जय पवारांना दिलं कर्ज : प्रतिज्ञापत्रातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र आणि राष्ट्रवादीचे नेते जय पवार यांना काकडे यांनी 10 कोटींचे कर्ज दिल्याची नोंद आहे. याशिवाय परवेज ग्रँट यांना 2.17 कोटी, तसेच रुस्तुम भरोचा, श्रीशा एंटरप्रायझेस, काकडे प्रमोटर्स, काकडे डेव्हलपर्स आणि राज डेव्हलपर्स यांसह विविध व्यक्ती आणि कंपन्यांना मिळून सुमारे 40.95 कोटींची कर्जे दिल्याचे प्रतिज्ञापत्रातून समोर आले आहे.
भूखंडाची किंमत 1 कोटी असल्याचे नमूद : विक्रम काकडे यांनी जाहीर केलेल्या मालमत्तेमध्ये विविध बँक खाती, बाँड, शेअर्स, पोस्टल गुंतवणूक, शस्त्र आणि इतर चल मालमत्तांचा समावेश असून त्यांची किंमत 78.95 कोटी इतकी आहे. त्यांच्या नावावर पुणे आणि मावळ परिसरात अनेक भूखंड आणि मालमत्ता आहेत. मावळमधील एका भूखंडाची किंमत 47.78 कोटी तर दुसऱ्या भूखंडाची किंमत 1 कोटी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
99.81 लाखांचा प्राप्तीकर भरणा बाकी : मुंढवा येथील 8.12 कोटी किमतीचा मोकळा भूखंड, पाषाण येथील 4,444 चौरस फुटांची सदनिका आणि दुबईमधील 1,550 चौरस फुटांचा सुमारे 7.66 कोटी किमतीचा आलिशान बंगला त्यांच्या मालकीचा आहे. तसेच पाषाण येथील सध्याच्या रेडीरेकनर दरानुसार ₹9.19 कोटी किमतीचा बंगला पत्नीला भेटस्वरूप दिल्याची नोंदही प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आली आहे. बारावीपर्यंत शिक्षण घेतलेले विक्रम काकडे हे बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित असून, त्यांच्या नावावर दोन गुन्हे दाखल आहेत. तसेच 40.94 कोटींची देणी आणि 99.81 लाखांचा प्राप्तिकर भरणा बाकी असल्याचेही त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
काकडेंनी घेतली नाराज नेत्यांची भेट : राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून विक्रम काकडे यांना उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर पक्षातील नाराजीची चर्चा रंगली होती. माजी आमदार सुनील टिंगरे यांच्यासह अनेक इच्छुकांना डावलून काकडे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याने काही पदाधिकाऱ्यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, या सर्व घडामोडींनंतर काकडे यांनी पक्षातील मतभेद संपुष्टात आल्याचा दावा केला आहे. “उमेदवारीसाठी अनेक जण इच्छुक होते. मात्र पक्षाने एकदा निर्णय घेतल्यानंतर सर्वजण तो मान्य करतात. गेल्या दोन दिवसांत नाराज नेत्यांच्या भेटी घेतल्या असून सुनील टिंगरे यांच्याशीही सकारात्मक चर्चा झाली,” असे काकडे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. महाविकास आघाडीने निवडणूक लढवण्याचा निर्णय कायम ठेवला तरी महायुतीकडे स्पष्ट संख्याबळ असल्याचा दावा त्यांनी केला. “जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील जवळपास 95 टक्के मतदार महायुतीसोबत आहेत. त्यामुळे विजयाबाबत कोणतीही शंका नाही. निवडणूक लागल्यास आम्ही पूर्ण तयारीनिशी मैदानात उतरू,” असे ते म्हणाले.
तर बंगल्याच्या भूखंडासाठी दिलेला 'ॲडव्हान्स' : तो कर्ज नव्हे, तर बंगल्याच्या भूखंडासाठी दिलेला 'ॲडव्हान्स' दिलाय. जय पवारांसोबतच्या 10 कोटींच्या व्यवहारावर विक्रम काकडे यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
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