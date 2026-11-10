पुण्यात आबा बागुलांचा अनोखा उपक्रम; रस्त्यावर वस्तू विकणाऱ्या मुलांना अभ्यंगस्नान अन् नव्या कपड्यांची दिवाळी भेट!
पुण्यातील गुडलक चौक येथे आबा बागुल मित्र परिवाराच्या वतीने रस्त्यावरील मुलांची दिवाळी साजरी करण्यात आली. याची माहिती घेतलीय ईटीव्ही भारतचे सज्जाद सय्यद यांनी.
Published : November 10, 2026 at 12:18 PM IST
पुणे : सध्या सर्वत्र दिवाळीचा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. सर्वत्र आनंदाचं वातावरण असताना, रस्त्यावर झेंडे, फुले तसंच फुगे विकणाऱ्या मुलांचीही दिवाळी गोड व्हावी आणि त्यांनीही या सणाचा आनंद घ्यावा, यासाठी आज 'आबा बागुल मित्र परिवारा'च्या वतीनं पुण्यातील गुडलक चौक येथे एका अनोख्या उपक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या मुलांची दिवाळी साजरी करण्यासाठी त्यांना सुगंधी उटणे, मोती साबण आणि गरम पाण्यानं अभ्यंगस्नान घालण्यात आले. तसेच त्यांना नवीन कपडे देऊन व फटाके फोडून अतिशय उत्साहात दिवाळी साजरी करण्यात आली. यावेळी उपस्थित गरीब व गरजू मुलांच्या चेहऱ्यावर एक वेगळाच आनंद पाहायला मिळाला.
गेल्या 21 वर्षांपासून सुरुय हा उपक्रम
पुण्यातील विविध चौकांमध्ये हातात कधी फुगे, कधी झेंडे तर कधी वेगवेगळ्या वस्तू विकत रस्त्यावरच आपलं आयुष्य जगणारी लहान मुले आणि त्यांचे पालक आपल्याला दररोज पाहायला मिळतात. या मुलांनाही सर्वसामान्य मुलांप्रमाणे दिवाळी साजरी करता यावी, तसंच त्यांनाही आपल्या मुलांप्रमाणे दिवाळीत सुगंधी उटणे, मोती साबण आणि गरम पाण्याने अभ्यंगस्नान घालून, नवीन कपडे देऊन व फटाके फोडून आनंद घेता यावा, यासाठी शिवसेनेचे नेते आबा बागुल आणि त्यांचा मित्र परिवार गेल्या 21 वर्षांपासून हा उपक्रम राबवत आहे. यंदाही गुडलक चौक येथे या लहान मुलांसोबत सुगंधी उटणे, मोती साबण व गरम पाण्यानं अभ्यंगस्नान घालून, नवीन कपडे देत आणि फटाके फोडत ही दिवाळी साजरी करण्यात आली.
आज दिवाळीनिमित्त आई-वडिलांसह पदपथावर राहणाऱ्या या मुलांची सकाळ अत्यंत आनंददायी ठरली. या मुले-मुलींना अभ्यंगस्नान घालून, नवीन कपडे देऊन तसेच फटाके फोडून त्यांची दिवाळी साजरी करण्यात आली. यावेळी माजी उपमहापौर आबा बागुल म्हणाले की, गेल्या 21 वर्षांपासून आम्ही या रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांसोबत दिवाळी साजरी करत असून यामुळे आम्हाला खूपच आनंद मिळतो. आपल्या मुलांप्रमाणेच या मुलांनाही आंघोळ घालून, नवीन कपडे देऊन आणि फटाके फोडून आम्ही दिवाळी साजरी करत आहोत.
''आज या मुलांकडे कोणीही लक्ष देत नाही, त्यामुळे त्यांना कोणताही सण-उत्सव आनंदात साजरा करता येत नाही. हीच बाब लक्षात घेऊन आम्ही या मुलांसोबत एकत्र येत दिवाळी साजरी करत आहोत. माझे सर्वसामान्य नागरिकांनाही आवाहन आहे की, त्यांनी या मुलांना दत्तक घेऊन त्यांचं शिक्षण तसंच इतर सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, जेणेकरून त्यांनाही सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणे जीवन जगता येईल'', असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
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