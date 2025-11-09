'पुणे कथित जमीन घोटाळा प्रकरणात आमचा एका रुपयाचाही व्यवहार झाला नाही'; अजित पवार यांनी फेटाळले आरोप
जमीन व्यवहार प्रकरणी झालेल्या आरोपांवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुन्हा एकदा भूमिका स्पष्ट केली. गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप त्यांनी फेटाळले. ते बारामतीत पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
बारामती (पुणे)) : "निवडणुका सुरू झाल्या की आमच्यावर आरोप होतात. आधीही ७० कोटींचे गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप होते", असे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कोरेगाव पार्कमधील जमीन घोटाळ्यावरील आरोप फेटाळून लावले आहेत.
अजित पवार यांनी आरोप फेटाळले : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांनी पुण्यातील जमीन खरेदीत कथित गैरव्यवहार केल्याचा विरोधकांकडून आरोप होत आहे. अशा स्थितीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बारामतीत माध्यमांशी बोलताना आपली बाजू मांडली. विरोधकांनी केलेले आरोप त्यांनी फेटाळून लावले आहेत.
पुढेही चुकीचं करणार नाही : उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, "माझे नातेवाईक असले तरी दबावात चौकशी करू नये. कुणीही चुकीचे केले असल्यास कारवाई करावी. माझ्या राजकीय जीवनात कुठलीही चूक केली नाही. कोरेगाव पार्क कथित जमीन घोटाळा प्रकरणात आमचा एका रुपयाचाही व्यवहार झाला नाही." "मुंढवा जमिनीची किंमत २००३ मध्ये दीड लाख रुपये होती. जनतेसमोर या प्रकरणाची लवकरच माहिती येईल. एफआयआर दाखल झाला आहे. मी कालही चुकीचं केलं नाही. पुढेही चुकीचं करणार नाही," असे ठामपणानं त्यांनी सांगितलं.
चुकीच्या आरोपामुळे बदनामी होते : पार्थ पवार यांनी कथित जमीन घोटाळ्याबाबत खुलासा केला नाही. त्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, "पार्थनं नाही, पण मी म्हणजे त्याच्या बापानं भूमिका मांडली आहे. चुकीच्या आरोपामुळे बदनामी होते."
निबंधक आरोपीच्या पिंजऱयात : “मधल्या काळात काही घटना घडल्या. त्याबद्दल मी माझी भूमिका स्पष्ट मांडली आहे. त्या संदर्भात एफआयआर दाखल झाला असून, चौकशी सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची चौकशी एका महिन्यात पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. एक रुपयाचा व्यवहार न होता नुसते आकडे लिहून कसा काय कागद तयार होऊ शकतो? हे मला आजवर समजलेलं नाही. त्यामुळे मीही या प्रकाराने आश्चर्यचकित आहे.” असं म्हणत अजित पवार यांनी निबंधकांना आरोपीच्या पिंजाऱ्यात उभं केलं आहे.
कोणत्याही दबावाला बळी पडू नका : अधिकाऱ्यांना आवाहन करताना पवार म्हणाले, “मी नेहमी सांगतो, कोणत्याही दबावाला बळी पडू नका. माझे नातेवाईक, कार्यकर्ते, अधिकारी कोणीही असतील, नियमात न बसणारे काम करू नका. क्लास वन, क्लास टू, आयएएस, आयपीएस सर्वांनी कायद्याप्रमाणे वागावं.”
