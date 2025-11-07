पुणे जमन व्यवहार : चौकशी करून 'दूध का दूध पाणी का पाणी' करावे - अजित पवार
जमीन खरेदी प्रकरणी चौकशीसाठी सरकारकडून पाच जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्या समितीकडून चौकशी झाल्यानंतर सर्व गोष्टी स्पष्ट होतील असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
Published : November 7, 2025 at 7:57 PM IST
मुंबई : गेल्या दोन दिवसांपासून गाजणाऱ्या पुण्यातील जमिनीच्या नियमबाह्य खरेदी प्रकरणावर आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत खुलासा केला. मी नियम सोडून कधी कोणतं काम केलं नाही. या जमिनीच्या खरेदीबाबत माहिती असती तर मी आधीच सांगितलं असतं, असं अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले. याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सरकारकडून पाच जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्या समितीकडून चौकशी झाल्यानंतर सर्व गोष्टी स्पष्ट होऊन दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल, अशा शब्दात अजित पवार यांनी आपली बाजू मांडली.
आधी पण माझ्यावर आरोप झाले, आरोप करणं हे विरोधकांचं काम आहे. पण त्यामध्ये काही तथ्य आढळलं नाही. त्या प्रकरणावर श्वेतपत्रिका काढण्यात आली. तरी त्या प्रकरणावरून अजूनही विरोधक मुद्दाम मला टार्गेट करतात. पुण्यातील जमीन प्रकरणाची चर्चा सुरू झाल्यानंतर मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांना फोन केला. तेव्हा मुख्यमंत्री नागपूरला होते, मी त्यांना सांगितलं तुम्हाला राज्याचे प्रमुख म्हणून जी काही चौकशी करायची असेल त्याला माझा पाठिंबा असेल असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं. संपूर्ण गोष्टी कायद्याच्या बाजूने केल्या पाहिजेत असं मी सांगतो. जे खरे आहे ते जनतेला कळलं पाहिजे, असं माझं म्हणणं आहे, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
ही जमीन सरकारी जमीन आहे, याचा व्यवहार होऊ शकत नाही. ही वतनाची जमीन आहे. पण हा जो प्रकार झाला याला जबाबदार कोण? याची चौकशी होईल. सध्या या जमिनीचं रजिस्ट्रेशन रद्द करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंंद्रशेखर बावनकुळे यांनी समिती स्थापन केली. महसूल, मुद्रांक व नोंदणी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत पुणे विभागीय आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे जिल्हाधिकारी व मुद्रांक विभागाचे सहसचिव असे पाच सदस्य आहेत, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.
या सगळ्याची चौकशी करून एक महिन्याच्या आत याचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश आहे. या समितीने पारदर्शकपणे काम करावे. केवळ याच नाही तर आता कुणी इतर प्रकरणं दाखवत असेल, आणि माझे जवळचे किंवा लांबचे कोणीही नातेवाईक त्या प्रकरणाशी संबंधित असतील तरी त्याची न घाबरता चौकशी करावी असं आवाहन अजित पवार यांनी अधिकारी तसंच कर्मचाऱ्यांना केलं आहे. इथून पुढे कोणतेही प्रकरण समोर आले आणि ते नियमात धरून नसेल तर त्या कामावर काठ मारावी. माझं नाव घेऊन कोणी येत असेल आणि नियमबाह्य काम असेल तर काम करू नका. बारामतीमधली देखील अशी प्रकरणं आहेत असं म्हटलं जात आहे. सर्वच प्रकरणांची चौकशी करावी. माझ्याबद्दल गैरसमज झाला असेल तर नियमबाह्य काम करणे माझ्या स्वभावात नाही, असं अजित पवार यांनी नमूद केलं.
पार्थ पवार पार्टनर असताना त्यांचे नाव एफआयआरमध्ये का नाही? - मी माझ्या ऑफिसमध्ये विचारलं की माझा नातेवाईक आहे म्हणून कोणी आला तर तुम्ही सरकारी अधिकाऱ्यांना फोन करता का? तेव्हा मला नाही असं उत्तर मिळालं आहे. या प्रकरणामध्ये दोन पोलीस स्टेशनमध्ये एफआयआर दाखल झाली. चौकशी करून दूध का दूध पाणी का पाणी झालं पाहिजे. तसंच चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं आहे की रेव्हेन्यू ऑफिसला येऊन ज्यांनी सह्या केल्या, त्यांच्यावर एफआयआर दाखल झाला आहे. काही जणांनी २००५-०६ ला पैसे देऊन या जमिनीचा व्यवहार केला होता. त्या व्यवहाराबद्दल पार्थ पवार आणि त्याचा पार्टनर दिग्विजय पाटीलला काही माहिती नव्हती, असा दावा अजित पवार यांनी केला.
हेही वाचा...
माझा 'या' प्रकरणाशी दुरान्वयानेही संबंध नाही; पार्थच्या जमीन खरेदी प्रकरणावर अजित पवारांची पहिली प्रतिक्रिया
पुणे : मुंढव्यातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी मोठी अपडेट, तिघांवर गुन्हा दाखल