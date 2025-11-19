ETV Bharat / state

पुणे जमीन प्रकरण : शीतल तेजवानी यांचा पोलिसांनी नोंदवला जबाब

अमेडिया कंपनीमध्ये भागीदार असलेल्या दिग्विजय पाटील आणि महार वतनाच्या जमिनीची पॉवर ऑफ ॲटर्नी असलेल्या शीतल तेजवानी यांच्यावर जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी गुन्हा दाखल आहे.

Pune land case
पुणे जमीन प्रकरण (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 19, 2025 at 7:35 PM IST

|

Updated : November 19, 2025 at 8:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : पुण्यातील मुंढवा येथील जमीन खरेदी प्रकरणात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीमध्ये भागीदार असलेल्या दिग्विजय पाटील आणि महार वतनाच्या जमिनीची पॉवर ऑफ ॲटर्नी असलेल्या शीतल तेजवानी यांच्यावर जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी गुन्हा दाखल आहे. जमीन गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका असणाऱ्या शीतल तेजवानी यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर आरोप होत आहेत. या प्रकरणी शीतल तेजवानी यांनी मंगळवारी पुणे पोलिसांकडं जबाब नोंदवला, अशी माहिती पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी बुधवारी माध्यमांशी बोलताना दिली.

पुरावे तपासून शेवटच्या निष्कर्षपर्यंत आम्ही पोहोचत आहोत : "ज्याचं नाव आपण घेतलं आहे त्यांचा जबाब मंगळवारी नोंदवण्यात आला आहे. जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी दिग्विजय पाटील यांचा जबाब अद्याप नोंदवला नसून त्याबाबत त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसंच पॉवर ऑफ ॲटर्नी असलेल्या काही लोकांचे देखील जबाब नोंदवले आहेत. या प्रकरणातील एकूण 256 जणांचे जबाब नोंदविण्यात येणार आहेत. या प्रकरणचा सर्व बाजूनं तपास केला जात आहे. जबाबाचा अवलोकं पण होईल आणि बाकी सगळ्या दस्तावांची पडताळणी झाली आहे. तिच्याबद्दल तपासाचे पुढचे निर्णय घेतले जात आहेत. प्रकरणाचा तपास योग्य दिशेनं सुरू आहे. पुराव्यानुसार निष्कर्ष काढला जाईल. यावर टीम काम करत आहे. अनेकांचे जबाब नोंदवल्यानंतर शेवटी निष्कर्ष काढला जाईल. गरज पडल्यास पुन्हा शितल तेजवानी यांना बोलावलं जाईल. पुरावे तपासून शेवटच्या निष्कर्षपर्यंत आम्ही पोहचत आहोत, अशी माहिती पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

प्रतिक्रिया देताना पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार (ETV Bharat Reporter)

काय आहे प्रकरण : पुण्यातल्या मुंढवा भागातल्या सर्वे नंबर 88 मधल्या सरकारी जमिनीच्या खरेदी-विक्रीत घोटाळा झाल्याच्या कथित आरोपानंतर सरकारकडून चौकशी सुरु करण्यात येणार आहे. ही जमीन महार वतन स्वरूपातली म्हणजे शासकीय इनाम जमीन असून ती जमीन पार्थ पवार यांच्या कंपनीनं कमी दरात विकत घेतल्याचा कथित आरोप होत आहे. त्यामुळं महसूल, मुद्रांक आणि नोंदणी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांची एक उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीला एक महिन्याच्या आत अहवाल देण्याचा आदेश सरकारनं दिला आहे.

हेही वाचा :

  1. पुणे जमीन व्यवहार प्रकरणी चौकशी समिती गठित; समितीत नेमकं काय पाहणार?
  2. पुणे जमीन घोटाळा प्रकरण : पार्थ पवारांच्या जमीन खरेदीसाठी पैसा आला कुठून? हर्षवर्धन सपकाळांचा सवाल, म्हणाले 'श्वेतपत्रिका काढा'
  3. ''अमेडिया' कंपनीच्या कोणालाही भेटलो नाही, चुकीच्या पद्धतीने गुन्हा दाखल'
Last Updated : November 19, 2025 at 8:44 PM IST

TAGGED:

SHEETAL TEJWANI
शीतल तेजवानी
पार्थ पवार
अमेडिया कंपनी
PUNE LAND CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.