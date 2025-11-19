पुणे जमीन प्रकरण : शीतल तेजवानी यांचा पोलिसांनी नोंदवला जबाब
अमेडिया कंपनीमध्ये भागीदार असलेल्या दिग्विजय पाटील आणि महार वतनाच्या जमिनीची पॉवर ऑफ ॲटर्नी असलेल्या शीतल तेजवानी यांच्यावर जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी गुन्हा दाखल आहे.
Published : November 19, 2025 at 7:35 PM IST|
Updated : November 19, 2025 at 8:44 PM IST
पुणे : पुण्यातील मुंढवा येथील जमीन खरेदी प्रकरणात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीमध्ये भागीदार असलेल्या दिग्विजय पाटील आणि महार वतनाच्या जमिनीची पॉवर ऑफ ॲटर्नी असलेल्या शीतल तेजवानी यांच्यावर जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी गुन्हा दाखल आहे. जमीन गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका असणाऱ्या शीतल तेजवानी यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर आरोप होत आहेत. या प्रकरणी शीतल तेजवानी यांनी मंगळवारी पुणे पोलिसांकडं जबाब नोंदवला, अशी माहिती पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी बुधवारी माध्यमांशी बोलताना दिली.
पुरावे तपासून शेवटच्या निष्कर्षपर्यंत आम्ही पोहोचत आहोत : "ज्याचं नाव आपण घेतलं आहे त्यांचा जबाब मंगळवारी नोंदवण्यात आला आहे. जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी दिग्विजय पाटील यांचा जबाब अद्याप नोंदवला नसून त्याबाबत त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसंच पॉवर ऑफ ॲटर्नी असलेल्या काही लोकांचे देखील जबाब नोंदवले आहेत. या प्रकरणातील एकूण 256 जणांचे जबाब नोंदविण्यात येणार आहेत. या प्रकरणचा सर्व बाजूनं तपास केला जात आहे. जबाबाचा अवलोकं पण होईल आणि बाकी सगळ्या दस्तावांची पडताळणी झाली आहे. तिच्याबद्दल तपासाचे पुढचे निर्णय घेतले जात आहेत. प्रकरणाचा तपास योग्य दिशेनं सुरू आहे. पुराव्यानुसार निष्कर्ष काढला जाईल. यावर टीम काम करत आहे. अनेकांचे जबाब नोंदवल्यानंतर शेवटी निष्कर्ष काढला जाईल. गरज पडल्यास पुन्हा शितल तेजवानी यांना बोलावलं जाईल. पुरावे तपासून शेवटच्या निष्कर्षपर्यंत आम्ही पोहचत आहोत, अशी माहिती पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
काय आहे प्रकरण : पुण्यातल्या मुंढवा भागातल्या सर्वे नंबर 88 मधल्या सरकारी जमिनीच्या खरेदी-विक्रीत घोटाळा झाल्याच्या कथित आरोपानंतर सरकारकडून चौकशी सुरु करण्यात येणार आहे. ही जमीन महार वतन स्वरूपातली म्हणजे शासकीय इनाम जमीन असून ती जमीन पार्थ पवार यांच्या कंपनीनं कमी दरात विकत घेतल्याचा कथित आरोप होत आहे. त्यामुळं महसूल, मुद्रांक आणि नोंदणी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांची एक उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीला एक महिन्याच्या आत अहवाल देण्याचा आदेश सरकारनं दिला आहे.
हेही वाचा :