मुंढवा जमीन कथित घोटाळा प्रकरणात खारगे समितीला तिसऱ्यांदा मुदतवाढ मिळणार, विजय कुंभार यांनी काय केले आरोप?
मुंढवा जमीनमधील कथित घोटाळा प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. यावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
Published : February 5, 2026 at 2:05 PM IST
पुणे: मुंढवा जमीन कथित घोटाळा प्रकरणात दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्यावर आरोप करण्यात आले होते. याप्रकरणी खरगे समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल आल्याचा दावा सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार केला आहे. तसेच पार्थ पवार यांना निर्दोष ठरवून 'क्लीन चीट' देण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी खरगे समितीचा अहवाल अद्याप आला नसल्याचं म्हटलं आहे.
मुंढवा जमीन कथित घोटाळा प्रकरणात पहिल्यापासून आवाज उठवणारे सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी म्हटलं," यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काहीच नाही. आम्ही पहिल्यापासूनच सांगत होतो. ही समिती वेळकाढूपणा करणार आणि प्रक्रियेचं नाटक होणार आहे. शेवटी सर्वांना निर्दोष सोडलं जाणार आहे".
सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार म्हणाले, " खरगे समितीनं आपला अहवाल सादर केला असून त्यातून पार्थ पवार यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे. यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. कारण या समितीमध्येच ते लोक होते, ज्यांच्यावर असे प्रकार रोखण्याची, थांबवण्याची किंवा होऊ न देण्याची जबाबदारी होती. मग त्यांच्याकडून वेगळा निकाल अपेक्षितच कसा करता येईल? तसेच या प्रकरणातून एक गोष्ट पुन्हा स्पष्ट झाली की, कायद्यापेक्षा राजकीय साठमारी मोठी असते. कायदा सामान्य माणसांसाठी वेगळा आणि विशेष लोकांसाठी वेगळा असतो, हेच वास्तव आहे".
ते पुढे म्हणाले की, "पार्थ पवारांची कुठेही सही नाही. त्यांचं नाव कुठे नाही. त्यामुळे ते निर्दोष असल्याचं अहवालात गृहीत धरलं आहे. कंपनीचे एक टक्का पार्टनर दिग्विजय पाटील, जमीन विकणारी शितल तेजवानी आणि संबंधित नोंदणी अधिकारी यांना जबाबदार धरण्यात आलं आहे. २९ कोटी स्टँप ड्युटी त्यांच्याकडून वसूल करण्यात यावी. तसेच मुद्रांक शुल्क व्यवहार रद्द झाला असल तरी भरावं लागणार आहे. तसेच जमीन व्यवहारमध्ये गैरव्यवहार आढळून आले. ज्यांनी व्यवहार केला त्यांना जबाबदार धरण्यात आलं आहे. दिलेला अहवाल कायदेशीर नाही", असे सामाजिक कार्यकर्ते कुंभार यांनी म्हटलं.
जनतेची दिशाभूल करू नये- "पुणे येथील कथित जमीन घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीनं अद्याप आपला अहवाल सादर केलेला नाही. त्यामुळे या टप्प्यावर कोणालाही क्लीन चिट देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही", असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी सांगितलं. पुढे मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, "समितीनं अहवाल सादर करण्यासाठी आठ दिवसांची मुदतवाढ मागितली आहे. सरकार ती विनंती मान्य करेल. मी लोकांना आवाहन करतो की, त्यांनी अशा गंभीर विषयावर तर्कवितर्क लावू नयेत. जनतेची दिशाभूल करू नये.”
खारगे समितीला तिसऱ्यांदा मुदतवाढ मिळणार-अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समिती मुंवा जमिनीच्या खरेदीखताच्या नोंदणीशी संबंधित कथित कार्यपद्धतीतील त्रुटींची चौकशी करत आहे. या चौकशीत जमिनीचे मूल्यांकन, कागदपत्रे आणि नोंदणी प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांची भूमिका यांसारख्या पैलूंवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. राजकीय वादानंतर नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला या समितीची स्थापना करण्यात आली होती आणि सुरुवातीला तिला गेल्या वर्षी ६ डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होतं. खारगे समितीनं यापूर्वी दोनवेळा मुदत वाढवून मागितली होती. समिती ६ फेब्रुवारीपर्यंत आपला अहवाल सादर करू शकते, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. सरकारकडून तिसऱ्यांदा समितीला मुदतवाढ दिली जाणार आहे.
काय आहे मुंढवा जमीन कथित घोटाळा प्रकरण?- पुण्यातील मुंढवा भागातील ४० एकर जमीन ३०० कोटी रुपयांना अमाडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी या कंपनीला विकण्यात आली होती. यात पार्थ पवार मोठे भागीदार आहेत. ही जमीन सरकारची असून तिची विक्री करता येत नाही. असे समोर आल्यानंतर या व्यवहाराची चौकशी सुरू झाली. तसेच, या कंपनीला २१ कोटी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कातून सूट देण्यात आल्याचाही आरोप आहे.
- सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनीही खरगे समितीच्या अहवालाला उशीर होत असल्यानं प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. अहवाल औपचारिकपणे सादर झाल्यानंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे राज्य सरकारनं यापूर्वी म्हटलं आहे.
हेही वाचा-