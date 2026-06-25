केतन अग्रवाल हत्याकांड : हत्येच्या आदल्या दिवशी सिया गोयल अन् चेतनच्या कॅफेमधील गुप्त भेटीचं सीसीटीव्ही फुटेज आलं समोर
केतन अग्रवाल हत्याकांडात हत्येच्या आदल्या दिवशी आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांनी कॅफेत बसून लोहगड किल्ल्यावर हत्येचा कट रचल्याचं सीसीटीव्ही फुटेज समोर आलं आहे.
Published : June 25, 2026 at 5:46 PM IST|
Updated : June 25, 2026 at 6:50 PM IST
पुणे : पुण्यातील चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांडाच्या तपासात आणखी एक महत्त्वाचा पुरावा समोर आला आहे. केतन अग्रवालच्या हत्येच्या आदल्या दिवशी मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांची पुण्यातील एका कॅफेमध्ये भेट झाल्याचं सीसीटीव्ही फुटेजमधून उघड झालं आहे. तपास यंत्रणांच्या मते, याच भेटीत केतन अग्रवालच्या हत्येचा अंतिम कट रचण्यात आला होता.
कॅफेत बसून रचला कट : पोलिसांनी मिळवलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजनुसार, 17 जूनला सायंकाळी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी पुण्यातील एका कॅफेमध्ये आले होते. सायंकाळी सुमारे 4.35 वाजता दोघांनी कॅफेमध्ये प्रवेश केला आणि जवळपास एक तास तिथं चर्चा केली. त्यानंतर सुमारे 5.30 वाजता ते बाहेर पडल्याचं फुटेजमध्ये दिसत आहे. तपास अधिकाऱ्यांच्या मते, 'या भेटीदरम्यान दोघांनी लोहगड किल्ल्यावर केतन अग्रवालला संपवण्याच्या योजनेवर चर्चा केली होती.'तपासात असंही समोर आलं आहे की सिया गोयलनं हत्येपूर्वी लोहगड किल्ल्याशी संबंधित व्हिडिओ यूट्यूबवर शोधले होते. त्या ठिकाणाची माहिती आणि संभाव्य जागांची चर्चा तिनं चेतनसोबत केल्याचा पोलिसांना संशय आहे. मोबाईल डेटा, इंटरनेट सर्च हिस्ट्री, कॉल रेकॉर्ड आणि डिजिटल पुरावे तपासले जात असून या सर्व गोष्टी कट रचल्याच्या दाव्याला बळ देत आहेत.
अपघाती मृत्यूचा केला बनाव : 18 जूनला केतन अग्रवाल आपली होणारी पत्नी सिया गोयलसोबत लोहगड किल्ल्यावर फिरण्यासाठी गेला होता. त्यावेळी त्याचा दरीत पडून मृत्यू झाल्याची माहिती सुरुवातीला समोर आली होती. सियानंही पोलिसांना केतन फोटो काढताना तोल जाऊन पडल्याचं सांगितलं होतं. मात्र तिच्या जबाबातील विसंगती, घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल लोकेशन, कॉल डिटेल रेकॉर्ड आणि इतर डिजिटल पुरावे तपासल्यानंतर पोलिसांना संशय आला. तपासादरम्यान किल्ल्याच्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये हुडी घातलेला एक संशयित युवक दिसून आला. पुढील चौकशीत हा युवक चेतन चौधरी असल्याचं निष्पन्न झालं. पोलिसांच्या मते, चेतन हा केतन आणि सियाच्या मागावर होता. काही फुटेजमध्ये सिया वारंवार मागं वळून पाहताना आणि हातवारे करताना दिसत असल्याचंही समोर आलं आहे.
प्रकरणाचा तपास वेगानं सुरू : 'सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्यात प्रेमसंबंध होते आणि केतन हा त्यांच्या नात्यात अडथळा ठरत होता. त्यामुळं दोघांनी मिळून त्याला संपवण्याचा कट रचला. यापूर्वीही लोहगडावर केतनला ढकलण्याचा प्रयत्न झाल्याचा संशय तपासातून व्यक्त करण्यात आला आहे. दरम्यान, पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली असून त्यांच्याविरोधात हत्या आणि कट रचल्याचे गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. न्यायालयानेही दोघांना पुढील चौकशीसाठी पोलीस कोठडी सुनावली आहे. पोलिसांकडून डिजिटल पुरावे, सीसीटीव्ही फुटेज, डीएनए आणि तांत्रिक माहितीच्या आधारे तपास अधिक वेगाने सुरू असून या प्रकरणातील आणखी धक्कादायक खुलासे समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
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