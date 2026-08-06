पुण्यातील कमला नेहरू रुग्णालयात डॉक्टरांचं काळ्या फिती बांधून आंदोलन!
कमला नेहरु रूग्णालयातील हे सर्व डॉक्टर काळ्या फिती बांधून काम केलं. यावेळी या डॉक्टरांच्या वतीनं जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
Published : August 6, 2026 at 7:38 PM IST
पुणे : महाराष्ट्र सरकारनं बीएचएमएस उत्तीर्ण डॉक्टरांना एक वर्षाचा सीसीएमपी कोर्स केल्यावर 'महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल'मध्ये नोंदणी देण्याचा आणि अॅलोपॅथी प्रॅक्टिसची परवानगी देण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्याविरोधात डॉक्टरांनी संप पुकारला. आज पुण्यातील कमला नेहरू येथील डॉक्टरांनी काळ्या फिती बांधून आंदोलन केलं. सरकारनं जर येत्या दोन दिवसांत आमच्या मागण्या मान्य न केल्यास आम्ही पूर्णपणे कामबंद आंदोलन करू आणि यानंतर जी काही परिस्थिती तयार होईल, त्याला सरकार जबाबदार असेल असा इशारा यावेळी डॉक्टरांनी दिला.
''आमच्यावर अन्याय करणारा निर्णय'' : कमला नेहरु रूग्णालयातील या डॉक्टरांनी काळ्या फिती बांधून काम केलं. यावेळी या डॉक्टरांच्या वतीनं जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. आंदोलनातील डॉक्टर म्हणाले, ''महाराष्ट्र शासनाने परिपत्रकाद्वारे बीएचएमएस डॉक्टरांच्या संदर्भात जो काही निर्णय घेतला आहे, तो पूर्णपणे आमच्यावर अन्याय करणारा आहे. एमबीबीएस होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना नीट परीक्षेत अधिक गुण मिळवून साडेचार ते साडेपाच वर्षांचा कठीण अभ्यासक्रम, अॅनाटॉमी डिसेक्शन, सर्जिकल स्किल्स आणि एक वर्षाची इंटर्नशिप पूर्ण केल्यानंतरच डॉक्टर आपत्कालीन सेवेसाठी पात्र ठरतात. मात्र अवघ्या एक वर्षाचा कोर्स करून बीएचएमएस डॉक्टरांना अॅलोपॅथी सेवेचा दर्जा देणं हे अन्याय करणारे असून रुग्णसेवा बाधित होऊ नये म्हणून आज आम्ही हातावर काळ्या फिती बांधून काम करत आहोत. परंतु, शासनानं हा जीआर आणि नोंदणी प्रक्रिया तत्काळ रद्द केली नाही, तर पुढील दोन ते तीन दिवसांत सर्व इंटर्न, निवासी डॉक्टर आणि संघटना पूर्णपणे कामबंद आंदोलन करतील आणि जी काही रुग्णांची गैरसोय होईल, याला सरकार जबाबदार असेल.''
डॉक्टरांचं काळ्या फिती बांधून काम : ''पुण्यातील कमला नेहरू रुग्णालयात दररोज सुमारे हजार ते दीड हजार रुग्ण उपचारासाठी येतात. तेथे दररोज सुमारे 350 ते 400 निवासी व इंटर्न डॉक्टर सेवा देत असतात. डॉक्टरांनी पूर्ण कामबंद आंदोलन पुकारल्यास पुण्यातील शासकीय व पालिकेच्या रुग्णालयांमधील ओपीडी आणि आपत्कालीन सेवा विस्कळीत होण्याची दाट शक्यता असून आज आम्ही काळ्या फिती बांधून काम करत आहोत. परंतु, शासनानं हा जीआर आणि नोंदणी प्रक्रिया तत्काळ रद्द केली नाही तर आम्ही पूर्णपणे कामबंद आंदोलन करू'', असा इशारा यावेळी त्यांनी दिला.
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