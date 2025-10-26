ETV Bharat / state

जैन बोर्डिंगच्या जमिनीचा व्यवहार रद्द न झाल्यास केंद्रासह राज्य सरकारला मोठी किंमत चुकवावी लागेल-राजू शेट्टी

जैन बोर्डिंगच्या विक्री संदर्भात माजी खासदार राजू शेट्टींनी जमिनीचा व्यवहार रद्द करावा, अशी मागणी केली. त्याचबरोबर आचार्य श्री गुप्ती नंदीजी महाराज यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला.

pune jain boarding deal issue
राजू शेट्टी माध्यमांशी बोलताना (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 26, 2025 at 9:50 PM IST

|

Updated : October 26, 2025 at 10:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे: पुण्यातील जैन बोर्डिंगच्या जागेच्या विक्री संदर्भात पुणे शहरात गेल्या काही दिवसांपासून महायुतीमधील नेत्यांमध्ये आरोप- प्रत्यारोप होत आहे. शिवसेनेचे नेते, माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्याकडून केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर सातत्यानं जोरदार टीका केली जात आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी राजू शेट्टी हे नूरा कुस्तीचे खेळाडू आहेत, असा टोला लगावला होता. त्यांनी खरी कुस्ती केली पाहिजे. नुरा कुस्ती करू नये, असा टोला लगावला होता. याबाबत आज शेट्टी यांना विचारलं असता ते म्हणाले की चार दिवसात कळालं आहे, की नुरा कुस्ती काय असते, असे म्हणत माजी खासदार राजू शेट्टींनी मोहोळ यांना प्रत्युत्तर दिलं.



मॉडेल कॉलनी परिसरातील पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट अंतर्गत असलेल्या शेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंगच्या (जैन बोर्डिंग) जागेच्या विक्री व्यवहार रद्द व्हावा, यासाठी जैन बोर्डिंग येथे आंदोलन सुरू आहे. आज जैन बोर्डिंग येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी आणि आचार्य श्री गुप्ती नंदीजी यांच्या नेतृत्वाखाली चिंतन बैठकीच आयोजन करण्यात आलं आहे. यावेळी राजू शेट्टी यांनी माध्यमांशी बोलताना भूमिका स्पष्ट केली.

जैन बोर्डिंगच्या जागेबाबतचा वाद (Source- ETV Bharat Reporter)
यावेळी राजू शेट्टी म्हणाले, जैन बोर्डिंगच्या विक्रीच्या संदर्भात विश्वस्तांनी सर्व नियम आणि सर्व कायदे धाब्यावर बसवून निर्णय घेतला आहे. तसेच धर्मादाय आयुक्तांनीदेखील बेकादेशीर मान्यता दिली आहे. हे त्यांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी यूटर्न घेत सहधर्मादाय आयुक्तांकडून चौकशी सुरू केली आहे. कशा पद्धतीनं भ्रष्टाचार झाला आहे, हे सिद्ध झालं आहे. आमचं विश्वस्तांना अजूनही आवाहन आहे, त्यांनी या प्रकरणात हा व्यवहार रद्द करावा. अन्यथा आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करू. तसेच गोखले यांनादेखील विनंती आहे, त्यांनी या प्रकरणात पडू नये. १ तारखेला महाराजांच्या आंदोलनाच्या आधी हा व्यवहार रद्द व्हायला पाहिजे. अन्यथा याची किंमत राज्य आणि केंद्र सरकारला मोजावी लागणार आहे, असा इशारा शेट्टी यांनी दिला.



पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहोळ यांनादेखील आवाहन आहे की, तुमचं संबंध असो किंवा नसो पुण्याचे खासदार म्हणून तुमच्या मतदार संघातील एक संवेदनशील विषय म्हणून पुढाकार घ्यावा. महाराज उपोषणाला बसण्यापूर्वी त्यांनी हा व्यवहार रद्द केला पाहिजे. तसेच पूर्वाश्रमीचे मित्र यांना सांगून व्यवहार रद्द केला पाहिजे-माजी खासदार, राजू शेट्टी

29 तारखेला संपूर्ण देशातील जैन बांधव उपोषण करणार- यावेळी आचार्य श्री गुप्ती नंदीजी महाराज म्हणाले, भारतातील अनेक केंद्रीय संस्थांची आज बैठक झाली. पुन्हा कुठल्याही ट्रस्टींनी अशा पद्धतीने गैरव्यवहार करू नये, अशी आज चर्चा झाली आहे. रवींद्र धंगेकर हे चांगलं काम करत असून उद्यापासून ते आंदोलन करणार आहेत. मात्र, एक तारखेपर्यंत वाट पाहावी, अशी माझी विनंती आहे. कोणताही निर्णय झाला नाही तर त्यानंतर एकत्र लढूया. या लढ्याला पुण्यातील सकल समाजाच्या वतीनं आम्हाला पाठिंबा दिला आहे. जरी मोहोळ हा प्रश्न सोडवू असे म्हटलं आहे तरी सामाजाला यावर विश्वास नाही. त्यामुळेच समाजाच्या वतीनं 27 तारखेला मूक मोर्चा काढला जाईल. 29 तारखेला संपूर्ण देशातील जैन बांधव उपोषण करणार आहेत. या धर्माच्या मंचावर कोणीही वैयक्तिक राजकारण करू नये. एक तारखेच्या आधी कोणीही कुठेही आंदोलन करणार नाही. एक तारखेपर्यंत व्यवहार रद्द झाला नाही तर एक तारखेपासून आंदोलन करू, अशा इशारा आचार्य श्री गुप्ती नंदीजी महाराज यांनी दिला.


पंतप्रधान मोदींना गरिबीचा अनुभव- ते पुढे म्हणाले, या जैन बोर्डिंगबाबत हजारोंच्या संख्येनं आमच्या समाजबांधवांनी मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना ई-मेल केले आहेत. भविष्यात पंतप्रधानांना संपर्क करण्याचाही प्रयत्न करणार आहोत. ज्यांना जनतेनं निवडून दिलं ते अजूनही झोपलेले आहेत का? त्यांनाच जाग का येत नाही ? जे इथे येणार नाहीत ते स्वतः दोषींच्या रांगेत उभे राहणार आहेत. देशाचे पंतप्रधान स्वतः भक्त आहेत. त्यांनी चहा विकता-विकता पंतप्रधान बनले आहेत. त्यांना गरिबीचा अनुभव आहे. त्यामुळे त्यांनी इथल्या विद्यार्थ्यांचा विचार करायला हवा. तुमच्या सरकारमध्ये भगवान महावीरांचे मंदिर विकलं जायला नको, असं आवाहन मी पंतप्रधानांना करत आहे.

हेही वाचा-

  1. वर्दीतील गुंडांना बलात्कार करण्याचे परवाने तरी देऊन टाका; डॉक्टर महिलेच्या आत्महत्येवरून राजू शेट्टी आक्रमक
  2. जैन बोर्डिंग प्रकरण; मुरलीधर मोहोळांनी राजीनामा द्यावा, सोमवारपासून माजी आमदार रवींद्र धंगेकर करणार 'धरणे आंदोलन'
Last Updated : October 26, 2025 at 10:22 PM IST

TAGGED:

RAJU SHETTY ON JAIN BOARDING LAND
जैन दिगंबर बोर्डिंग जमीन वाद
ACHARYA SHRI GUPTI NANDIJI MAHARAJ
JAIN BOARDING ISSUE NEWS
PUNE JAIN BOARDING LAND

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.