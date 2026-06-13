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आयटी अभियंत्याची आत्महत्या; टीसीएसच्या दोन वरिष्ठ महिला कर्मचाऱ्यांसह मित्राविरोधात गुन्हा

हिंजवडी परिसरात आयटी अभियंत्यानं आत्महत्या केल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. कंपनीतील वरिष्ठ महिला आणि मित्राकडून होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून आयटी अभियंत्यानं आत्महत्या केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 13, 2026 at 2:17 PM IST

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पुणे : पुण्याच्या आयटी हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिंजवडी परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कंपनीतील वरिष्ठ महिला सहकाऱ्यांकडून होणारा कथित मानसिक छळ आणि मित्राकडून मिळणाऱ्या त्रासाला कंटाळून एका 48 वर्षीय आयटी अभियंत्यानं आत्महत्या केल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. अमित ब्राम्हे असं आत्महत्या केलेल्या अभियंत्याचं नाव आहे. "अमित ब्राम्हे यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या दोन पानांची सुसाईड नोट पोलिसांच्या हाती लागली आहे. त्या आधारे भोसरी पोलिसांनी टीसीएस कंपनीतील दोन वरिष्ठ महिला कर्मचाऱ्यांसह एका मित्राविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे," अशी माहिती सहाय्यक पोलीस आयुक्त सुधाकर यादव यांनी दिली.

राहत्या घरी केली आत्महत्या : मिळालेल्या माहितीनुसार, अमित ब्राम्हे हे एका नामांकित आयटी कंपनीत कार्यरत होते. 2 जून रोजी त्यांनी त्यांच्या राहत्या घरी आत्महत्या केली. या घटनेनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला. सुरुवातीला आत्महत्येमागील कारण स्पष्ट नव्हतं. मात्र, पोलिसांना घटनास्थळी मिळालेल्या दोन पानांच्या सुसाईड नोटमुळे या प्रकरणाला नवं वळण मिळालं. अमित ब्राम्हे यांनी आपल्या सुसाईड नोटमध्ये कंपनीतील वरिष्ठ सहकारी अर्चना आणि शाश्वती यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी नमूद केल्याप्रमाणं, "गेल्या काही काळापासून कामाच्या ठिकाणी सातत्यानं मानसिक त्रास दिला जात होता. चांगले प्रोजेक्ट्स काढून घेणं, जाणीवपूर्वक अत्यंत अवघड आणि तणावपूर्ण कामं देणं, इतर कर्मचाऱ्यांसमोर वारंवार अपमान करणं तसेच नोकरी सोडण्यासाठी दबाव टाकणं, अशा प्रकारचा छळ होत आहे," असं त्यांनी नमूद केलं आहे.

मित्राविरोधातही गंभीर आरोप : विनोद पालीचा नावाच्या त्यांच्या मित्राविरोधातही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. विनोद यानं कंपनी व्यवस्थापनाकडं त्यांच्या विरोधात खोट्या तक्रारी केल्या. तसेच त्यांच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचेल अशा पद्धतीनं बदनामी केल्याचा आरोपही सुसाईड नोटमध्ये करण्यात आला आहे. या सर्व घटनांमुळे आपण मानसिकदृष्ट्या खचून गेलो असून सततच्या अपमान आणि त्रासामुळेच आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचलत असल्याचं अमित यांनी आपल्या पत्रात लिहिलं आहे.

आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल : या प्रकरणाची माहिती मिळताच भोसरी पोलिसांनी तपास सुरू केला. सुसाईड नोटमधील मजकूर आणि कुटुंबीयांच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी अर्चना, शाश्वती आणि विनोद पालीचा यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांकडून संबंधित व्यक्तींची चौकशी सुरू असून, घटनेच्या सर्व पैलूंचा बारकाईनं तपास केला जात आहे. अद्याप या प्रकरणात कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही.

आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवर वाढणारा मानसिक ताण : या घटनेमुळे आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवर वाढणारा मानसिक ताण, कार्यस्थळी होणारा छळ आणि कार्यालयीन राजकारणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. उच्च पगार, आधुनिक कार्यपद्धती आणि आकर्षक करिअरच्या मागं अनेकदा कर्मचाऱ्यांना मानसिक दबाव, स्पर्धा आणि असुरक्षिततेचा सामना करावा लागत असल्याचं वास्तव या घटनेमुळे अधोरेखित झालं आहे. कार्यस्थळी सकारात्मक वातावरण, मानसिक आरोग्याबाबत जागरूकता आणि तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक प्रभावी करण्याची गरज या निमित्तानं पुन्हा समोर आली आहे. दरम्यान, या घटनेमुळे आयटी क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, पोलीस तपासाच्या निष्कर्षाकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

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TAGGED:

POLICE BOOKED TWO WOMEN ONE FRIEND
IT ENGINEER DIES BY SUICIDE
आयटी अभियंत्याची आत्महत्या
टीसीएसच्या महिलांवर गुन्हा दाखल
PUNE IT ENGINEER DIES BY SUICIDE

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