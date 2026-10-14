इंद्रायणी नदीत मृत माशांचा खच; कचरा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयात टाकण्याचा ग्रामस्थांचा इशारा
इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून कायम आहे. या समस्येवर विविध उपाययोजनांची आश्वासनं दिली जात असली, तरी नदीची स्थिती सुधारत नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
Published : October 14, 2026 at 6:12 PM IST
पुणे (आळंदी) : देवाच्या आळंदीत इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. नदीतील दूषित पाण्यामुळे शेकडो माशांचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली असून, नदीपात्रात मृत माशांचा खच साचल्यानं परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. वारंवार घडणाऱ्या या प्रकारामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं तातडीने कारवाई करावी, अन्यथा मृत माशांचा खच मंडळाच्या कार्यालयात आणून टाकू, असा इशारा आळंदीतील ग्रामस्थांनी दिला आहे.
पाण्याच्या गुणवत्तेचा प्रश्न पुन्हा उपस्थित :
इंद्रायणी नदीला धार्मिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या मोठं महत्त्व आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पवित्र भूमीतून वाहणाऱ्या या नदीच्या दर्शनासाठी राज्याच्या विविध भागांतून भाविक आळंदीत येतात. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. नदीपात्रात साचणारा कचरा, सांडपाण्याचा प्रश्न आणि दूषित पाण्यामुळे नदीच्या नैसर्गिक परिसंस्थेवर विपरीत परिणाम होत असल्याची चिंता नागरिक व्यक्त करत आहेत.
नदीत मोठ्या प्रमाणावर माशांचा मृत्यू झाल्यानं पाण्याच्या गुणवत्तेचा प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाला आहे. मृत माशांमुळे नदी परिसरात दुर्गंधी पसरत असून, त्याचा त्रास स्थानिक नागरिक आणि भाविकांना सहन करावा लागत आहे. माशांच्या मृत्यूचे नेमकं कारण शोधण्यासाठी नदीच्या पाण्याची शास्त्रीय तपासणी करावी, पाण्यात मिसळणाऱ्या दूषित घटकांची माहिती घ्यावी आणि प्रदूषणाची पातळी निश्चित करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
कोट्यवधींचा खर्च, तरीही इंद्रायणी प्रदूषित; ग्रामस्थांचा प्रशासनाला जाब :
इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून कायम आहे. या समस्येवर विविध स्तरांवर उपाययोजनांची आश्वासनं दिली जात असली, तरी नदीची स्थिती सुधारत नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. नदी स्वच्छतेच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा काढल्या जात असतील, तर या कामांचा नेमका फायदा काय झाला? असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे. खर्च होऊनही प्रदूषण कायम असल्यानं संबंधित यंत्रणांच्या कामकाजाची चौकशी करण्याची मागणीही होत आहे.
नदीचं प्रदूषण रोखण्यासाठी तात्पुरत्या स्वच्छता मोहिमांऐवजी प्रदूषणाचं मूळ स्रोत शोधून कायमस्वरूपी उपाययोजना करणं आवश्यक आहे. नदीत सोडलं जाणारे सांडपाणी, संभाव्य औद्योगिक स्राव आणि इतर प्रदूषित घटकांची तपासणी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. तसेच, नदीच्या पाण्याचं नमुने तपासून त्याचा अहवाल सार्वजनिक करावा, मृत माशांची योग्य विल्हेवाट लावावी आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं या प्रश्नाकडे गांभीर्यानं लक्ष न दिल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा आळंदीकर ग्रामस्थांनी दिला आहे. नदीतील मृत माशांचा खच थेट मंडळाच्या कार्यालयात आणून टाकण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. त्यामुळे नदीचं प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रशासन कोणती ठोस पावलं उचलणार, याकडे आळंदीकरांचे लक्ष लागलं आहे.