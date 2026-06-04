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बारावी पास बोगस डॉक्टरकडून गावोगावी फिरून गर्भलिंग निदान, ग्रामीण पोलिसांकडून रॅकेटचा पर्दाफाश

यवत पोलिसांनी बारावी पास बोगस डॉक्टरच्या साहाय्यानं चालणारं आंतरजिल्हा बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान, गर्भपात रॅकेट उद्ध्वस्त केलंय. पोर्टेबल मशीनद्वारे ग्रामीण भागात हे रॅकेट चालवलं जात होतं.

PUNE ILLEGAL SEX RACKET BUSTED
पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 4, 2026 at 4:40 PM IST

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दौंड (पुणे) - पुणे ग्रामीण पोलीस दलाच्या हद्दीतील यवत पोलीस स्टेशन अंतर्गत चालणाऱ्या एका मोठ्या आंतरजिल्हा बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान रॅकेटचा पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. केवळ बारावी पास असलेला एक बोगस डॉक्टर पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन घेऊन गावोगावी जाऊन बेकायदेशीरपणे गर्भलिंग निदान करत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या रॅकेटनं गर्भलिंग निदानाबरोबरच मोठ्या प्रमाणावर गर्भपात देखील केल्याचं समोर येत आहे. याप्रकरणी मुख्य आरोपीसह त्याच्या साथीदार डॉक्टरांना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून यात अनेक नामांकित डॉक्टरांचे धागेदोरे हाती लागले आहेत.

आण्णासाहेब गिरी असा बनला रॅकेटचा सुत्रधार : या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आण्णासाहेब गिरी (रा. केडगाव, ता. दौंड, जि. पुणे; मूळ रा. हंगा, ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर) हा मुळात कोणताही वैद्यकीय पदवीधारक नसून केवळ बारावी पास आहे. सुरुवातीला तो एका इन्शुरन्स कंपनीत काम करत होता. त्यानंतर तो काही लोकांच्या संपर्कात आला. तिथं त्यानं बेकायदेशीरपणे सोनोग्राफीचं ट्रेनिंग घेतलं. यानंतर त्यानं स्वतःच प्रॅक्टिस सुरू करून या मोठ्या रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार बनला.

माध्यमांशी बोलताना पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल (ETV Bharat Reporter)

तोंडी प्रसिद्धीच्या माध्यमातून विणलं जाळं : आरोपी आण्णासाहेब गिरी गावोगावी फिरून एका तपासणीसाठी 20 ते 50 हजार रुपये उकळत होता. गेल्या 3 ते 4 वर्षांपासून हा काळा बाजार सुरू होता. तोंडी प्रसिद्धीच्या माध्यमातून त्यानं रॅकेटचं जाळं पुणे आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यासह इतर भागातही पसरवलं होतं. प्राथमिक अंदाजानुसार, त्यानं आतापर्यंत अनेक महिलांचं अशा प्रकारे अनधिकृत गर्भलिंग निदान केलं आहे.

असं उघडकीस आलं रॅकेट (घटनाक्रम) :

  • 14 मे 2026 : डॉ. सचिन विठ्ठल गुजर यांच्या मोबाईलवर एका महिलेची बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान चाचणी केली जात असल्याचा व्हिडिओ प्राप्त झाला.
  • 19 मे 2026 : हा व्हिडिओ तपासून तो इसम आण्णासाहेब गिरी असल्याचं निष्पन्न झालं. यानंतर यवत पोलीस स्टेशनमध्ये पीसीपीएनडीटी कायदा (PCPNDT Act) कलम 6(ब), 6(क), 18, 23 आणि 25 या कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे.
  • 20 मे 2026 : मुख्य आरोपी आण्णासाहेब गिरी याला पोलिसांनी अटक केली. न्यायालयानं त्याला वेळोवेळी 13 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली असून सध्या तो पोलीस कोठडीत आहे.
  • 31 मे 2026 : आरोपीकडून गर्भलिंग निदान करणारी सोनोग्राफी मशीन पोलिसांनी मेमोरंडम पंचनाम्याद्वारे जप्त केली आहे.

या तपासात आरोपी आण्णासाहेब गिरीला मदत करणाऱ्या आणि बेकायदेशीर कृत्यात सहभागी असलेल्या अनेक डॉक्टरांची नावं निष्पन्न :

  1. डॉ. अतुल अंकुश जाधव (रा. लोहगाव, वाघोली, पुणे) : हा मुख्य आरोपीचा मित्र असून वाघोली परिसरात प्रॅक्टिस करतो. त्याला 24 मे 2026 रोजी अटक केली आहे.
  2. डॉ. नरेंद्र साहेबराव ठाकरे (रा. केसनंद, ता. हवेली) : डॉ. नरेंद्र ठाकरेकडून सोनोग्राफी मशीन आणली होती. हा आरोपी वाघोली पोलीस ठाण्यातील एका गुन्ह्यात सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून यवत पोलीस त्याचा ताबा घेणार आहेत.
  3. मंदार सुरेश माळी (रा. किकवी, ता. भोर, जि. पुणे) आणि सुंदरम कदम (रा. उरुळी कांचन, ता. हवेली, जि. पुणे) : तपासादरम्यान या दोघांचाही सहभाग निष्पन्न झाल्यानं त्यांनाही गुन्ह्यात आरोपी केलं असून पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत.

तांत्रिक विश्लेषण सुरू : या गुन्ह्यात एकापेक्षा जास्त आरोपींचा सहभाग असल्यामुळं पोलिसांनी यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 3(5) आणि गर्भ पाडण्याच्या उद्देशानं कृत्य केल्याप्रकरणी कलम 91 हे वाढीव कलम लावलं आहे. पोलिसांनी या रॅकेटमधील सर्व आरोपींचे बँक स्टेटमेंट्स प्राप्त केले असून, ते वापरत असलेल्या मोबाईल क्रमांकांचं सीडीआर (CDR) काढून तांत्रिक विश्लेषण सुरू केलं आहे. या माध्यमातून त्यांचे आणखी कोणते डॉक्टर्स, एजंट किंवा क्लिनिक्सशी संपर्क होते याचा छडा लावला जात आहे. तसंच त्यांच्या रजिस्टरवर नोंद असलेल्या महिलांची माहिती गोळा केली जात आहे.

जनतेनं उपस्थित केले प्रश्न : पुणे जिल्ह्यात आणि अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या काही भागांमध्ये गर्भलिंग निदान आणि गर्भपाताचं हे रॅकेट अनेक दिवसांपासून सुरू होतं. मात्र, याबाबत सोशल मीडियावरती व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतरच आरोग्य विभागाकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, तोपर्यंत या गंभीर प्रकाराबाबत गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही? याबाबत सामान्य जनतेतून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या गंभीर प्रकारात अनेक नामांकित डॉक्टर देखील सहभागी असल्याची चर्चा दौंड तालुक्यांमध्ये सुरू आहे. यामुळं या प्रकरणात या गंभीर प्रकारात सहभागी असणाऱ्या सर्व डॉक्टर आणि गर्भपात करणाऱ्या व्यक्तींवर याबाबतीत गुन्हे दाखल होणार का? असा प्रश्न आता यानिमित्तानं उपस्थित होत आहे.

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PUNE ILLEGAL SEX DETERMINATION
बोगस डॉक्टर
ANNASAHEB GIRI
आण्णासाहेब गिरी
PUNE ILLEGAL SEX RACKET BUSTED

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