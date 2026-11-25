बस स्टॉपजवळ थांबलेल्या विद्यार्थ्यांच्या घोळक्यात घुसला टेम्पो; भीषण अपघातात तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू
बोपदेव घाटात बस स्टॉपजवळ थांबलेल्या विद्यार्थ्यांच्या घोळक्यात टेम्पो घुसल्यानं तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू जागीच मृत्यू झाला. हा अपघात आज दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास घडला आहे.
अपघाताचे दृश्य (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : November 25, 2026 at 6:19 PM IST
पुणे : पुण्यातील बोपदेव घाट गारवा हॉटेलजवळ भीषण अपघात घडला आहे. रस्त्याच्या बाजूला बसस्टॉप जवळ विद्यार्थी थांबलेले असताना अचानक भरधाव वेगानं आयशर टेम्पो घुसला. या अपघातात तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. तर 5 ते 6 विद्यार्थी हे गंभीर जखमी झाले आहेत.
अपघात घडल्यानंतर घटनास्थळी पोलीस दाखल झाले. जखमी विद्यार्थ्यांना जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आल आहे. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आलं आहे. जखमी विद्यार्थ्यांवर रुग्णालयात उपचार सुरू करण्यात आले आहे. आयशर टेम्पोच्या चालकालादेखील ताब्यात घेण्यात आलं आहे. या अपघाताचा पोलीस तपास करत आहेत.