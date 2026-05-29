'दारू प्यायल्यानं झालेल्या मृत्यूबाबत पोलीस आयुक्तांनादेखील जबाबदार धरलं पाहिजे'-रोहित पवारांची मागणी
पुण्यातील हडपसर पोलीस स्टेशन येथे आमदार रोहित पवार यांनी पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांची भेट घेतली. यानंतर त्यांनी याबाबत आपलं मत व्यक्त केलं.
Published : May 29, 2026 at 3:02 PM IST
पुणे: विषारी दारूमुळे मृत्यू झाल्याच्या घटना बिहार आणि दक्षिणकडील राज्यांमध्ये वारंवार घडतात. पण, अशीच दुर्घटना पुण्यातदेखील घडल्यानं विरोधकांनी महायुती सरकार आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. हडपसर परिसरात तयार करण्यात आलेली केमिकलयुक्त गावठी दारू प्यायल्यानं आतापर्यंत 17 जणांचा मृत्यू पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात झाला. या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार आक्रमक झाले आहे. त्यांनी पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे.
आमदार रोहित पवार म्हणाले की," पुण्यात आणि पिंपरी चिंचवड येथे घडलेल्या दोन्ही घटनांमध्ये दारू एकाच ठिकाणाहून आली आहे. उरळी कांचन भागात दारू बनवणाऱ्या माणसानेच दोन्ही ठिकाणी दारू पोहचवली. त्यातील एक स्वतः पोलिसांकडे हजर झाला होता. मात्र, याबाबत पोलीस आयुक्तांना काहीच माहीत नव्हतं. हडपसर परिसरात पाच मृत्यू झाले असून त्याबाबत पोलिसांना अजूनही स्पष्टता आलेली नाही. ससूनमध्ये आम्ही गेल्यावर आम्हाला माहिती देण्यात आलेली नाही. आम्ही माहिती घेतली असता या पाचही जणांचा मृत्यू खराब दारू प्यायल्यानं झाल्याचं सांगण्यात आलं. पोलीस का माहिती लपवत आहे, हे माहित नाही".
"पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार आजपासून वॉश आऊट नावाचा उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. अवैध दारूवर कारवाई करण्यात येणार आहे. पोलीस स्टेशनपासून एक किलोमीटर अंतर्गत तयार होत असलेल्या या दारूवर कारवाई करण्यात आली नाही. कुठेतरी पोलीस प्रशासनाकडून कामचुकारपणा केला जात आहे. अवैध धंदा करणाऱ्या लोकांकडून हफ्ता पोलिसांकडून घेतला जात होता. या सगळ्याला अवैध दारू विक्री करणारे जबाबदार आहेत. पण, त्याचप्रमाणे पोलीसदेखील जबाबदार आहेत. पोलीस आयुक्त यांनादेखील याबाबत जबाबदार धरलं पाहिजे. पुणे शहरात पोलीस प्रशासन अपयशी ठरत आहे. याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे", असे यावेळी रोहित पवार म्हणाले.
याबाबत पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार म्हणाले की," आमच्याकडे आलेल्या अहवालानुसार चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. प्राथमिक अहवालानुसार त्यांचा मृत्यू विषारी दारूमुळे झाल्याचं आढळून आलं आहे. दारूमध्ये काही मिक्स असल्याचं जाणवत आहे. याबाबत तपास सुरू आहे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आल्यानंतर मृत्यूचं कारण समोर येईल. पिंपरी चिंचवड पोलीस तपास करत आहेत. आम्ही हातभट्टी दारू विक्री प्रकरणी गुन्हा दाखल करत आहोत. याचा युद्ध पातळीवर तात्काळ तपास सुरू आहे. घटना घडलेल्या ठिकाणी सीसीटीव्ही तपासत आहोत. आज रात्रीपर्यंत सगळे समोर येईल. पुणे पोलिसांनी याआधी अवैध दारूच्या 1 हजार प्रकरणात पुणे पोलिसांनी कारवाई केल्या आहेत. कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे".
हर्षवर्धन सपकाळ यांची टीका- काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दारूमुळे काही जणांचा बळी गेल्यानं सरकारवर टीका केली. त्यांनी म्हटलं," आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली की, आमच्यावर आक्षेपार्ह भाषा वापरल्याचा आरोप केला जातो. मात्र, राज्यात घडत असलेल्या घटना पाहिल्या तर राज्यकारभार किती बेशरमपणे चालवला जात आहे, हे स्पष्ट होते. बेकायदा दारूमुळे नागरिकांचे मृत्यू होत आहेत. तर डिझेल टंचाईमुळे एका गर्भवती महिलेला आपले बाळ गमवावे लागल्याची दुर्दैवी घटना घडली. अशा परिस्थितीत आम्ही नेमके काय करावे", असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
खासदार संजय राऊत यांची टीका- शिवसेनेचे (यूबीटी) खासदार संजय राऊत यांनी दारू विक्रेत्यांना भाजपात घेऊन क्लीन चिट द्यावी, असा गृहमंत्र्यांना टोला लगावला. त्यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटले, " प्रिय देवेंद्रजी जय महाराष्ट्र. पुण्यातले विषारी दारुकांड हे गृह खात्याला लागलेले आणखी एक लांच्छन आहे. पण, सरकारला याचे गांभीर्य वाटत नाही. 18 जणांची कुटुंब उघड्यावर पडली, हा सदोष मनुष्यवधाचा प्रकार आह. सरकारचे लोक पोलिसांना लव जिहाद,हिंदू मुसलमान वाद, ईदच्या कुरबान्या अशा राष्ट्र सेवेत गुंतवून ठेवतात. मग अशी सामुदायिक हत्या कांड घडतात! याला जबाबदार कोण? राज्यात सर्वच स्तरांवर कायद्याचे राज्य संपले आहे! आता एवढेच करा विषारी दारू विकणारे आणि पिऊन मेलेले हिंदूच आहेत. तेव्हा जे मेले त्यांच्या कुटुंबियाना २५ लाख रुपये नुकसान भरपाई द्या. विषारी दारू विक्रेत्यांना तुमच्या प्रख्यात वॉशिंग मशीनमध्ये टाकून स्वच्छ करून पक्ष वाढीस जुंपा! जय महाराष्ट्र".
